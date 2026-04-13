Despre Boyd Gaming Corporation
Boyd Gaming Corporation este o companie de jocuri de noroc multijurisdicțională. Compania operează prin intermediul a trei segmente: Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas și Midwest & South. Segmentul Las Vegas Locals este format din opt cazinouri, care includ Gold Coast Hotel and Casino, The Orleans Hotel and Casino, Sam's Town Hotel and Gambling Hall, Suncoast Hotel and Casino, Eastside Cannery Casino and Hotel, Aliante Casino + Hotel + Spa, Cannery Casino Hotel și Jokers Wild Casino. Segmentul Downtown Las Vegas este format din trei proprietăți, care includ California Hotel and Casino, Fremont Hotel and Casino și Main Street Station Casino, Brewery and Hotel. Segmentul Midwest & South este format din Par-A-Dice Hotel Casino, Belterra Casino Resort, Blue Chip Casino, Hotel & Spa, Diamond Jo Dubuque, Diamond Jo Worth, Kansas Star Casino, Amelia Belle Casino, Delta Downs Racetrack Casino & Hotel, Evangeline Downs Racetrack and Casino, Sam's Town Hotel and Casino și Treasure Chest Casino.