Despre Ashtead Group PLC
Ashtead Group PLC este o companie de închiriere de echipamente cu sediul în Regatul Unit, care operează sub marca Sunbelt Rentals, cu rețele în Statele Unite, Canada și Regatul Unit. Compania închiriază o gamă de echipamente de construcții, industriale și generale pentru o varietate de aplicații unei baze de clienți diverse. Unitățile comerciale ale companiei includ Sunbelt US, Sunbelt UK și Sunbelt Canada. Compania operează aproximativ 861 de magazine în Statele Unite, 77 de magazine în Canada și aproximativ 188 de magazine în Regatul Unit. Echipamentele companiei pot fi folosite pentru a ridica, alimenta, genera, muta, săpa, compacta, fora, susține, freca, pompa, dirija, încălzi și ventila. Compania achiziționează o serie de echipamente de la producători și le închiriază pe termen scurt unei serii de clienți. De asemenea, vinde echipamentele vechi pe piața second-hand. Flota de închiriere a societății variază de la unelte portabile de mici dimensiuni până la o serie de echipamente de construcții.