Despre Altimmune, Inc.
Altimmune, Inc. este o companie biofarmaceutică în stadiu clinic care se concentrează pe dezvoltarea de tratamente pentru obezitate și boli hepatice. Principalul produs candidat al companiei, pemvidutida (DCI propusă, cunoscută anterior sub numele de ALT-801), este un agonist al receptorului dual GLP-1/glucagon care este dezvoltat pentru tratamentul obezității și al steatohepatitei non-alcoolice (NASH). De asemenea, dezvoltă HepTcell, un agent imunoterapeutic conceput pentru a obține o vindecare funcțională a hepatitei cronice B. Compania a inițiat un studiu clinic de fază II cu HepTcell și se află în faza II și faza I de dezvoltare clinică cu pemvidutidă pentru mai multe indicații. Compania își desfășoară studiul clinic de fază II cu HepTcell în Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Germania și Spania și își desfășoară studiul clinic de fază I cu pemvidutidă în Australia. Filialele sale deținute integral includ Altimmune, LLC, Altimmune UK, Limited, Spitfire Pharma, LLC și Altimmune AU Pty, Limited.