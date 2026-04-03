TUI AG (TUI1) wird am 1. April 2026 um 12:14 Uhr UTC zu €6,965 gehandelt, innerhalb einer Tagesspanne von €6,51–€6,945. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Rückgang spiegelt ein Zusammentreffen mehrerer Belastungsfaktoren wider: anhaltende Reisestörungen infolge des US-israelischen Militärkonflikts mit dem Iran, der Ende Februar ausbrach und laut TUI „eine kurze Phase der Zurückhaltung" bei Buchungen auf mit dem Golf verbundenen Routen verursachte (Travel Weekly, 17. März 2026); Anlegersorgen über gebuchte Sommerumsätze 2026, die zum Zeitpunkt des Ergebnisberichts im Februar etwa 2% unter dem Vorjahresniveau lagen; und ein umfassenderer Aktienkursrückgang von rund 23% seit Jahresbeginn, obwohl TUI ein rekordverdächtiges zugrunde liegendes EBIT von etwa €77 Mio. im ersten Quartal bei Umsätzen von rund €4,9 Mrd. meldete. TUI bestätigte die Jahresprognose 2026 von 2–4% Umsatzwachstum und 7–10% zugrunde liegendem EBIT-Wachstum (TUI, 10. Februar 2026).

TUI-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 1. April 2026 zeigen TUI-Aktienprognosen von Drittanbietern eine Spanne von €9,20–€13,50, was unterschiedliche Ansichten darüber widerspiegelt, ob die buchungsbezogenen Störungen durch den Iran-Konflikt vorübergehend sind und wie schnell sich die Nachfrage im Sommer 2026 normalisiert. Die vier Brokernoten und eine Konsensübersicht unten sind vom niedrigsten zum höchsten Kursziel geordnet.

Bernstein (Neutral-Bestätigung)

Bernstein bestätigt ein Neutral-Rating für TUI mit einem 12-Monats-Kursziel von €9,20. Die Bank ließ ihr Kursziel unverändert und verwies auf anhaltende Vorsicht hinsichtlich des Tempos der Buchungserholung und des begrenzten Aufwertungspotenzials der Gruppe angesichts anhaltender Störungen im Nahen Osten (MarketScreener, 26. März 2026).

Barclays (Abwärtsrevision, Kaufempfehlung beibehalten)

Barclays senkt das 12-Monats-Kursziel für TUI von €12 auf €11, behält aber die Kaufempfehlung bei. Die Revision spiegelt eine Neukalibrierung der Buchungsannahmen für Sommer 2026 wider, nachdem die vorausschauenden Umsatzzahlen schwächer als im Vorjahreszeitraum ausfielen (MarketScreener, 9. März 2026).

Deutsche Bank (Kaufempfehlung bestätigt)

Die Deutsche Bank behält eine Kaufempfehlung für TUI mit einem 12-Monats-Kursziel von €12 bei. Analyst Andre Juillard lässt das Kursziel unverändert und verweist in der Einschätzung auf TUIs ermutigenden operativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und die anhaltende Nachfrageresillienz bei Pauschalreisen trotz kurzfristiger Buchungszurückhaltung (The Globe and Mail, 16. März 2026).

MarketScreener (Xetra-Konsens)

MarketScreener aggregiert 13 Analystenschätzungen für die TUI AG und kommt zu einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von €11,43 innerhalb einer Spanne von €8,20–€16. Das durchschnittliche Konsensrating lautet Outperform, da die Mehrheit der begleitenden Broker konstruktive Einschätzungen beibehält, während die breite Streuung zwischen einzelnen Schätzungen erhebliche Meinungsverschiedenheiten über das Tempo der Buchungserholung und der geopolitischen Normalisierung widerspiegelt (MarketScreener, 26. März 2026).

J.P. Morgan (Übergewichten, höchstes Kursziel)

J.P. Morgan behält ein Übergewichten-Rating für TUI mit einem 12-Monats-Kursziel von €13,50 bei. Analystin Estelle Weingrod merkt an, dass TUI historisch schwächer als Hotel-Konkurrenten auf geopolitische Schocks reagiert hat, bevor es sich erholte, und ordnet den Iran-bezogenen Aktienkursrückgang als konsistent mit früheren Episoden ein, nicht als strukturelle Beeinträchtigung (MarketScreener, 3. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen TUI-Aktienprognosen von €9,20 (Bernstein, Neutral) bis €13,50 (J.P. Morgan, Übergewichten), wobei Deutsche Bank und Barclays nahe €11–€12 liegen; der gemeinsame Nenner der konstruktiveren Einschätzungen ist, dass sie die Auswirkungen des Nahen Ostens auf Buchungen als zyklisch und nicht als strukturell behandeln.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TUI1-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TUI1-Aktienkurs wird am 1. April 2026 um 12:14 Uhr UTC zu €6,965 gehandelt und liegt über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster, wo der einfache gleitende 10-Tage-Durchschnitt (SMA) nahe €6,72 und der 20-Tage-SMA nahe €6,83 notiert, aber unter den längerfristigen 30-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa €7,16, €7,87, €8,13 und €7,99, die alle Verkaufssignale in TradingViews täglichen Technicals zu diesem Zeitpunkt registrieren. Der Hull Moving Average (9) bei €6,64 und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) nahe €6,81 geben beide Kaufsignale zurück, was mit einer sich bildenden kurzfristigen Basis übereinstimmt, während der 20-Tage-EMA bei €6,95 ein Verkaufssignal registriert und geringfügig über dem letzten Kurs liegt.

Das Momentum ist weitgehend neutral: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 45,9, also im mittleren Bereich ohne Richtungstendenz. Der Average Directional Index (14) liegt bei 28,2, über der Schwelle von 25, die typischerweise auf einen einigermaßen definierten Trend hinweist, und der MACD-Level (12, 26) von -0,305 registriert ein Kaufsignal im TradingView-Framework, obwohl der negative Wert anzeigt, dass die MACD-Linie unter der Signallinie bleibt (TradingView, 1. April 2026).

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei €7,37 die nächste Widerstandsmarke dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe €8,13 – die weitgehend mit dem 100-Tage-SMA bei €8,13 übereinstimmt – wieder in Reichweite bringen. Der klassische Pivotpunkt (P) bei €6,88 liegt knapp über dem aktuellen Kurs und bietet eine erste Referenz bei kurzfristiger Schwäche, wobei der Fibonacci-Pivot S1 nahe €6,40 und der klassische S1 bei €6,12 die nächsten Abwärtsreferenzen darstellen, sollte der Pivotpunkt nicht halten (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

TUI-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der TUI1-Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa €7,78, bevor er im Sommer zurückging und am 5. August 2024 ein Zweijahres-Intraday-Tief von €5,09 inmitten eines breiten Aktienausverkaufs erreichte. Die Aktie erholte sich stetig in der zweiten Jahreshälfte 2024 und schloss das Jahr am 30. Dezember 2024 bei €8,38, deutlich über jenem Sommertief.

2025 trug TUI Schwung ins neue Jahr, doch die Aktien gaben im Frühjahr Boden ab und fielen auf einen Schlusskurs von €5,995 am 7. April 2025 – das schwächste Schlussniveau im Datensatz – bevor sie sich erholten und das Jahr am 30. Dezember 2025 bei €8,99 beendeten.

TUI startete 2026 nahe seinen stärksten Niveaus im Zweijahresfenster und schloss am 2. Januar bei €9,05. Die Aktie weitete diese Gewinne kurzzeitig aus und erreichte am 10. Februar 2026 nach einem besser als erwarteten Q1-Ergebnisbericht ein Intraday-Hoch von €9,52, bevor eine scharfe Umkehr durch den Nahost-Konflikt und schwächere Vorausbuchungsdaten folgte. Am 1. April 2026 wurde TUI bei €6,965 gehandelt, etwa 23,0% niedriger seit Jahresbeginn und rund 26,8% unter dem Februar-Hoch, aber immer noch 7,8% über dem Schlusskurs vom 1. April 2025.