HENSOLDT Aktie: Anhebung des Free Cashflows

HENSOLDT AG (HAG) notiert am 1. Juni 2026 im frühen europäischen Handel bei 84,79 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 84,20–90,71 € (Stand: 11:36 Uhr UTC). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung erfolgt vor dem Hintergrund mehrerer unternehmensspezifischer Katalysatoren. HENSOLDT hob in einer Mitteilung vom 1. Juni 2026 die Prognose für den bereinigten Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2026 von rund 40% auf etwa 50% des bereinigten EBITDA an und bestätigte gleichzeitig die Ziele für Book-to-Bill, Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge (HENSOLDT, 1. Juni 2026). Zuvor zeigten die Q1-2026-Ergebnisse des Unternehmens, dass sich der Auftragseingang im Jahresvergleich auf 1.483 Millionen € mehr als verdoppelt hatte, wobei der Auftragsbestand einen Rekordwert von 9.801 Millionen € erreichte (Reuters, 6. Mai 2026). Der breitere Branchenkontext ist gemischter: Der STOXX Europe Aerospace & Defence Index liegt im laufenden Jahr um etwa 1,2% im Minus, während der breitere STOXX 600 um 4,8% zulegte, da Analysten 2026 als Konsolidierungsphase nach der starken Neubewertung europäischer Verteidigungswerte im Jahr 2025 charakterisieren (CNBC, 30. Mai 2026).

HENSOLDT: Free-Cashflow-Anhebung und Kursziele Dritter

Zum Stand vom 1. Juni 2026 deuten HENSOLDT-Aktienprognosen Dritter darauf hin, dass Analysten die Rekord-Auftragsbuchdynamik gegen Bewertungsbedenken abwägen. Einzelne Broker-Kursziele reichen von etwa 85 bis 101 €, während Konsensaggregate bei etwa 89–91 € liegen.

MarketScreener (Analystenkonsens-Übersicht)

MarketScreener fasst die Einschätzungen von 15 Analysten zu HENSOLDT zusammen und kommt auf ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 91,17 € sowie ein Outperform-Konsensrating. Die Analyse weist darauf hin, dass die durchschnittlichen Kursziele in den letzten Monaten leicht gesunken sind, wobei HENSOLDTs KGV für das Geschäftsjahr 2026 mit 52,8x angegeben wird, was darauf hindeutet, dass der Markt ein günstiges Szenario vor den kurzfristigen Liefermeilensteinen einpreist (MarketScreener, 21. Mai 2026).

Stockopedia (Konsens-Mittelwert)

Stockopedia setzt das Analystenkonsens-Kursziel für HENSOLDT bei 89,90 € an, verglichen mit einem zuletzt erfassten Aktienkurs von 88,42 €, wobei die Daten die aktive Broker-Abdeckung erfassen. Der geringe Abstand zwischen Kursziel und Spot-Preis deutet auf eine weitgehend neutrale kurzfristige Balance hin, während Anleger HENSOLDTs bestätigte Jahresumsatzprognose von etwa 2,75 Milliarden € und das überarbeitete Free-Cashflow-Ziel von etwa 50% des bereinigten EBITDA bewerten (Stockopedia, 30. Mai 2026).

MarketBeat (Konsens-Kaufempfehlung)

MarketBeat meldet ein Kaufempfehlungs-Konsensrating für HENSOLDT, basierend auf drei Strong-Buy-Ratings, einem Buy-Rating und drei Hold-Ratings in der erfassten Broker-Abdeckung. Die Kauftendenz besteht neben einem Rekord-Auftragsbestand von 9.801 Millionen € zum Ende März 2026 fort, während Hold-bewertete Analysten auf Ausführungsrisiken und Bilanzbelastungen nach der 675 Millionen € schweren Übernahme von ESG hinweisen (MarketBeat, 29. Mai 2026).

Investing.com (Konsensspanne)

Investing.com aggregiert Prognosen von 15 Analysten, die HENSOLDT abdecken, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 91,30 €, einer Höchstschätzung von 114 € und einer Tiefstschätzung von 62 €. Die breite Spanne der Schätzungen spiegelt divergierende Annahmen darüber wider, wie schnell sich europäische Verteidigungsbudgets in Beschaffungsverträge umwandeln. Die Prognoseanhebung vom 1. Juni 2026 auf etwa 50% Free Cashflow des bereinigten EBITDA könnte auch als kurzfristiger Revisions-Trigger wirken (Investing.com, 1. Juni 2026).

Deutsche Bank (Kaufen, oberes Ende der Spanne)

Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard bekräftigt ein Kaufrating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 101 €, dem höchsten im erfassten Broker-Pool und unverändert über mehrere vierteljährliche Bekräftigungen hinweg. Die positive Haltung der Bank beruht auf HENSOLDTs Position innerhalb der Bundeswehr-Modernisierung und Luftverteidigungsprogramme, wobei strukturelle europäische Aufrüstungsausgaben als zentrale Stütze für das Premium-Kursziel angeführt werden (The Globe and Mail, 17. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Kursziele Dritter von etwa 62 € am konservativen Ende bis 114 € am oberen Ende, wobei Konsensaggregatoren wie MarketScreener, Investing.com und Stockopedia bei etwa 89–91 € konvergieren. Positiv bewertete Einschätzungen konzentrieren sich tendenziell auf HENSOLDTs Rekord-Auftragseingang und die Ausweitung europäischer Verteidigungsbudgets, während vorsichtigere Ansichten sich auf Bewertung, Bilanzhebelwirkung und kurzfristiges Ausführungsrisiko konzentrieren.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

HENSOLDT-Ergebnisse: Aktuelle Zahlen und kommende Termine

HENSOLDT veröffentlichte seine Q1-2026-Ergebnisse am 4. Mai 2026 für die drei Monate bis zum 31. März 2026. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25% auf 496 Millionen € von 395 Millionen € im Q1 2025, während sich der Auftragseingang auf 1.483 Millionen € von 701 Millionen € mehr als verdoppelte (HENSOLDT, 6. Mai 2026). Der Auftragsbestand der Gruppe erreichte Ende März 2026 einen Rekordwert von 9.801 Millionen €, wobei das Management die Jahresumsatzprognose 2026 von etwa 2,75 Milliarden € und ein bereinigte EBITDA-Margenziel im Einklang mit der vorherigen Kommunikation bestätigte (Reuters, 6. Mai 2026).

Am 1. Juni 2026 gab HENSOLDT eine aktualisierte Prognose heraus und hob das bereinigte Free-Cashflow-Ziel für das Geschäftsjahr 2026 von etwa 40% auf etwa 50% des bereinigten EBITDA an, während alle anderen Schlüsselelemente der Jahresprognose, einschließlich Book-to-Bill-Verhältnis und bereinigte EBITDA-Marge, bestätigt wurden (HENSOLDT, 1. Juni 2026). Das nächste geplante Berichtsereignis des Unternehmens sind die Halbjahreszahlen 2026, die für den 31. Juli 2026 bestätigt wurden, im Einklang mit dem standardmäßigen Finanzkalender (HENSOLDT Investor Relations, 1. Juni 2026).

HAG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der HAG-Aktienkurs notiert bei 84,79 € zum Stand von 11:36 Uhr UTC am 1. Juni 2026, knapp unter seinem einfachen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt (SMA) nahe 86,77 €, aber über dem breiteren Cluster gleitender Durchschnitte. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs konvergieren eng bei etwa 81, 79, 80 bzw. 84 €. Die 20-über-50-SMA-Ausrichtung bleibt intakt und hält den kurzfristigen Trend konstruktiv, während der Hull Moving Average (9) bei 87,35 € über dem aktuellen Kurs verläuft, was auf eine gewisse kurzfristige Schwäche nach der Bewegung zurück vom Tageshoch hindeutet.

Das Momentum ist neutral bis fest. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 54,63 im oberen neutralen Bereich, während der Average Directional Index bei 20,56 einen sich entwickelnden statt etablierten Trend anzeigt, laut TradingView-Daten. Der Stochastik-%K bei 81,14 deutet darauf hin, dass die kurzfristige Bewegung ausgedehnt ist, ohne extrem zu sein.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 96,93 € die erste Referenz über dem aktuellen Kurs dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde das R2-Level nahe 105,45 € in Sicht bringen. Auf der Unterseite dient der klassische Pivotpunkt bei 83,21 € als anfängliche Unterstützung, gefolgt von der 50- und 100-Tage-SMA-Plattform im Bereich 79–80 €. Eine anhaltende Bewegung unter dieses Band würde den S1-Pivot nahe 74,69 € in Betracht ziehen (TradingView, 1. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

HENSOLDT-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der HAG-Aktienkurs notierte Mitte 2024 bei etwa 34–37 €, eine relativ ruhige Periode, bevor die Aktie zu einem Fokuspunkt der europäischen Verteidigungsausgaben-Debatte wurde. Der Katalysator kam Anfang 2025: HAG stieg von etwa 62 € Ende März 2025 auf ein Zweijahreshoch von 117,82 € am 6. Oktober 2025, als NATO-Verbündete die Budgetzusagen beschleunigten und Deutschland sich zu einem historischen 500-Milliarden-€-Infrastruktur- und Verteidigungsfonds verpflichtete. Dieser Höchststand fiel mit einer breiten Neubewertung europäischer Verteidigungsaktien zusammen.

Es folgte eine Umkehr. HAG gab durch Ende Oktober und November 2025 nach und schloss das Jahr nahe 73,53 € am 30. Dezember 2025, da Gewinnmitnahmen und Bewertungsbedenken nach dem starken Lauf auf dem Sektor lasteten. Die Aktie erholte sich im Januar 2026 und erreichte am 19. Januar intraday 97,10 €, bevor sie wieder nachgab. Q1 2026 brachte weitere Schwäche, wobei HAG am 30. März 2026 auf bis zu 66,42 € fiel inmitten breiterer Marktvolatilität und Zollunsicherheit.

Eine Erholung gewann im Mai 2026 an Fahrt, unterstützt durch Q1-2026-Ergebnisse, die einen mehr als verdoppelten Auftragseingang auf 1.483 Millionen € und einen Rekord-Auftragsbestand von 9.801 Millionen € zeigten. HAG schloss am 1. Juni 2026 bei 84,69 €, etwa 15,2% höher im laufenden Jahr gegenüber dem Schlusskurs vom 2. Januar 2026 von 76,63 € und etwa 26,8% unter dem Oktober-2025-Höchststand.