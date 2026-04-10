Comerț Beiersdorf AG - BEI CFD
Despre Beiersdorf AG
Beiersdorf Aktiengesellschaft este un producător german de bunuri de consum chimice, cu sediul în Germania, cu accent pe produse de îngrijire personală și produse cosmetice. Compania își desfășoară activitatea în două domenii de activitate: Consumer și tesa. Segmentul de afaceri Consumer oferă produse de îngrijire a pielii și de înfrumusețare, cum ar fi creme universale, creme de față, de corp și de mâini, stick-uri pentru îngrijirea buzelor, deodorante, săpunuri, șampoane, plasturi și alte bandaje. Portofoliul de mărci include NIVEA, Eucerin și La Prairie, marca principală a companiei, precum și mărci regionale și locale, cum ar fi Hansaplast / Elastoplast, Labello, Florena, Aquaphor și Hidrofugal. Divizia de afaceri tesa se ocupă de dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse și soluții autoadezive pentru clienții industriali, meșteșugari și utilizatori finali sub marca tesa. Compania are, de asemenea, propriul departament de cercetare și dezvoltare.