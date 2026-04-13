Despre 3D Systems Corporation
3D Systems Corporation este o companie de soluții de fabricație aditivă. Compania este implicată în principal în furnizarea de soluții de imprimare tridimensională (3D) și de fabricație digitală. Produsele și soluțiile sale includ imprimante 3D pentru materiale plastice și metale, materiale, software, servicii de întreținere și de formare și soluții la cerere. Soluțiile sale susțin aplicații în două verticale industriale cheie: Sănătate, care include servicii stomatologice și de dispozitive medicale; și Industrial, care include industria aerospațială și transporturi. Compania oferă o gamă de tehnologii de imprimare 3D, inclusiv stereolitografia (SLA), sinterizarea selectivă cu laser (SLS), imprimarea directă a metalelor (DMP), imprimarea multijet (MJP), imprimarea ColorJet și bioimprimarea bazată pe SLA. De asemenea, oferă simulatoare de realitate virtuală 3D și module de simulare pentru aplicații medicale. Își comercializează produsele și serviciile prin intermediul filialelor din America de Nord și America de Sud, Europa și Orientul Mijlociu, precum și din regiunea Asia-Pacific.