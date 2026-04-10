Comerț AIB Group PLC - A5G CFD
Despre AIB Group PLC
AIB Group PLC este o companie de servicii financiare. Compania oferă o gamă de servicii pentru clienții de retail, întreprinderi și companii. Printre segmentele sale se numără Retail Banking; Corporate, Institutional & Business Banking (CIB) și AIB UK. Retail Banking include linii de afaceri, inclusiv credite ipotecare, împrumuturi de consum, împrumuturi pentru IMM-uri, împrumuturi garantate cu active, gestionarea averii, servicii bancare zilnice și asigurări generale. CIB oferă servicii bancare instituționale, corporative și de afaceri. CIB deservește clienții prin intermediul unor echipe specializate pe sectoare, printre care se numără: corporate banking; finanțare imobiliară; business banking și energie; acțiuni climatice și infrastructură. AIB UK oferă servicii bancare de retail și de afaceri. Aceasta include o bancă de afaceri și comercială care sprijină întreprinderile din Marea Britanie (Allied Irish Bank (GB)) și o bancă de retail și de afaceri în Irlanda de Nord (AIB (NI)).