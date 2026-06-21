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Comerț Brent Oil Future CFD

79.9310%
The chart shows the LCOV2026 price data over the last 1 day, with a current price of 79.931, a high of 80.339, and a low of 80.009.
Vânzare

79.899

Cumpărare

79.931

0.032
Redusă: 80.009Ridicată: 80.339
Vânzători:
50%
Cumpărători:
50%
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.. Prețurile acțiunilor sunt orientative și pot diferi de prețurile actuale de pe piață.
Condiții de tranzacționare
Tip
Această piață financiară este disponibilă pentru tranzacționarea CFD-urilor.
Aflați mai multe despre:CFD-uri
CFD
Ecart minim0.032
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Marja. Investiția Dvs.
$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.01096 %
(-$1.10)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~$10,000.00

Bani din efectul de levier ~ $$9,000.00

-0.01096%
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Marja. Investiția Dvs.
$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.01096 %
(-$1.10)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~$10,000.00

Bani din efectul de levier ~ $$9,000.00

-0.01096%
Oră ajustare finanțare peste noapte21:00 (UTC)
MonedăUSD
Cantitate minimă tranzacționată1
Marjă10.00%
Bursă
Comision tranzacționare10%
Prima de oprire garantată
O taxă de oprire garantată a pierderii (GSL) este percepută doar dacă GSL este declanșat. Consultați secțiunea Taxe și Comisioane de pe site-ul nostru pentru mai multe detalii.
0.03%

Comerț Brent Oil Future CFD

Brent oil is a benchmark that defines oil prices worldwide. The group consists of Brent Blend, Oseberg and other low-sulfur sweet crudes. Brent Oil accounts for the majority of the world's oil deposits and serves as a global reference for market price. Although historically the classification includes light sweet crudes from the Atlantic basin, oil produced in Europe, Africa and the Middle East is priced according to Brent Oil. Processed Brent oils give the world gasoline, diesel and kerosene. Brent oils are traded in futures and options contracts on major futures exchanges.

Settlement is determined by the official settlement price of the ICE Brent Crude future on the expiry date shown, adjusted for spread.

Expiry Time: 14:30 Eastern Time

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Feedback și evaluări ale utilizatorilor

Citiți feedback-ul clienților noștri*, indiferent de nivelul lor de experiență.
2024-12-27
S*** M****

Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!

2023-09-13
I***** B*******

Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila

2025-01-19
G**** A*****

Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.

2025-03-24
Y***** Y*********

E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă

2024-10-06
C*****

Aplicația este bună recomand.

2024-09-23
E***** G********

O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti

2024-12-27
E** T*****

Te învață bine despre investiții și ai profit mult

2025-05-22
c*******

Foarte ușor de folosit aplicația.

2024-12-27
A*****-I******

Îmi place super fain

2024-02-24
I***** A*****

Ușurința aplicației

2023-10-23
D***** A*****

Este foarte bună o recomand

2023-01-13
T****** H*

Excelent! Din toate punctele de vedere.

*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.

4.6
Evaluări și recenzii
4.7
Evaluări și recenzii
4.7
4.6

Trei pași pentru a începe:

1. Creați-vă contul (în funcție de îndeplinirea condițiilor)2. Depuneți bani așa cum doriți3. Tranzacționați când sunteți gata