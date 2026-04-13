Handeln Fidelity European Values PLC - FEV CFD

Über Fidelity European Trust PLC

FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC ist eine in Großbritannien ansässige Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Unternehmens ist es, langfristig hauptsächlich aus den Aktienmärkten des europäischen Kontinents Kapitalwachstum zu erzielen. Das Unternehmen investiert rund 80 % des Bruttovermögens in Unternehmen aus Ländern, die im Benchmark-Index enthalten sind. Es investiert etwa 20 % des Bruttovermögens in Unternehmen der europäischen Länder, die nicht im Benchmark-Index des Unternehmens enthalten sind und Investitionen in die Unternehmen des Vereinigten Königreichs umfasst. Das Unternehmen investiert rund 5 % des Bruttovermögens in Unternehmen von nicht-europäischen Ländern, die Einfluss gegenüber oder eine Verbindung zu Europa haben. Ungefähr 5 % des Bruttovermögens des Unternehmens kann in nicht notierte Wertpapiere in ihrer Gesamtheit zu jeder Zeit investiert werden. Das Unternehmen wird nicht mehr als 10 % des Bruttovermögens in jedes nicht notierte Unternehmen zum Zeitpunkt der Übernahme investieren. FIL Investments International ist Investmentmanager des Unternehmens.

Der aktuelle realtimekurs der Fidelity European Values PLC Aktie beträgt 4.00098 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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