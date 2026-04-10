Despre Aviva PLC
Aviva plc este un holding cu sediul în Regatul Unit. Compania oferă produse și servicii de economisire, de pensionare și de asigurare. Produsele și serviciile companiei cuprind afaceri pe termen lung, asigurări generale și de sănătate, gestionare de fonduri. Segmentele companiei includ UK & Ireland Life, UK & Ireland General Insurance, UK & Ireland General Insurance, Canada General Insurance și Aviva Investors. Principalele activități ale segmentului UK & Ireland Life sunt asigurările de viață, asigurările de sănătate pe termen lung și de accidente, economiile, pensiile și afacerile cu anuități. Segmentul UK & Ireland General Insurance se ocupă în principal de furnizarea de asigurări pentru persoane fizice și juridice. Segmentul Asigurări generale din Canada oferă produse de asigurare personală și comercială. Segmentul Aviva Investors gestionează fondurile investite de deținătorii de polițe și acționari, oferă servicii de gestionare a investițiilor pentru mandatele fondurilor de pensii instituționale și gestionează o gamă de produse de investiții cu amănuntul.