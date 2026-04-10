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Handeln Basf SE - BASd CFD

Der Markt ist momentan nicht verfügbarMarktinformationen werden dargestellt mit Stand vom 2026-04-10 15:28:10
Trading-Bedingungen
Typ
Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
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Spread0.13
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Margin. Ihre Investition
€1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.016602 %
(-€0.83)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ €4,000.00

-0.01660%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
€1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.005621 %
(-€0.28)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ €4,000.00

-0.00562%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungEUR
Mind.-Handelsmenge0.1
Margin20.00%
BörseGermany
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs53.49
Eröffnungskurs53.34
1-Jahres-Änderung33.89%
Tagesspanne53.34 - 54.93

Handeln Basf SE - BASd CFD

Über BASF SE

Die BASF SE ist ein Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Chemie, Veredlungsprodukte, Funktionelle Materialien und Lösungen, Landwirtschaftliche Lösungen und Öl & Gas.

Das Segment Chemie umfasst die Bereiche Petrochemie, Monomere und Zwischenprodukte. Das Sortiment reicht von Lösungsmitteln, Weichmachern und Großserien-Monomere bis hin zu Leimen und Elektronikchemikalien sowie Rohstoffen für Waschmittel, Kunststoffen, Textilfasern, Farben und Lacke, Pflanzenschutz und Medikamenten.

Das Segment Veredelungsprodukte besteht aus den Unternehmensbereichen Dispersionen & Pigmente, Pflege-Chemikalien, Ernährung und Gesundheit und Veredelungschemikalien.

Das Segment funktionelle Materialien und Lösungen besteht aus den Unternehmensbereichen Bauchemikalien, Beschichtungen und Veredelungsmaterialien.

Das Segment Landwirtschaftliche Lösungen besteht aus dem Unternehmensbereich Pflanzenschutz.

Der Unternehmensbereich Öl & Gas ist im Bereich Exploration und Produktion tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Basf SE Aktie beträgt 54.87 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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  • WKN:BASF11
  • ISIN:DE000BASF111

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Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
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