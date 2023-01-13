AcasăDespreRecenzii Capital.com

Recenzii Capital.com

Citiți recenziile Capital.com ca să aflați mai multe despre noi. Descoperiți feedback de la clienți cu toate nivelurile de experiență și vedeți de ce au ales platforma noastră.

Ce spune industria despre noi

Produsele noastre intuitive, serviciile dedicate clienților și inovația continuă au fost recunoscute în repetate rânduri de unele dintre cele mai importante autorități din industrie. Iată doar câteva dintre cele mai recente distincții ale noastre.
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BrokerChooser
Cel mai bun broker de CFD (2026)
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Trading.de
Cea mai bună platformă de tranzacționare (2025) *
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Good Money Guide
Cel mai bun cont de tranzacționare: Alegerea publicului (2025)
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ForexBrokers.com
Cel mai bun din clasă: Comisioane și taxe (2025)
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ForexBrokers.com
Cel mai bun din clasă: Ușurința de utilizare (2025)
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ForexBrokers.com
Cel mai bun din clasă: Tranzacționare cripto (2025)
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ForexBrokers.com
Cel mai bun din clasă: Educație (2025)
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ForexBrokers.com
Cel mai bun din clasă: Broker TradingView (2025)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Câștigător 5 stele - Aplicație (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Câștigător 5 stele - Furnizor CFD (2024)
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Investors' Chronicle & Financial Times
Câștigător 5 stele - Platformă selectivă (2024)
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Premiile Online Money
Cea mai bună platformă globală de tranzacționare (2024)
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Premiul Finder pentru platforme de tranzacționare Forex
Cea mai avantajoasă platformă de tranzacționare Forex (2024)
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Premiul Finder pentru platforme de tranzacționare Forex
Cea mai bună platformă de tranzacționare ocazională Forex (2024)
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ForexBrokers.com
Cel mai bun din clasă: Comisioane și taxe (2024)
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ForexBrokers.com
Cel mai bun din clasă: Ușurința de utilizare (2024)
award
ForexBrokers.com
Cea mai bună din clasă: Educație (2024)
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ForexBrokers.com
Cea mai bună din clasă: Începători (2024)
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Premiile Online Money
Cel mai bun furnizor de CFD (2023)
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Ghidul Good Money
Cea mai bună aplicație de tranzacționare 2023
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Deloitte Technology
#1 Compania de tehnologie cu cea mai rapidă creștere din Cipru și Orientul Mijlociu (2023)
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ForexBrokers.com
Brokerul cu cea mai rapidă creștere (2023)
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Tendințe de investiții
Satisfacția generală a clienților (2022)
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Tendințe de investiții
Valoare pentru bani (2022)

Feedback și evaluări ale utilizatorilor

Citiți feedback-ul clienților noștri*, indiferent de nivelul lor de experiență.
2024-12-27
S*** M****

Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!

2023-09-13
I***** B*******

Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila

2025-01-19
G**** A*****

Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.

2025-03-24
Y***** Y*********

E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă

2024-10-06
C*****

Aplicația este bună recomand.

2024-09-23
E***** G********

O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti

2024-12-27
E** T*****

Te învață bine despre investiții și ai profit mult

2025-05-22
c*******

Foarte ușor de folosit aplicația.

2024-12-27
A*****-I******

Îmi place super fain

2024-02-24
I***** A*****

Ușurința aplicației

2023-10-23
D***** A*****

Este foarte bună o recomand

2023-01-13
T****** H*

Excelent! Din toate punctele de vedere.

*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.

4.6
Evaluări și recenzii
4.7
Evaluări și recenzii
4.7
4.6

* Comparație între cele 20 cele mai bune platforme de tranzacționare (Clasament 2026)