Comerț A O Smith - AOS CFD
Despre A O Smith
A. O. Smith Corporation este un furnizor de soluții pentru încălzirea și tratarea apei. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a două segmente: America de Nord și Restul lumii. Segmentul Restul Lumii este alcătuit din China, Europa și India. Ambele segmente produc și comercializează o gamă de încălzitoare de apă rezidențiale și comerciale pe gaz și electrice, boilere, rezervoare și produse de tratare a apei. Ambele segmente produc și comercializează în principal în regiunile lor respective din lume. Segmentul America de Nord produce, de asemenea, rezervoare de expansiune, sisteme solare comerciale de încălzire a apei, încălzitoare pentru piscine și spa-uri, produse conexe și piese de schimb. Marca sa Lochinvar este o marcă de cazane rezidențiale și comerciale în Statele Unite. Își vinde produsele de marcă Aquasana direct consumatorilor prin intermediul comerțului electronic, precum și al comercianților cu amănuntul online. Produsele sale de marcă pentru dedurizatoare de apă și soluțiile de apă de fântână cu probleme includ Hague, Water-Right și Master Water, care sunt vândute prin intermediul dealerilor de calitate a apei.