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Comerț EUR/SEK Forward CFD

10.87520%
The chart displays the EURSEKZ2026 exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 10.8752, a high of 10.8832, and a low of 10.8629.
Vânzare

10.8632

Cumpărare

10.8752

0.01198
Redusă: 10.8629Ridicată: 10.8832
Vânzători:
50%
Cumpărători:
50%
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.. Prețurile acțiunilor sunt orientative și pot diferi de prețurile actuale de pe piață.
Condiții de tranzacționare
Tip
Această piață financiară este disponibilă pentru tranzacționarea CFD-urilor.
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CFD
Ecart minim0.01198
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Marja. Investiția Dvs.
SEK 1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.00411 %
(-SEK 0.82)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~SEK 20,000.00

Bani din efectul de levier ~ $SEK 19,000.00

-0.00411%
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Marja. Investiția Dvs.
SEK 1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.00411 %
(-SEK 0.82)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~SEK 20,000.00

Bani din efectul de levier ~ $SEK 19,000.00

-0.00411%
Oră ajustare finanțare peste noapte21:00 (UTC)
MonedăSEK
Cantitate minimă tranzacționată100
Marjă5.00%
Bursă
Comision tranzacționare10%
Prima de oprire garantată
O taxă de oprire garantată a pierderii (GSL) este percepută doar dacă GSL este declanșat. Consultați secțiunea Taxe și Comisioane de pe site-ul nostru pentru mai multe detalii.
0.03%

Comerț EUR/SEK Forward CFD

The base currency – EUR. The counter currency – SEK. The EUR/SEK chart represents the relationship between Euro and Swedish krona. Though Sweden constitutes the part of the Euro-Zone and is obliged to adopt Euro currency according to the Accession Treaty of 1995, the nation still maintains its 230-year-old krona. During the financial crisis EUR is strongly appreciated, but the Swedish crown (krona) also takes advantage from the current Euro-Zone crisis, because people worry about the future of the single bloc currency. As the Euro-Zone keeps facing numerous economic challenges, the EUR/SEK currency pair will continue to be volatile. To browse the latest Forex EUR/SEK rates, follow Capital.com.

Feedback și evaluări ale utilizatorilor

Citiți feedback-ul clienților noștri*, indiferent de nivelul lor de experiență.
2024-12-27
S*** M****

Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!

2023-09-13
I***** B*******

Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila

2025-01-19
G**** A*****

Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.

2025-03-24
Y***** Y*********

E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă

2024-10-06
C*****

Aplicația este bună recomand.

2024-09-23
E***** G********

O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti

2024-12-27
E** T*****

Te învață bine despre investiții și ai profit mult

2025-05-22
c*******

Foarte ușor de folosit aplicația.

2024-12-27
A*****-I******

Îmi place super fain

2024-02-24
I***** A*****

Ușurința aplicației

2023-10-23
D***** A*****

Este foarte bună o recomand

2023-01-13
T****** H*

Excelent! Din toate punctele de vedere.

*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.

4.8
Evaluări și recenzii
4.7
Evaluări și recenzii
4.7
4.6

Trei pași pentru a începe:

1. Creați-vă contul (în funcție de îndeplinirea condițiilor)2. Depuneți bani așa cum doriți3. Tranzacționați când sunteți gata