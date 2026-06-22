AcasăPieţeMărfuriWheat US Future

Comerț Wheat US Future CFD

617.030%
The chart shows the WU2026 price data over the last 1 day, with a current price of 617.03, a high of 619.73, and a low of 615.48.
Vânzare

616.23

Cumpărare

617.03

0.8
Redusă: 615.48Ridicată: 619.73
Vânzători:
50%
Cumpărători:
50%
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.. Prețurile acțiunilor sunt orientative și pot diferi de prețurile actuale de pe piață.
Condiții de tranzacționare
Tip
Această piață financiară este disponibilă pentru tranzacționarea CFD-urilor.
Aflați mai multe despre:CFD-uri
CFD
Ecart minim0.8
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Marja. Investiția Dvs.
$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.01096 %
(-$1.10)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~$10,000.00

Bani din efectul de levier ~ $$9,000.00

-0.01096%
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Marja. Investiția Dvs.
$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.01096 %
(-$1.10)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~$10,000.00

Bani din efectul de levier ~ $$9,000.00

-0.01096%
Oră ajustare finanțare peste noapte21:00 (UTC)
MonedăUSD
Cantitate minimă tranzacționată0.1
Marjă10.00%
Bursă
Comision tranzacționare10%
Prima de oprire garantată
O taxă de oprire garantată a pierderii (GSL) este percepută doar dacă GSL este declanșat. Consultați secțiunea Taxe și Comisioane de pe site-ul nostru pentru mai multe detalii.
0.1%

Comerț Wheat US Future CFD

Wheat US - September 2026

Ultimele articole despre mărfuri

Prognoza prețului nichelului: Va continua creșterea în 2022?
Prețul nichelului își va menține creșterea pe tot parcursul anului 2022? Citește mai mult
09:00, 31 Martie 2022

Feedback și evaluări ale utilizatorilor

Citiți feedback-ul clienților noștri*, indiferent de nivelul lor de experiență.
2024-12-27
S*** M****

Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!

2023-09-13
I***** B*******

Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila

2025-01-19
G**** A*****

Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.

2025-03-24
Y***** Y*********

E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă

2024-10-06
C*****

Aplicația este bună recomand.

2024-09-23
E***** G********

O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti

2024-12-27
E** T*****

Te învață bine despre investiții și ai profit mult

2025-05-22
c*******

Foarte ușor de folosit aplicația.

2024-12-27
A*****-I******

Îmi place super fain

2024-02-24
I***** A*****

Ușurința aplicației

2023-10-23
D***** A*****

Este foarte bună o recomand

2023-01-13
T****** H*

Excelent! Din toate punctele de vedere.

*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.

4.6
Evaluări și recenzii
4.7
Evaluări și recenzii
4.7
4.6

Trei pași pentru a începe:

1. Creați-vă contul (în funcție de îndeplinirea condițiilor)2. Depuneți bani așa cum doriți3. Tranzacționați când sunteți gata