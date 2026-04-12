BASF SE (BAS) notiert am 8. April 2026 um 14:05 Uhr UTC bei 51,45 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 51–52,36 € auf dem Kursfeed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um BASF wurde von mehreren gleichzeitigen Faktoren geprägt. Die Gesamtjahreszahlen 2025 des Unternehmens, die Ende Februar 2026 veröffentlicht wurden, prognostizierten ein EBITDA vor Sondereinflüssen für 2026 von 6,2–7,0 Milliarden €, wobei die Obergrenze unter dem durchschnittlichen Analystenkonsens von 7,02 Milliarden € lag, da BASF schwache europäische Automobil- und Baunachfrage sowie Währungsgegenwind anführte (Investing.com, 27. Februar 2026). Separat kündigte BASF Preiserhöhungen von bis zu 30 % für Haushalts- und Industriereinigungsprodukte in Europa an und verwies auf Rohstoffvolatilität, Logistikkostendruck und erhöhte Energiepreise (Reuters, 18. März 2026). Gleichzeitig spiegelt das breitere makroökonomische Umfeld anhaltende US-Handelspolitikunsicherheit wider, wobei der effektive US-Zollsatz Anfang April 2026 Berichten zufolge nahezu doppelt so hoch wie vor 2025 blieb (CNBC, 3. April 2026). Die Hauptversammlung von BASF, auf der die Aktionäre voraussichtlich über eine vorgeschlagene Dividende von 2,25 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 abstimmen werden, ist für den 30. April 2026 angesetzt, zusammen mit den Q1-2026-Ergebnissen am selben Tag (AD HOC NEWS, 7. April 2026).

BASF-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum 8. April 2026 erstrecken sich die BASF-Aktienprognosen Dritter über eine bemerkenswert breite Spanne, was unterschiedliche Ansichten über das Tempo einer Erholung im europäischen Chemiezyklus, die Restrukturierungsumsetzung des Konzerns und die sich entwickelnden Auswirkungen der Nahostkonfliktdynamik auf Inputkosten und Nachfrage widerspiegelt.

Barclays (Underweight, niedrigstes Kursziel)

Barclays bekräftigt ein Underweight-Rating und ein Kursziel von 40 €, das niedrigste aktive Kursziel unter den berichtenden Brokern. Analystin Katie Richards weist darauf hin, dass BASF, Lanxess und Evonik zu den Namen mit der höchsten Exposition gegenüber der vorgelagerten Rohstoffproduktion gehören, wobei die für 2026 geschätzte Free-Cashflow-Rendite von 1,4 % und die Nettoverschuldung/EBITDA von 2,7x die aktuelle Bewertung schwer rechtfertigen lassen (MarketScreener, 2. April 2026).

Kepler Cheuvreux (Hold, Abstufung)

Kepler Cheuvreux stuft BASF von Buy auf Hold herab und senkt das Kursziel auf 54 € von 56 €. Analyst Christian Faitz argumentiert, dass die Stimmung rund um BASF als Nettonutznießer der Nahostkonfliktdynamik übertrieben sei, da der Konzern nicht vollständig gegen breitere inflationäre und nachfrageseitige Belastungen isoliert ist (MarketScreener, 31. März 2026).

UBS (Neutral, vorsichtige Revision)

UBS hebt das Kursziel für BASF auf 52 € von 47 € an, behält aber ein Neutral-Rating bei. Analyst Geoff Haire merkt an, dass seine EBITDA-Schätzung vor den für den 30. April fälligen Q1-2026-Ergebnissen 3 % unter der Konsensprognose liegt, wobei längerfristige Projektionen aufgrund der Unsicherheit über die kurz- bis mittelfristigen Ertragsauswirkungen des Iran-Konflikts vorsichtiger als der Marktdurchschnitt bleiben (MarketScreener, 1. April 2026).

Deutsche Bank (Buy, Hochstufung)

Die Deutsche Bank stuft BASF von Hold auf Buy hoch und hebt das Kursziel auf 55 € von 45 € an. Analystin Virginie Boucher-Ferte ordnet ihre Ratings im europäischen Chemiesektor angesichts erhöhter Nahostunsicherheit neu und identifiziert BASF als einen Namen, der in diesem Kontext innerhalb des Sektors profitieren könnte (MarketScreener, 24. März 2026).

Goldman Sachs (Buy, höchstes aktives Kursziel)

Goldman Sachs bekräftigt ein Buy-Rating und hebt die BAS-Aktienprognose auf 63 € von 61 € an. Analystin Georgina Fraser behält eine konstruktive Sicht bei und nennt BASFs strukturelle Kostenhebel und langfristiges Ertragserholungspotenzial als Hauptbegründung für die Aufwärtsrevision (MarketScreener, 2. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die BASF-Aktienprognosen von 40 € (Barclays) bis 63 € (Goldman Sachs), wobei UBS bei 52 € und Deutsche Bank bei 55 € nahe dem Konsensus-Mittelwert mehrerer Analysten von etwa 50,83 € liegen. Der gemeinsame Nenner über Bullen und Bären hinweg ist die Unsicherheit über den Zeitpunkt eines Chemiezyklus-Aufschwungs, wobei die Nahost-Kostendynamik und die Q1-Ergebnisse am 30. April als kurzfristiger Fokuspunkt dienen.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BAS-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der BAS-Aktienkurs notiert am 8. April 2026 um 14:05 Uhr UTC bei 51,45 €, oberhalb eines weitgehend unterstützenden gleitenden Durchschnitts-Clusters, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 49 € / 49 € / 46 € / 45 € liegen, laut TradingView-Daten. Die 20-über-50-Ausrichtung ist sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen gleitenden Durchschnittsfamilien intakt, was mit einer kurzfristig konstruktiven Trendstruktur übereinstimmt. Der Hull Moving Average (9) bei 51,32 € registriert ein Verkaufssignal und liegt knapp unter dem letzten Kurs, was auf eine gewisse kurzfristige Vorsicht in der Nähe der aktuellen Niveaus hindeutet.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 58,42 und platziert die Dynamik im oberen neutralen Bereich, während der MACD (12, 26) bei 1,11 ein Kaufsignal anzeigt und der ADX (14) bei 22,57 auf einen sich entwickelnden, aber noch nicht fest etablierten Trend hinweist. Die nächste klassische Widerstandsreferenz ist R1 bei 55,67 €; ein Tagesschluss darüber würde R2 nahe 58,95 € in Sicht bringen. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot-Punkt bei 49,79 € die erste Unterstützung dar, gefolgt vom 100-Tage-SMA-Plateau nahe 46 €; eine Bewegung in Richtung S1 bei 46,51 € würde den Kurs nahe an diese längerfristige gleitende Durchschnittszone bringen (TradingView, 8. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BASF-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der BAS-Aktienkurs schloss am 9. April 2024 bei 53,50 €. Die Aktie fiel von dort schnell ab, rutschte über den Sommer durch die mittleren 40er € und erreichte am 5. August 2024 ein Zweijahrestief von 40,24 €, als die breiteren europäischen Aktienmärkte unter Druck gerieten. BAS schloss 2024 bei 42,58 € und lag damit etwa 20 % unter dem April-Höchststand.

Das erste Quartal 2025 brachte eine starke Erholung, wobei BAS am 6. März auf ein Sitzungshoch von 55,14 € kletterte – das stärkste Niveau im Datensatz. Diese Rallye kehrte sich schnell um: US-Zollankündigungen trafen europäische Industriewerte Anfang April 2025 hart und zogen BAS auf ein Intraday-Tief von 39,09 € am 9. April 2025, fast die Hälfte des März-Hochs in nur wenigen Wochen. Die Aktie stabilisierte sich allmählich in der zweiten Jahreshälfte 2025 und schloss das Jahr am 30. Dezember 2025 bei 44,61 €, ein Plus von etwa 4,7 % im Jahresvergleich, aber deutlich unter dem März-Höchststand.

BAS schloss am 8. April 2026 bei 51,59 €, was etwa 15,1 % seit Jahresbeginn vom Schlusskurs am 2. Januar 2026 von 44,84 € entspricht und rund 3,6 % unter dem Niveau liegt, das ein Jahr zuvor am 9. April 2024 verzeichnet wurde.