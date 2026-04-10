Despre Balfour Beatty PLC
Balfour Beatty plc este o companie de infrastructură care finanțează, dezvoltă, construiește, întreține și exploatează infrastructura complexă și critică care susține economiile naționale. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a trei segmente: Segmentul Servicii de construcții, care se ocupă de construcția fizică a unui activ; segmentul Servicii de asistență, care se ocupă de sprijinirea activelor sau funcțiilor existente, cum ar fi întreținerea și renovarea activelor, și segmentul Investiții în infrastructură, care se ocupă de achiziția, exploatarea și cedarea activelor de infrastructură, cum ar fi drumuri, spitale, școli, locuințe pentru studenți, locuințe militare, deșeuri și biomasă, rețele de transmisie offshore și alte concesiuni. Segmentul său de investiții în infrastructură include, de asemenea, divizia de dezvoltare a locuințelor. Printre proiectele companiei se numără A14 între Cambridge și Huntingdon, lucrările principale de inginerie civilă HS2, autostrada inteligentă M4, sistemul automatizat de deplasare a persoanelor de la Aeroportul Internațional Los Angeles și stația comună Old Oak.