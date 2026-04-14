Comerț American Eagle Outfitters - AEO CFD
Despre American Eagle Outfitters
American Eagle Outfitters, Inc. este un comerciant cu amănuntul specializat la nivel mondial. Compania operează prin intermediul a două segmente: American Eagle și Aerie. Compania oferă o gamă de îmbrăcăminte, accesorii și produse de îngrijire personală pentru bărbați și femei sub marca American Eagle, precum și colecții de lenjerie intimă, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte activă și colecții de înot sub marca Aerie. Compania operează magazine în Statele Unite, Canada, Mexic și Hong Kong și livrează în peste 81 de țări din întreaga lume prin intermediul site-urilor sale web. De asemenea, are acorduri de licență cu terțe părți pentru a opera magazinele American Eagle și Aerie în Asia, Europa, India, America Latină și Orientul Mijlociu. Compania operează și deține licențe pentru peste 1.300 de magazine de vânzare cu amănuntul în întreaga lume. De asemenea, operează Todd Snyder New York (Todd Snyder), care este o marcă de îmbrăcăminte pentru bărbați. Mărfurile sale American Eagle și Aerie sunt, de asemenea, disponibile în aproximativ 200 de locații internaționale operate de licențiați din peste 25 de țări.