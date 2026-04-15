Handeln Polaris Industries Inc. - PII CFD

Über Polaris Inc

Polaris Inc., ehemals Polaris Industries Inc., entwickelt, konstruiert, konstruiert und fertigt Powersport-Fahrzeuge, zu denen auch Off-Road-Fahrzeuge (ORV) gehören, einschließlich Geländefahrzeuge (ATV) und Side-by-Side-Fahrzeuge für Freizeit- und Nutzbetrieb, Schneemobile, Motorräder und Fahrzeuge des Globalen Nachbarmarktes, einschließlich Arbeits- und Transportfahrzeuge sowie Militärfahrzeuge.

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören ORV/Snowmobiles, Motorräder, Global Adjacent Markets und Sonstige. Seine Produkte, zusammen mit den dazugehörigen Teilen, Bekleidungsartikeln und Zubehör (PG&A), sowie Zubehör und Bekleidung für den Ersatzteilmarkt werden über Händler und Distributoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Westeuropa, Australien und Mexiko vertrieben.

Das Segment Sonstige beinhaltet das Geschäft der TAP Automotive Holdings, LLC (Transamerican Auto Parts oder TAP), einem Hersteller, Händler, Einzelhändler und Installateur von Geländewagen und Lkw-Zubehör. TAP bietet Ersatzteile und Zubehör für leichte Nutzfahrzeuge, Jeeps und andere allradgetriebene Fahrzeuge an.

Der aktuelle realtimekurs der Polaris Industries Inc. Aktie beträgt 50.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Johnson Controls International plc, Bonus BioGroup Ltd., Ares Capital Corporation, Cyngn Inc., TaskUs, Inc. und NVE Corporation. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.