Comerț AES - AES CFD
Despre AES
AES Corporation este o companie energetică globală. Compania deține și/sau exploatează un portofoliu de producție de aproximativ 31.459 megawați (MW), inclusiv producția de energie electrică a companiei sale integrate, AES Indiana. Parcul său de generare este diversificat în funcție de tipul de combustibil. Este organizată în patru unități de afaceri strategice (SBU) orientate spre piață: SUA și Utilități (Statele Unite, Puerto Rico și El Salvador); America de Sud (Chile, Columbia, Argentina și Brazilia); MCAC (Mexic, America Centrală și Caraibe); și Eurasia (Europa și Asia). Are două linii principale de activitate: generare și utilități. Linia de afaceri de generare utilizează o gamă largă de combustibili și tehnologii pentru a genera electricitate, cum ar fi cărbunele, gazul, energia hidroelectrică, eoliană, solară și biomasa. Linia de servicii publice cuprinde întreprinderi care transmit, distribuie și, în anumite circumstanțe, generează energie electrică. În plus, compania are operațiuni în domeniul energiilor regenerabile, care include proiecte în principal în domeniul eolian, solar și de stocare a energiei.