BASF SE (BAS) notiert um 10:13 Uhr UTC am 17. März 2026 im frühen europäischen Handel bei 48,22 €, innerhalb einer Tagesspanne von 47,50–48,42 €, wie über den Kursfeed von Capital.com gemeldet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung gegenüber der Aktie bleibt vorsichtig nach den Gesamtjahreszahlen von BASF Ende Februar, in denen das Unternehmen ein EBITDA vor Sondereinflüssen für 2026 von 6,2–7,0 Milliarden € prognostizierte – eine Spanne, deren Obergrenze unter dem durchschnittlichen Analystenkonsens von 7,02 Milliarden € lag (Reuters, 17. Februar 2026). BASF nannte einen schwächeren US-Dollar als Gegenwind und verwies auf einen möglichen Währungseffekt von 200 Millionen € im ersten Quartal (Yahoo Finance, 27. Februar 2026).

Bei Betrachtung makroökonomischer Faktoren notierte der DAX-Index am 17. März 2026 nahe 23.582 Punkten, wobei der Index unter den Mitte-Februar-Hochs über 24.200 handelte, während der EZB-Euro-Referenzkurs am 16. März 2026 bei 1,1478 USD stand, was eine anhaltende Euro-Stärke widerspiegelt, die auf die US-Dollar-denominierten Umsätze von BASF lasten könnte (Trading Economics, 17. März 2026). BASF erhöhte zudem sein Kosteneinsparungsziel auf 2,3 Milliarden € bis Ende 2026 von einem früheren Ziel von 2,1 Milliarden €, wie das Unternehmen in seiner offiziellen Jahresergebnismitteilung bestätigte (BASF, 27. Februar 2026).

BASF-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 17. März 2026 spiegeln BASF-Aktienprognosen von Drittanbietern deutlich divergierende Ansichten Mitte März 2026 wider, geprägt durch die vorsichtige EBITDA-Prognose des Unternehmens für 2026, sein beschleunigtes Kostensenkungsprogramm und das ungewisse Tempo einer Erholung im Chemiesektor.

J.P. Morgan (Underweight, Bärenszenario)

J.P. Morgan-Analyst Chetan Udeshi bekräftigt ein Underweight-Rating und ein Kursziel von 36 €, das niedrigste veröffentlichte Ziel unter den beobachtenden Brokern. Udeshi argumentiert, dass sich der Aktienkurs von BASF von den zugrundeliegenden Fundamentaldaten abgekoppelt hat, da die Quartalsergebnisse und die Prognose-Spanne für 2026 keine Anzeichen einer unmittelbar bevorstehenden Gewinnererholung liefern (The Globe and Mail, 5. März 2026).

UBS (Neutral, gekürztes Kursziel)

UBS-Analyst Geoff Haire behält ein Neutral-Rating bei und kürzt das Kursziel auf 47 € von 48 €. Haire verweist auf anhaltende Vorsicht hinsichtlich der kurzfristigen Gewinnentwicklung angesichts des fortbestehenden Überangebots in den Kernchemie-Endmärkten, wobei die moderate Zielreduktion die Schätzungsrevisionen nach den Ergebnissen widerspiegelt (MarketScreener, 4. März 2026).

BASF Investor Relations (Unternehmens-Konsensus-Übersicht)

Die eigene Analystenschätzungsseite von BASF meldet einen durchschnittlichen Konsensus für die BAS-Aktienprognose von 49,52 € über alle beobachtenden Analysten hinweg, mit einem Hoch von 62 € und einem Tief von 36 €. Die große Spanne spiegelt divergierende Annahmen über den Zeitpunkt eines Aufschwungs im Chemiezyklus und die Umsetzung der angestrebten jährlichen Kosteneinsparungen von BASF in Höhe von 2,3 Milliarden € wider (BASF Investor Relations, 12. März 2026).

Goldman Sachs (Buy, Kursziel am oberen Ende)

Goldman Sachs-Analystin Georgina Fraser bekräftigt ein Buy-Rating und ein Kursziel von 62 €, das höchste Ziel unter den kürzlich publizierenden Brokern. Fraser behält eine konstruktive Haltung bei und verweist auf BASFs strukturelle Kostenhebel und längerfristiges Gewinnererholungspotenzial, wobei die diversifizierte Plattform des Konzerns Zugang zu einem möglichen Aufschwung der industriellen Nachfrage im nachgelagerten Bereich bietet (MarketScreener, 4. März 2026).

Über diese Quellen hinweg erstrecken sich die 12-Monats-BASF-Aktienprognosen von 36 € bis 62 €, wobei der von BASF zusammengestellte Durchschnitt nahe 49,52 € liegt, was eine klare Spaltung zwischen Bären widerspiegelt, die sich auf die kurzfristige Gewinnabkopplung konzentrieren, und Bullen, die sich auf die Umsetzung der Restrukturierung und eine künftige Erholung im Chemiezyklus fokussieren.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BAS-Aktienkurs: Technische Übersicht

Der BAS-Aktienkurs notiert zum Stand von 10:13 Uhr UTC am 17. März 2026 bei 48,22 € und hält sich über einem weitgehend unterstützenden Cluster gleitender Durchschnitte, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei ungefähr 48/47/46/45 € liegen. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl in den SMA- als auch EMA-Familien intakt und hält den kurzfristigen Trend konstruktiv, obwohl der 30-Tage-SMA bei 48,52 € und der Hull-Moving-Average bei 49,12 € einen milden kurzfristigen Widerstand knapp über den aktuellen Niveaus signalisieren.

Das Momentum ist oberes Neutral: Der 14-Tage-RSI liegt bei 54,85, was mit einem sich erholenden, aber noch nicht überdehnten Markt übereinstimmt, während das MACD-Niveau bei -0,06 und der Momentum-Indikator bei +3 beide Kaufsignale tragen, was darauf hindeutet, dass sich Aufwärtsdruck aufbaut, dieser jedoch noch zögerlich bleibt.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 52,37 € die erste bedeutsame Referenz; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 56,05 € in den Fokus rücken. Die Ichimoku-Basislinie bei 48,29 € liegt knapp über dem aktuellen letzten Kurs und könnte als vorläufige Obergrenze vor jeder Bewegung in Richtung R1 fungieren.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivotpunkt bei 49,01 € erste Unterstützung, gefolgt von der 50-Tage-SMA-Schwelle nahe 47 €. Eine Bewegung unter den 100-Tage-SMA nahe 46 € würde den kurzfristigen Trend abschwächen und könnte S1 bei 45,33 € freilegen (TradingView, 17. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BASF-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von BAS notierte Mitte März 2024 bei etwa 49,21 € und driftete bis zum Jahresende niedriger, um 2024 bei 42,58 € zu schließen.

Die Aktie kletterte Anfang 2025 stark und erreichte am 10. März 2025 ein Zweijahres-Intraday-Hoch von 54,85 €, angetrieben durch die allgemeine DAX-Stärke und Optimismus bezüglich des Kostensenkungsprogramms von BASF. Diese Rallye erwies sich als kurzlebig. Ein Ausverkauf Ende März bis in den April 2025 hinein, vertieft durch globale Handelsunsicherheit, drückte die Aktien auf ein Zweijahres-Intraday-Tief von 37,52 € am 7. April 2025 – ein Rückgang von etwa 32% vom März-Hoch in weniger als einem Monat.

BAS erholte sich stetig durch die zweite Jahreshälfte 2025 und schloss das Jahr am 30. Dezember bei 44,61 €. Eine zweite Aufwärtsbewegung folgte Anfang 2026, wobei die Aktie am 12. Februar 2026 ein Intraday-Hoch von 52,76 € erreichte, bevor die Gesamtjahreszahlen von BASF einen erneuten Rückzug auslösten; das Unternehmen prognostizierte ein EBITDA für 2026 unter dem Analystenkonsens, und die Aktien rutschten zurück in die Spanne von 48–49 €.

BAS schloss am 17. März 2026 bei 48,33 €, ungefähr 7,8% höher seit Jahresbeginn gegenüber der Eröffnung von 44,84 € am 2. Januar 2026, aber etwa 8,2% niedriger im Jahresvergleich gegenüber 52,65 € am 17. März 2025.