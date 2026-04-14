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Über Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. betreibt die Segmente Immobilienleasing, Immobilienverkauf, Fertigwerke, Immobilienvertrieb und das Segment Sonstige.

Das Segment Immobilienleasing beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Bürogebäuden und Eigentumswohnungen. In diesem Segment werden auch Hotels betrieben und Veranstaltungshallen und Konferenzräume vermietet.

Das Segment Immobilienverkauf beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Eigentumswohnungen, Gebäuden, Einfamilienhäusern, Wohnbauland und anderen Immobilien.

Das Segment "Fertigwerke" befasst sich mit dem Bauauftrag von Einfamilienhäusern und Bauarbeiten.

Das Segment Immobilienvertrieb bietet Vermittlungs- und Vermittlungsdienstleistungen für den Kauf und Verkauf von Immobilien.

Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit dem Betrieb von Fitnessclubs und Catering.

Der aktuelle realtimekurs der Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Aktie beträgt 4840.25 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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