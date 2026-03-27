BASF Aktie Prognose: Hochlauf Zhanjiang, Preiserhöhung Care ChemicalsBASF ist ein im DAX notierter Chemiekonzern, dessen jüngste Handelsentwicklung vom Hochlauf des Verbundstandorts Zhanjiang in China und höheren Care-Chemicals-Preisen in Europa geprägt wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
BASF SE (BAS) notiert im europäischen Nachmittagshandel um 12:03 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 49,85 €, nachdem sich der Kurs deutlich vom Sitzungstief von 47,37 € erholt hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Erholung fällt mit einer breiteren DAX-Erholung zusammen, wobei der Index bei rund 22.978 notiert, nachdem er am 24. März 2026 bei 22.636 geschlossen hatte, da nachlassende geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Stimmung bei europäischen Aktien anhoben. Bloomberg berichtete am 22. März 2026, dass Aktien stiegen und Öl fiel, nachdem Präsident Trump seinen Ton gegenüber dem Iran abmilderte, wodurch sich eine wichtige Risikoprämie reduzierte, die auf europäischen Industriewerten gelastet hatte (Bloomberg, 22. März 2026).
Auch unternehmensspezifische Impulse haben dazu beigetragen, da BASFs Verbundstandort Zhanjiang in Südchina den Betrieb weiter hochfährt. Der BASF-CEO erklärte Anfang März, dass die 8,7-Milliarden-€-Anlage voraussichtlich im nächsten Jahr Gewinne erwirtschaften wird und dass Chinas Anteil am Konzernumsatz von derzeit etwa 13 % auf 15 %–20 % steigen könnte (Xinhua, 4. März 2026). Separat kündigte BASF eine Preiserhöhung von bis zu 30 % für bestimmte Care-Chemicals-Produkte in Europa an und verwies auf höhere Material- und Energiekosten (Reuters, 18. März 2026).
BASF-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum 25. März 2026 spiegeln BASF-Aktienprognosen von Drittanbietern unterschiedliche Einschätzungen der Erholung im Chemiezyklus, der laufenden Restrukturierungsumsetzung von BASF und des geopolitischen Risikos im Nahen Osten wider.
J.P. Morgan (Underweight, Bärenszenario)
J.P. Morgan-Analyst Chetan Udeshi bekräftigt ein Underweight-Rating und ein Kursziel von 36 €, das niedrigste veröffentlichte Ziel unter den aktiv berichtenden Brokern. Udeshi argumentiert, dass sich der Aktienkurs von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten abgekoppelt hat, da BASFs EBITDA-Guidance-Spanne für 2026 von 6,2 Milliarden € bis 7,0 Milliarden € keine Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Gewinnerholung liefert, während die Nachfrageschwäche bei Kernchemikalien anhält (The Globe and Mail, 5. März 2026).
BASF Investor Relations (Konsensus-Snapshot des Unternehmens)
Die Investor-Relations-Seite von BASF verzeichnet ein mittleres Konsensus-Kursziel von 49,52 € unter den berichtenden Analysten, mit einer Höchstschätzung von 62 € und einem Tief von 36 €. Die breite Spanne spiegelt unterschiedliche Annahmen zum Zeitpunkt eines Aufschwungs im Chemiezyklus und zur Umsetzung der angestrebten jährlichen Kosteneinsparungen von 2,3 Milliarden € wider (BASF Investor Relations, 12. März 2026).
Simply Wall St (Bewertungseinschätzung)
Simply Wall St bewertet BASF als nahe dem fairen Wert handelnd, wobei der Aktienkurs zum Zeitpunkt der Erstellung bei 46 € lag und die Sieben-Tages- und 30-Tages-Renditen bei 4,9 % im Minus bzw. 7,8 % im Minus lagen, was darauf hindeutet, dass die jüngste Dynamik nachgelassen hatte. Die Analyse weist darauf hin, dass ein Gewinnwachstum von 11,7 % pro Jahr prognostiziert wird, während das aktuelle Multiple weitgehend im Einklang mit der bewerteten intrinsischen Wertspanne liegt (Simply Wall St, 21. März 2026).
Deutsche Bank Research (Kauf, angehobenes Kursziel)
Deutsche Bank Research-Analystin Virginie Boucher-Ferte stufte BASF von Hold auf Buy hoch und erhöhte die BAS-Aktienprognose von 45 € auf 55 €, unter Berufung auf eine Neuausrichtung der Sektorratings als Reaktion auf erhöhte Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Boucher-Ferte merkt an, dass die Folgen für die Chemieindustrie zwar schwer einzuschätzen bleiben, BASF aber zu den Namen gehört, die ihrer Erwartung nach von anhaltenden Post-Konflikt-Dynamiken netto profitieren werden (MarketScreener, 24. März 2026).
MarketBeat (Broker-Konsensus)
MarketBeat aggregiert die Ratings berichtender Analysten und verzeichnet eine Konsensus-Empfehlung von Hold für BASF, wobei der an der OTC notierte ADR (BASFY) bei 14,13 $ eröffnete und eine Ein-Jahres-Spanne von 10,75 $–15,60 $ die Bandbreite der zugrunde liegenden Aktienkursbewegung widerspiegelt. Der Hold-Konsensus spiegelt ein Gleichgewicht zwischen bärischen Bewertungsbedenken am unteren Ende und kaufbewerteten Brokern wider, die auf eine längerfristige Gewinnerholung setzen (MarketBeat, 25. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
BAS-Aktienkurs: Technischer Überblick
Im Tageschart notiert der BAS-Aktienkurs zum Stand von 12:03 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 49,85 € und hält sich über einem eng gestaffelten Cluster gleitender Durchschnitte, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 47 € / 48 € / 46 € / 45 € liegen, wobei die 20-über-50-Ausrichtung sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen Familien intakt ist, laut TradingView-Daten. Der Hull Moving Average (9) bei 47,98 € und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 47,06 € verstärken die Schicht kurzfristiger Unterstützung unterhalb des aktuellen Kurses. Die Ichimoku-Basislinie bei 47,19 € liegt innerhalb desselben Bandes und wird auf der TradingView-Skala als neutral eingestuft.
Die Dynamik ist oberer-neutral bis fest: Der 14-Tage-RSI liegt bei 59,66, ein Niveau, das TradingView als neutral klassifiziert und mit positiver, aber nicht überdehnter Dynamik übereinstimmt. Der Average Directional Index (14) bei 17,13 liegt in der 15–25-Zone, was darauf hindeutet, dass die vorherrschende Bewegung eine gewisse Richtungsüberzeugung trägt, ohne sich noch als stark trendierender Markt zu qualifizieren.
Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 52,37 € die nächste Referenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 56,05 € in Sicht bringen. Das Fibonacci R1 bei 51,70 € und das Camarilla R2 bei 49,99 € liegen näher an den aktuellen Niveaus und stellen kurzfristige Referenzpunkte innerhalb der heute bereits erreichten Intraday-Spanne dar (Hoch: 49,99 €).
Bei Rücksetzern markiert der klassische Pivot-Punkt (P) bei 49,01 € die anfängliche Unterstützung, knapp unter dem letzten Kurs. Der 100-Tage-SMA nahe 45,76 € und der 200-Tage-SMA nahe 44,69 € stellen die breitere Unterstützungsplattform der gleitenden Durchschnitte dar; eine nachhaltige Bewegung zurück unter den Pivot und durch das 20-Tage-SMA-Cluster nahe 47 € würde das S1-Niveau bei 45,33 € in engere Nähe zu diesem längerfristigen Unterstützungsband bringen. Alle Pivot- und Moving-Average-Daten stammen von TradingView zum Stand vom 25. März 2026 (TradingView, 25. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
BASF-Aktienkursverlauf (2024–2026)
BASF SE (BAS) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) in Euro gehandelt und ist Bestandteil des deutschen DAX-Index.
Der BAS-Aktienkurs eröffnete das Zweijahresfenster Ende März 2024 bei etwa 52,81 €, bevor er am 4. April 2024 ein lokales Hoch von 54,88 € erreichte, seinen Höchststand innerhalb des Datensatzes. Die Aktie driftete dann im Sommer 2024 nach unten und berührte am 5. August 2024 bei 40,79 € ihr Zweijahres-Intraday-Tief – inmitten eines breiteren Ausverkaufs europäischer Aktien und anhaltender Schwäche der Chemienachfrage. Es folgte eine teilweise Erholung in den Herbst 2024 hinein, wobei BAS bis Anfang Oktober 2024 auf etwa 48,45 € zurückkam, bevor die Aktie erneut nachgab und das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 42,58 € schloss.
2025 brachte eine scharfe frühe Erholung, wobei BAS am 18. März 2025 auf 53,40 € anstieg – der höchste Schlusskurs im Datensatz. Diese Stärke erwies sich als kurzlebig; die Aktie kehrte im April hart um und fiel am 7. April 2025 auf 40,80 €, inmitten eines breiten Marktausverkaufs im Zusammenhang mit eskalierenden US-Zollsorgen. BAS verbrachte einen Großteil der zweiten Jahreshälfte 2025 mit allmählicher Erholung und schloss das Jahr am 30. Dezember 2025 bei 44,61 €.
BAS schloss am 25. März 2025 bei 50,20 €, verglichen mit einem letzten Kurs von 49,85 € am 25. März 2026, im Jahresvergleich weitgehend unverändert bei etwa 0,7 % niedriger. Seit Jahresbeginn, vom Schlusskurs am 2. Januar 2026 von 44,84 €, ist die Aktie um etwa 11,2 % gestiegen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
BASF (BAS): Capital.com-Analystensicht
Der Aktienkurs von BASF hat in den vergangenen zwei Jahren einen weitgehend seitwärts gerichteten Pfad nachgezeichnet und oszillierte zwischen einem Datensatz-Tief nahe 40,79 € und einem Hoch von 54,88 €, wobei die Aktie derzeit zum Stand vom 25. März 2026 bei 49,85 € etwa in der Mitte dieser Spanne notiert. Der Verbundstandort Zhanjiang des Konzerns in China stellt einen langfristigen Wachstumshebel dar, wobei das Management das Potenzial anführt, dass Chinas Anteil am Konzernumsatz im Laufe der Zeit von etwa 13 % auf 15 %–20 % steigen könnte; allerdings birgt dasselbe China-Engagement Ausführungsrisiken, da eine schwächer als erwartete inländische Chemienachfrage oder erneute Handelsreibungen auf den Erträgen lasten könnten, bevor der Standort profitabel wird. Das frische Upgrade der Deutschen Bank auf Buy mit einem 55-€-Ziel am 24. März 2026 spiegelt Optimismus hinsichtlich einer Erholung im Chemiezyklus wider, während J.P. Morgans unverändertes 36-€-Underweight-Rating signalisiert, dass nicht alle Analysten von einem unmittelbar bevorstehenden Gewinnwendepunkt überzeugt sind.
Auf der Makroseite bieten nachlassende Spannungen im Nahen Osten und eine teilweise DAX-Erholung einen konstruktiven kurzfristigen Hintergrund für europäische Industriewerte. Allerdings könnte sich dieselbe geopolitische Unsicherheit, die kurzzeitig die Stimmung anhob, schnell umkehren und erneut Druck auf energieintensive Produzenten wie BASF ausüben. Die angekündigten Preiserhöhungen des Konzerns von bis zu 30 % für bestimmte Produktlinien könnten die Margen stützen, wenn die Nachfrage standhält, bergen aber auch Volumenrisiken, falls Kunden in einem noch gedämpften Chemie-Endmarkt Widerstand leisten.
Capital.com-Kundenstimmung für BASF-CFDs
Zum Stand vom 25. März 2026 ist die Positionierung der Capital.com-Kunden bei BASF-CFDs in Richtung Long verzerrt: 96,4 % Käufer vs. 3,6 % Verkäufer, womit Käufer mit 92,8 Prozentpunkten vorn liegen und die Stimmung fest in einem Heavy-Buy-, einseitig-zu-Longs-Positionierungsmuster liegt. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – BASF 2026
- BAS notiert zum Stand von 12:03 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 49,85 €, seit Jahresbeginn vom Schlusskurs am 2. Januar 2026 von 44,84 € um etwa 11,2 % gestiegen.
- In den vergangenen zwei Jahren bewegte sich BAS zwischen einem Tief von 40,79 € (August 2024) und einem Hoch von 54,88 € (April 2024) und liegt derzeit nahe der Mitte dieser Spanne.
- TradingView-Daten zeigen alle wichtigen gleitenden Durchschnitte im Kaufbereich ausgerichtet, mit dem 14-Tage-RSI bei 59,66 – oberer-neutral – und dem ADX bei 17,13, was auf moderate statt stark etablierte Trenddynamik hindeutet.
- Zu den wichtigsten Kurstreibern gehören der Hochlauf des Verbundstandorts Zhanjiang in China, die laufende Restrukturierung von BASF mit einem Ziel von 2,3 Mrd. € jährlichen Einsparungen und eine Preiserhöhung von bis zu 30 % für ausgewählte Care-Chemicals-Linien in Europa.
- Der breitere Makrokontext umfasst eine teilweise DAX-Erholung nach nachlassenden Spannungen im Nahen Osten, wobei europäische Industriewerte am 25. März 2026 von verbesserter Risikostimmung profitierten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten BASF-Aktien?
BASF hat eine breit gestreute Aktionärsbasis, und kein einzelner kontrollierender Aktionär dominiert das Register. Ein großer Anteil des Unternehmens wird typischerweise von institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und anderen Finanzfirmen gehalten, während Privatanleger ebenfalls einen Teil der Aktien besitzen. Die Beteiligungsverhältnisse können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn Fonds neu gewichten oder Investoren Positionen anpassen, sodass der größte Anteilseigner je nach jüngstem Meldedatum und Berichtsquelle variieren kann.
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den BASF-Aktienkurs?
Eine Fünfjahres-BAS-Aktienprognose ist unsicher, da sie von mehreren Variablen abhängt, die sich im Laufe der Zeit verschieben können, darunter Chemienachfrage, Energiepreise, Margenerholung, Restrukturierungsfortschritt und globale Handelsbedingungen. Längerfristige Prognosen sollten daher eher als szenariobasiert denn als präzise Ergebnisse behandelt werden. Im Fall von BASF veröffentlichen Analysten derzeit eine breite Spanne kürzerfristiger Ziele, was unterstreicht, wie schwierig es ist, den Aktienkurs über einen vollen Fünfjahreszeitraum mit Zuversicht zu prognostizieren.
Ist BASF eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob BASF als gute Kaufaktie gilt, hängt von den Zielen, der Risikotoleranz und der Marktansicht eines Anlegers ab. Einige Analysten verweisen auf potenzielles Aufwärtspotenzial durch Restrukturierung, Kosteneinsparungen und den langfristigen Beitrag des Verbundstandorts Zhanjiang, während andere angesichts zyklischer Chemienachfrage, Energiekosten und breiterer geopolitischer Unsicherheit vorsichtig bleiben. Dieses gemischte Bild spiegelt sich in der breiten Spanne der Analystenziele wider, sodass die Aktie je nach verwendeten Annahmen unterschiedlich betrachtet werden kann.
Könnte die BASF-Aktie steigen oder fallen?
Die BASF-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, je nachdem, wie sich unternehmensspezifische und makroökonomische Faktoren entwickeln. Nach oben könnte sich die Stimmung verbessern, wenn sich die Chemienachfrage erholt, Kosteneinsparungen umgesetzt werden und neue Kapazitäten bedeutsamer zu den Gewinnen beitragen. Nach unten könnten schwächere Industrienachfrage, höhere Inputkosten, geopolitische Entwicklungen oder enttäuschende Ausführung auf der Performance lasten. Technische Niveaus können Händlern helfen, kurzfristige Referenzpunkte zu identifizieren, garantieren aber keine zukünftige Kursrichtung.
Sollte ich in BASF-Aktien investieren?
Ob jemand in BASF-Aktien investieren sollte, ist eine persönliche Entscheidung und keine allgemeine Schlussfolgerung. Sie hängt von Faktoren wie Anlagehorizont, finanziellen Umständen, Volatilitätstoleranz und Exposition gegenüber zyklischen Sektoren ab. BASF bietet Zugang zu einem großen europäischen Chemieunternehmen, bringt aber Risiken im Zusammenhang mit Nachfragebedingungen, Energiepreisen und Ausführung mit sich. Aus diesem Grund sollte die Aktie im Kontext individueller Recherche und Risikomanagement bewertet werden und nicht als Einheitslösung.
Kann ich BASF-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können BASF-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz einschätzen und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.