BASF Aktie: Aktienrückkauf und Branchennachfrage

BASF SE (BAS) notiert am 1. Juni 2026 im europäischen Nachmittagshandel bei 51,25 €, nahe der Spitze der Intraday-Spanne von 50,42–51,31 €, wobei der letzte Kurs zum Zeitpunkt 12:11 Uhr UTC knapp unter dem Tageshoch liegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde durch mehrere Faktoren geprägt. BASFs Quartalsmitteilung für Q1 2026, veröffentlicht am 29. April 2026, verzeichnete einen Umsatz von 16,0 Mrd. €, etwa 3 % weniger als im Vorjahr, mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 2,356 Mrd. € gegenüber 2,495 Mrd. € in Q1 2025 (BASF, 30. April 2026). Das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, das von November 2025 bis Juni 2026 mit einem Volumen von bis zu 1,5 Mrd. € läuft, könnte eine strukturelle Nachfragequelle für die Aktie darstellen (BASF, abgerufen am 1. Juni 2026). Gleichzeitig bleibt die Stimmung im europäischen Chemiesektor insgesamt vorsichtig angesichts schwacher Endmarktnachfrage, chinesischer Exportkonkurrenz und erhöhter Energiekosten. Deutsche Welle berichtete, dass diese Faktoren den Umsatz der deutschen Chemieindustrie seit 2022 um rund 22 % auf etwa 220 Mrd. € im Jahr 2025 gedrückt hätten (Deutsche Welle, 18. Mai 2026). Europäische Aktien schlossen am 27. Mai 2026 weitgehend stabil, wobei Gewinne im Chemie- und Autosektor anhaltende Unsicherheit über die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Energiemärkte ausglichen (Reuters, 27. Mai 2026).

BASF-Ausblick von Drittanbietern: Q1-Ergebnisse, Rückkauf und Nachfrage

Zum 1. Juni 2026 umfassen BASF-Aktienprognosen von Drittanbietern eine breite Spanne, die unterschiedliche Ansichten über das Tempo der europäischen Chemieerholung, Energiekostendynamik und das strukturelle Kostenprogramm des Unternehmens widerspiegeln. Die folgenden Kursziele fassen aktive Broker- und Konsensschätzungen aus diesem Zeitraum zusammen.

JP Morgan (Underweight, 40 € Kursziel)

JP Morgan-Analyst Chetan Udeshi hält ein Underweight-Rating für BAS und erhöht das Kursziel auf 40 € von 36 €, behält aber die vorsichtigste aktive Haltung unter den kürzlich publizierenden Brokern bei. Das Rating spiegelt Skepsis hinsichtlich einer kurzfristigen Gewinneerholung wider, mit Bedenken bezüglich schwacher Nachfragesichtbarkeit in den wichtigsten chemischen Endmärkten und der in den Q1-2026-Ergebnissen identifizierten Währungsgegenwinds (Finanzen.net, 22. Mai 2026).

Jefferies (Hold, 49 € Kursziel)

Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro behält ein Hold-Rating für BAS bei und erhöht das Kursziel auf 49 € von 43 €, womit es in der Mitte des aktiven Broker-Spektrums liegt. Das Rating spiegelt eine weitgehend neutrale Haltung wider, wobei das Unternehmen angibt, begrenzte kurzfristige Katalysatoren zu sehen, während es anerkennt, dass die Restrukturierungsfortschritte des Unternehmens eine gewisse Unterstützung nach unten bieten (Finanzen.net, 20. Mai 2026).

Deutsche Bank (Buy, 60 € Kursziel)

Deutsche Bank-Analystin Virginie Boucher-Ferte bekräftigt ein Buy-Rating für BAS mit einem unveränderten 12-Monats-Kursziel von 60 €. Boucher-Ferte beschreibt die Aktie zu den aktuellen Kursen als attraktiv bewertet, wobei das fortlaufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. € bis Ende Juni 2026 einen strukturellen Nachfragerückenwind für die Aktien bietet (Finanzen.net, 29. Mai 2026).

Goldman Sachs (Buy, 65 € Kursziel)

Goldman Sachs-Analystin Georgina Fraser hebt das 12-Monats-Kursziel für BAS auf 65 € von 63 € an und bekräftigt ein Buy-Rating. Fraser nennt eine Aufwärtsrevision ihrer Q1-2026-EBITDA-Schätzung, die etwa 5 % über dem damaligen Konsens liegt, sowie Vertrauen in BASFs Kostenreduktionsumsetzung als Hauptbegründung für das konstruktivste Kursziel unter den aktiv berichtenden Brokern (MarketScreener, 11. Mai 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens)

MarketScreeners laufender Konsens-Tracker verzeichnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 52,98 € über das aktive Broker-Panel, wobei die einzelnen Schätzungen von 40 € bis 65 € reichen. Die Spanne vom Konsensmittelwert zum letzten Schlusskurs von 50,82 € beträgt etwa 4,2 %, wobei die breite Streuung anhaltende Meinungsverschiedenheiten unter Analysten über den Zeitpunkt und das Ausmaß eines Chemiezyklus-Aufschwungs widerspiegelt (MarketScreener, 31. Mai 2026).

Fazit: Aktive Broker-Kursziele im Zeitraum 20. Mai–1. Juni 2026 reichen von 40 € am pessimistischen Ende bis 65 € auf dem höchsten hier zitierten veröffentlichten Niveau, wobei Deutsche Banks 60 €-Kursziel und der Multi-Analysten-MarketScreener-Konsensmittelwert von 52,98 € zwischen diesen Punkten liegen. Gemeinsame Themen sind der laufende Rückkauf als kurzfristiger Unterstützungsfaktor und Unsicherheit über die Erholung der Endmarktnachfrage als Haupttrennlinie zwischen positiveren und vorsichtigeren Ansichten.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Aktuelle BASF-Ergebnisse und kommende Berichtstermine

BASF berichtete am 29. April 2026 über Q1-2026-Ergebnisse und verzeichnete einen Konzernumsatz von 16,0 Mrd. €, 3,0 % weniger als 16,5 Mrd. € in Q1 2025, wobei das EBITDA vor Sondereinflüssen um 5,6 % im Jahresvergleich auf 2,356 Mrd. € von 2,495 Mrd. € im Vorjahreszeitraum fiel (BASF, 30. April 2026). Das Unternehmen führte den Umsatzrückgang hauptsächlich auf starke negative Währungseffekte zurück, die solides Volumenwachstum in den Kernsegmenten mehr als ausglichen (BASF.com, 30. April 2026).

Finanzvorstand Dr. Dirk Elvermann beschrieb das Handelsumfeld als „anspruchsvoll", bemerkte aber, dass die Volumendynamik sich gehalten habe, und sagte, jede Überarbeitung des Gesamtjahresausblicks 2026 des Unternehmens zum Q1-Stadium „wäre willkürlich gewesen", was signalisiert, dass das Management seine Gesamtjahresprognose-Spanne beibehielt (MarketScreener, 30. April 2026). BASFs Gesamtjahresprognose 2026 für EBITDA vor Sondereinflüssen, ausgegeben im Februar 2026, liegt bei 6,2–7,0 Mrd. €, wobei der Mittelpunkt von etwa 6,6 Mrd. € damals als unter der Jefferies-Konsensschätzung liegend vermerkt wurde (Investing.com, 27. Februar 2026).

BASF plant die Veröffentlichung seiner Q2-2026-Ergebnisse und des Halbjahresberichts für den 30. Juli 2026, was die nächste geplante Gelegenheit für das Management sein wird, die Gesamtjahresprognose im Lichte der Handelsbedingungen im zweiten Quartal, Währungsbewegungen und des sich entwickelnden makroökonomischen und Energiekosten-Umfelds zu aktualisieren oder zu überarbeiten (Reuters, 30. April 2026).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BAS-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der BAS-Aktienkurs notiert zum Zeitpunkt 12:11 Uhr UTC am 1. Juni 2026 bei 51,25 €, unter dem Großteil seiner kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitte. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs stehen bei etwa 52 € / 52 € / 50 € / 47 €, laut TradingView-Daten. Der Kurs liegt derzeit unter den 20- und 50-Tage-SMAs, aber über den 100- und 200-Tage-SMAs, was eher auf ein gemischtes strukturelles Bild als auf ein klares Trendumfeld hindeutet.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 44,45, ein niedrig-neutraler Wert, der die Abwesenheit klarer Richtungsmomentum in beide Richtungen widerspiegelt. Der Average Directional Index (ADX) bei 24,03 liegt knapp unter der konventionellen 25-Schwelle, die einen etablierten Trend signalisieren würde, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Bewegung laut TradingViews Oszillator-Werten keine starke Überzeugung aufweist.

Im klassischen Pivot-Framework liegt der Pivot-Punkt (P) bei 51,74 € knapp über dem letzten Kurs und fungiert als nächstes Referenzniveau. Eine nachhaltige Bewegung zurück durch dieses Niveau würde R1 bei 53,40 € in den Blick rücken. Nach unten ist S1 bei 49,16 € die nächste klassische Pivot-Referenz, wobei der 100-Tage-SMA nahe 49,78 € ein breiteres Unterstützungsregal in diesem Bereich bildet.

Der Hull Moving Average (9) bei 50,74 € liegt geringfügig unter dem letzten Kurs, während die Ichimoku-Basislinie bei 52,51 € sich mit dem kurzfristigen SMA-Widerstandscluster darüber ausrichtet (TradingView, 1. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BASF-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von BAS eröffnete den Juni 2024 nahe 48 €, nachdem er sich von Niveaus über 49 € von früher im Frühjahr zurückgezogen hatte. Die Aktie driftete durch den Sommer und in den Herbst 2024 hinein niedriger und erreichte Anfang August während eines breiten Aktienausverkaufs und anhaltender Bedenken über schwache europäische Chemienachfrage und hohe Energiekosten einen Tiefpunkt um 40–41 €. Eine teilweise Erholung folgte, wobei BAS bis Ende Oktober wieder in Richtung 47–48 € stieg, bevor es wieder bis zum Jahresendschluss von 42,58 € am 30. Dezember 2024 nachgab.

Die Aktie startete 2025 nahe 44 €, stieg Anfang März auf ein lokales Hoch um 54–55 € und kehrte dann scharf um. US-Zollankündigungen Anfang April 2025 belasteten europäische Industriewerte und drückten BAS am 7. April auf ein Intraday-Tief von 37,52 €, einen der schwächsten Werte im Zwei-Jahres-Fenster. Eine Erholung gewann durch Ende April und Mai an Tempo, obwohl die Dynamik über den Sommer nachließ, wobei die Aktie in der Spanne von 42–48 € konsolidierte.

Im Jahr 2026 fiel BAS im Januar auf bis zu 43,77 €, bevor eine scharfe Rally die Aktie am 14. April auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 55,14 € brachte, zusammenfallend mit verbesserter europäischer Makrostimmung und BASFs Rückkaufprogramm. Ein anschließender Rücksetzer brachte BAS zurück in Richtung aktueller Niveaus.

BAS schloss am 1. Juni 2026 bei 51,23 €, etwa 14,1 % höher seit Jahresbeginn und 20,7 % über seinem Schlusskurs von 42,43 € am entsprechenden Datum 2025.