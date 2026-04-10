Despre Aurora Innovation, Inc.
Aurora Innovation, Inc., fostă Reinvent Technology Partners Y., este o companie de tehnologie pentru vehicule care se conduc singure. Produsul său, Aurora Driver, este o platformă care reunește software, hardware și servicii de date pentru operarea autonomă a vehiculelor de pasageri, a vehiculelor comerciale ușoare și a camioanelor de mare tonaj. Aurora Driver include Aurora Horizon și Aurora Connect. Serviciul său Aurora Horizon este un serviciu de conducere autonomă conceput pentru transportatori și flote private. Aurora Connect al său oferă rețele de ride-hailing. Aurora Driver este format din senzori, software și computer. Suita sa de senzori concepută la comandă include FirstLight Lidar, un radar de imagistică cu rază lungă de acțiune și camere care lucrează împreună pentru a construi o reprezentare tridimensională (3D) a lumii. Baliza sa Aurora Beacon monitorizează starea de sănătate a autocamionului și situațiile de pe șosea. Scutul său Aurora Shield completează operațiunile șoferului Aurora și ale utilizatorilor cu asistență rutieră, suport hardware și pachete de service și întreținere a vehiculelor.