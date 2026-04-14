Despre Analog Devices, Inc.
Analog Devices, Inc. este o companie de semiconductori. Compania proiectează, produce, testează și comercializează un portofoliu de soluții, inclusiv circuite integrate (IC), software și subsisteme care utilizează tehnologii analogice, de semnal mixt și de procesare a semnalelor digitale. Printre produsele sale se numără convertoare de date, amplificatoare, sisteme de gestionare a energiei, circuite integrate de radiofrecvență (RF), procesoare de margine și alți senzori. Circuitele integrate ale companiei sunt concepute pentru a răspunde unei game de aplicații de procesare a semnalelor din lumea reală. Portofoliul său de produse de circuite integrate include atât produse de uz general utilizate de o serie de clienți și aplicații, cât și produse cu aplicații specifice concepute pentru anumite piețe țintă. Ofertele de produse ale companiei includ peste 75.000 de unități de păstrare a stocurilor (SKU) care pot fi agregate în diverse categorii generale, cum ar fi cele de semnale analogice și mixte, gestionare a energiei și referință, amplificatoare/RF și microunde, senzori și actuatori și produse de procesare a semnalelor digitale și de sistem (DSP).