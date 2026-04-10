Despre BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD
Bellevue Healthcare Trust plc, fost BB Healthcare Trust plc, este un fond de investiții cu sediul în Regatul Unit. Obiectivul de investiții al societății este de a oferi acționarilor o creștere a capitalului și venituri pe termen lung, prin investiții în companii globale de sănătate listate sau cotate la bursă. Societatea investește, de asemenea, în certificate americane de depozit (American depositary receipts - ADR) sau în instrumente convertibile emise de astfel de companii și investește în, sau subscrie, viitoarele emisiuni de acțiuni ale acestor companii. Societatea investește în industria globală a asistenței medicale, inclusiv în companii din cadrul unor industrii precum cea farmaceutică, biotehnologie, dispozitive și echipamente medicale, asigurători de asistență medicală și operatori de facilități, tehnologia informației (în cazul în care produsul sau serviciul sprijină, furnizează sau deservește furnizarea de asistență medicală), vânzarea cu amănuntul a medicamentelor, asistență medicală de consum și distribuție. Administratorul de investiții al societății este Bellevue Asset Management (UK) Limited.