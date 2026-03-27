BASF SE (BAS) notiert im europäischen Nachmittagshandel um 12:03 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 49,85 €, nachdem sich der Kurs deutlich vom Sitzungstief von 47,37 € erholt hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Erholung fällt mit einer breiteren DAX-Erholung zusammen, wobei der Index bei rund 22.978 notiert, nachdem er am 24. März 2026 bei 22.636 geschlossen hatte, da nachlassende geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Stimmung bei europäischen Aktien anhoben. Bloomberg berichtete am 22. März 2026, dass Aktien stiegen und Öl fiel, nachdem Präsident Trump seinen Ton gegenüber dem Iran abmilderte, wodurch sich eine wichtige Risikoprämie reduzierte, die auf europäischen Industriewerten gelastet hatte (Bloomberg, 22. März 2026).

Auch unternehmensspezifische Impulse haben dazu beigetragen, da BASFs Verbundstandort Zhanjiang in Südchina den Betrieb weiter hochfährt. Der BASF-CEO erklärte Anfang März, dass die 8,7-Milliarden-€-Anlage voraussichtlich im nächsten Jahr Gewinne erwirtschaften wird und dass Chinas Anteil am Konzernumsatz von derzeit etwa 13 % auf 15 %–20 % steigen könnte (Xinhua, 4. März 2026). Separat kündigte BASF eine Preiserhöhung von bis zu 30 % für bestimmte Care-Chemicals-Produkte in Europa an und verwies auf höhere Material- und Energiekosten (Reuters, 18. März 2026).

BASF-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 25. März 2026 spiegeln BASF-Aktienprognosen von Drittanbietern unterschiedliche Einschätzungen der Erholung im Chemiezyklus, der laufenden Restrukturierungsumsetzung von BASF und des geopolitischen Risikos im Nahen Osten wider.

J.P. Morgan (Underweight, Bärenszenario)

J.P. Morgan-Analyst Chetan Udeshi bekräftigt ein Underweight-Rating und ein Kursziel von 36 €, das niedrigste veröffentlichte Ziel unter den aktiv berichtenden Brokern. Udeshi argumentiert, dass sich der Aktienkurs von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten abgekoppelt hat, da BASFs EBITDA-Guidance-Spanne für 2026 von 6,2 Milliarden € bis 7,0 Milliarden € keine Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Gewinnerholung liefert, während die Nachfrageschwäche bei Kernchemikalien anhält (The Globe and Mail, 5. März 2026).

BASF Investor Relations (Konsensus-Snapshot des Unternehmens)

Die Investor-Relations-Seite von BASF verzeichnet ein mittleres Konsensus-Kursziel von 49,52 € unter den berichtenden Analysten, mit einer Höchstschätzung von 62 € und einem Tief von 36 €. Die breite Spanne spiegelt unterschiedliche Annahmen zum Zeitpunkt eines Aufschwungs im Chemiezyklus und zur Umsetzung der angestrebten jährlichen Kosteneinsparungen von 2,3 Milliarden € wider (BASF Investor Relations, 12. März 2026).

Simply Wall St (Bewertungseinschätzung)

Simply Wall St bewertet BASF als nahe dem fairen Wert handelnd, wobei der Aktienkurs zum Zeitpunkt der Erstellung bei 46 € lag und die Sieben-Tages- und 30-Tages-Renditen bei 4,9 % im Minus bzw. 7,8 % im Minus lagen, was darauf hindeutet, dass die jüngste Dynamik nachgelassen hatte. Die Analyse weist darauf hin, dass ein Gewinnwachstum von 11,7 % pro Jahr prognostiziert wird, während das aktuelle Multiple weitgehend im Einklang mit der bewerteten intrinsischen Wertspanne liegt (Simply Wall St, 21. März 2026).

Deutsche Bank Research (Kauf, angehobenes Kursziel)

Deutsche Bank Research-Analystin Virginie Boucher-Ferte stufte BASF von Hold auf Buy hoch und erhöhte die BAS-Aktienprognose von 45 € auf 55 €, unter Berufung auf eine Neuausrichtung der Sektorratings als Reaktion auf erhöhte Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Boucher-Ferte merkt an, dass die Folgen für die Chemieindustrie zwar schwer einzuschätzen bleiben, BASF aber zu den Namen gehört, die ihrer Erwartung nach von anhaltenden Post-Konflikt-Dynamiken netto profitieren werden (MarketScreener, 24. März 2026).

MarketBeat (Broker-Konsensus)

MarketBeat aggregiert die Ratings berichtender Analysten und verzeichnet eine Konsensus-Empfehlung von Hold für BASF, wobei der an der OTC notierte ADR (BASFY) bei 14,13 $ eröffnete und eine Ein-Jahres-Spanne von 10,75 $–15,60 $ die Bandbreite der zugrunde liegenden Aktienkursbewegung widerspiegelt. Der Hold-Konsensus spiegelt ein Gleichgewicht zwischen bärischen Bewertungsbedenken am unteren Ende und kaufbewerteten Brokern wider, die auf eine längerfristige Gewinnerholung setzen (MarketBeat, 25. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen BASF-Aktienprognosen von 36 € bis 62 €, wobei der Multi-Analysten-Konsensus-Mittelwert nahe 49,52 €–50 € liegt, da das frische Buy-Upgrade der Deutschen Bank auf 55 € über einem Hold-Konsensus liegt, der durch J.P. Morgans unverändertes 36-€-Minimum belastet wird.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BAS-Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart notiert der BAS-Aktienkurs zum Stand von 12:03 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 49,85 € und hält sich über einem eng gestaffelten Cluster gleitender Durchschnitte, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 47 € / 48 € / 46 € / 45 € liegen, wobei die 20-über-50-Ausrichtung sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen Familien intakt ist, laut TradingView-Daten. Der Hull Moving Average (9) bei 47,98 € und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 47,06 € verstärken die Schicht kurzfristiger Unterstützung unterhalb des aktuellen Kurses. Die Ichimoku-Basislinie bei 47,19 € liegt innerhalb desselben Bandes und wird auf der TradingView-Skala als neutral eingestuft.

Die Dynamik ist oberer-neutral bis fest: Der 14-Tage-RSI liegt bei 59,66, ein Niveau, das TradingView als neutral klassifiziert und mit positiver, aber nicht überdehnter Dynamik übereinstimmt. Der Average Directional Index (14) bei 17,13 liegt in der 15–25-Zone, was darauf hindeutet, dass die vorherrschende Bewegung eine gewisse Richtungsüberzeugung trägt, ohne sich noch als stark trendierender Markt zu qualifizieren.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 52,37 € die nächste Referenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 56,05 € in Sicht bringen. Das Fibonacci R1 bei 51,70 € und das Camarilla R2 bei 49,99 € liegen näher an den aktuellen Niveaus und stellen kurzfristige Referenzpunkte innerhalb der heute bereits erreichten Intraday-Spanne dar (Hoch: 49,99 €).

Bei Rücksetzern markiert der klassische Pivot-Punkt (P) bei 49,01 € die anfängliche Unterstützung, knapp unter dem letzten Kurs. Der 100-Tage-SMA nahe 45,76 € und der 200-Tage-SMA nahe 44,69 € stellen die breitere Unterstützungsplattform der gleitenden Durchschnitte dar; eine nachhaltige Bewegung zurück unter den Pivot und durch das 20-Tage-SMA-Cluster nahe 47 € würde das S1-Niveau bei 45,33 € in engere Nähe zu diesem längerfristigen Unterstützungsband bringen. Alle Pivot- und Moving-Average-Daten stammen von TradingView zum Stand vom 25. März 2026 (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BASF-Aktienkursverlauf (2024–2026)

BASF SE (BAS) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) in Euro gehandelt und ist Bestandteil des deutschen DAX-Index.

Der BAS-Aktienkurs eröffnete das Zweijahresfenster Ende März 2024 bei etwa 52,81 €, bevor er am 4. April 2024 ein lokales Hoch von 54,88 € erreichte, seinen Höchststand innerhalb des Datensatzes. Die Aktie driftete dann im Sommer 2024 nach unten und berührte am 5. August 2024 bei 40,79 € ihr Zweijahres-Intraday-Tief – inmitten eines breiteren Ausverkaufs europäischer Aktien und anhaltender Schwäche der Chemienachfrage. Es folgte eine teilweise Erholung in den Herbst 2024 hinein, wobei BAS bis Anfang Oktober 2024 auf etwa 48,45 € zurückkam, bevor die Aktie erneut nachgab und das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 42,58 € schloss.

2025 brachte eine scharfe frühe Erholung, wobei BAS am 18. März 2025 auf 53,40 € anstieg – der höchste Schlusskurs im Datensatz. Diese Stärke erwies sich als kurzlebig; die Aktie kehrte im April hart um und fiel am 7. April 2025 auf 40,80 €, inmitten eines breiten Marktausverkaufs im Zusammenhang mit eskalierenden US-Zollsorgen. BAS verbrachte einen Großteil der zweiten Jahreshälfte 2025 mit allmählicher Erholung und schloss das Jahr am 30. Dezember 2025 bei 44,61 €.

BAS schloss am 25. März 2025 bei 50,20 €, verglichen mit einem letzten Kurs von 49,85 € am 25. März 2026, im Jahresvergleich weitgehend unverändert bei etwa 0,7 % niedriger. Seit Jahresbeginn, vom Schlusskurs am 2. Januar 2026 von 44,84 €, ist die Aktie um etwa 11,2 % gestiegen.