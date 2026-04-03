TUI Aktie Prognose: Buchungszurückhaltung, Störungen auf GolfroutenTUI dessen Aktienschwäche 2026 mit schwächeren Sommerbuchungstrends, Störungen auf Golfrouten und beibehaltener Jahresprognose trotz externem Druck zusammenhängt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
TUI AG (TUI1) wird am 1. April 2026 um 12:14 Uhr UTC zu €6,965 gehandelt, innerhalb einer Tagesspanne von €6,51–€6,945. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Rückgang spiegelt ein Zusammentreffen mehrerer Belastungsfaktoren wider: anhaltende Reisestörungen infolge des US-israelischen Militärkonflikts mit dem Iran, der Ende Februar ausbrach und laut TUI „eine kurze Phase der Zurückhaltung" bei Buchungen auf mit dem Golf verbundenen Routen verursachte (Travel Weekly, 17. März 2026); Anlegersorgen über gebuchte Sommerumsätze 2026, die zum Zeitpunkt des Ergebnisberichts im Februar etwa 2% unter dem Vorjahresniveau lagen; und ein umfassenderer Aktienkursrückgang von rund 23% seit Jahresbeginn, obwohl TUI ein rekordverdächtiges zugrunde liegendes EBIT von etwa €77 Mio. im ersten Quartal bei Umsätzen von rund €4,9 Mrd. meldete. TUI bestätigte die Jahresprognose 2026 von 2–4% Umsatzwachstum und 7–10% zugrunde liegendem EBIT-Wachstum (TUI, 10. Februar 2026).
TUI-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum 1. April 2026 zeigen TUI-Aktienprognosen von Drittanbietern eine Spanne von €9,20–€13,50, was unterschiedliche Ansichten darüber widerspiegelt, ob die buchungsbezogenen Störungen durch den Iran-Konflikt vorübergehend sind und wie schnell sich die Nachfrage im Sommer 2026 normalisiert. Die vier Brokernoten und eine Konsensübersicht unten sind vom niedrigsten zum höchsten Kursziel geordnet.
Bernstein (Neutral-Bestätigung)
Bernstein bestätigt ein Neutral-Rating für TUI mit einem 12-Monats-Kursziel von €9,20. Die Bank ließ ihr Kursziel unverändert und verwies auf anhaltende Vorsicht hinsichtlich des Tempos der Buchungserholung und des begrenzten Aufwertungspotenzials der Gruppe angesichts anhaltender Störungen im Nahen Osten (MarketScreener, 26. März 2026).
Barclays (Abwärtsrevision, Kaufempfehlung beibehalten)
Barclays senkt das 12-Monats-Kursziel für TUI von €12 auf €11, behält aber die Kaufempfehlung bei. Die Revision spiegelt eine Neukalibrierung der Buchungsannahmen für Sommer 2026 wider, nachdem die vorausschauenden Umsatzzahlen schwächer als im Vorjahreszeitraum ausfielen (MarketScreener, 9. März 2026).
Deutsche Bank (Kaufempfehlung bestätigt)
Die Deutsche Bank behält eine Kaufempfehlung für TUI mit einem 12-Monats-Kursziel von €12 bei. Analyst Andre Juillard lässt das Kursziel unverändert und verweist in der Einschätzung auf TUIs ermutigenden operativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und die anhaltende Nachfrageresillienz bei Pauschalreisen trotz kurzfristiger Buchungszurückhaltung (The Globe and Mail, 16. März 2026).
MarketScreener (Xetra-Konsens)
MarketScreener aggregiert 13 Analystenschätzungen für die TUI AG und kommt zu einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von €11,43 innerhalb einer Spanne von €8,20–€16. Das durchschnittliche Konsensrating lautet Outperform, da die Mehrheit der begleitenden Broker konstruktive Einschätzungen beibehält, während die breite Streuung zwischen einzelnen Schätzungen erhebliche Meinungsverschiedenheiten über das Tempo der Buchungserholung und der geopolitischen Normalisierung widerspiegelt (MarketScreener, 26. März 2026).
J.P. Morgan (Übergewichten, höchstes Kursziel)
J.P. Morgan behält ein Übergewichten-Rating für TUI mit einem 12-Monats-Kursziel von €13,50 bei. Analystin Estelle Weingrod merkt an, dass TUI historisch schwächer als Hotel-Konkurrenten auf geopolitische Schocks reagiert hat, bevor es sich erholte, und ordnet den Iran-bezogenen Aktienkursrückgang als konsistent mit früheren Episoden ein, nicht als strukturelle Beeinträchtigung (MarketScreener, 3. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
TUI1-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der TUI1-Aktienkurs wird am 1. April 2026 um 12:14 Uhr UTC zu €6,965 gehandelt und liegt über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster, wo der einfache gleitende 10-Tage-Durchschnitt (SMA) nahe €6,72 und der 20-Tage-SMA nahe €6,83 notiert, aber unter den längerfristigen 30-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa €7,16, €7,87, €8,13 und €7,99, die alle Verkaufssignale in TradingViews täglichen Technicals zu diesem Zeitpunkt registrieren. Der Hull Moving Average (9) bei €6,64 und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) nahe €6,81 geben beide Kaufsignale zurück, was mit einer sich bildenden kurzfristigen Basis übereinstimmt, während der 20-Tage-EMA bei €6,95 ein Verkaufssignal registriert und geringfügig über dem letzten Kurs liegt.
Das Momentum ist weitgehend neutral: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 45,9, also im mittleren Bereich ohne Richtungstendenz. Der Average Directional Index (14) liegt bei 28,2, über der Schwelle von 25, die typischerweise auf einen einigermaßen definierten Trend hinweist, und der MACD-Level (12, 26) von -0,305 registriert ein Kaufsignal im TradingView-Framework, obwohl der negative Wert anzeigt, dass die MACD-Linie unter der Signallinie bleibt (TradingView, 1. April 2026).
Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei €7,37 die nächste Widerstandsmarke dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe €8,13 – die weitgehend mit dem 100-Tage-SMA bei €8,13 übereinstimmt – wieder in Reichweite bringen. Der klassische Pivotpunkt (P) bei €6,88 liegt knapp über dem aktuellen Kurs und bietet eine erste Referenz bei kurzfristiger Schwäche, wobei der Fibonacci-Pivot S1 nahe €6,40 und der klassische S1 bei €6,12 die nächsten Abwärtsreferenzen darstellen, sollte der Pivotpunkt nicht halten (TradingView, 1. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
TUI-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der TUI1-Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa €7,78, bevor er im Sommer zurückging und am 5. August 2024 ein Zweijahres-Intraday-Tief von €5,09 inmitten eines breiten Aktienausverkaufs erreichte. Die Aktie erholte sich stetig in der zweiten Jahreshälfte 2024 und schloss das Jahr am 30. Dezember 2024 bei €8,38, deutlich über jenem Sommertief.
2025 trug TUI Schwung ins neue Jahr, doch die Aktien gaben im Frühjahr Boden ab und fielen auf einen Schlusskurs von €5,995 am 7. April 2025 – das schwächste Schlussniveau im Datensatz – bevor sie sich erholten und das Jahr am 30. Dezember 2025 bei €8,99 beendeten.
TUI startete 2026 nahe seinen stärksten Niveaus im Zweijahresfenster und schloss am 2. Januar bei €9,05. Die Aktie weitete diese Gewinne kurzzeitig aus und erreichte am 10. Februar 2026 nach einem besser als erwarteten Q1-Ergebnisbericht ein Intraday-Hoch von €9,52, bevor eine scharfe Umkehr durch den Nahost-Konflikt und schwächere Vorausbuchungsdaten folgte. Am 1. April 2026 wurde TUI bei €6,965 gehandelt, etwa 23,0% niedriger seit Jahresbeginn und rund 26,8% unter dem Februar-Hoch, aber immer noch 7,8% über dem Schlusskurs vom 1. April 2025.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
TUI (TUI1): Capital.com-Analysteneinschätzung
TUIs (TUI1) Kursentwicklung der letzten zwei Jahre spiegelt die Spannung zwischen solider operativer Erholung und einem ungewöhnlich volatilen externen Umfeld wider. Die Q1-2026-Ergebnisse der Gruppe – die die Betriebsgewinnerwartungen übertrafen und bei denen das Management die Jahresprognose bestätigte – zeigten Widerstandsfähigkeit bei der Nachfrage nach Pauschalreisen, und die Aktie erreichte im Februar 2026 auf dieser Basis ein mehrjähriges Hoch nahe €9,52. Der nachfolgende Ausverkauf von etwa 27% von diesem Höchststand zeigt jedoch, wie schnell sich die Stimmung ändern kann: Der Ausbruch des Konflikts mit Beteiligung des Iran Ende Februar führte sowohl zu direkten Routenstörungen als auch zu umfassenderer Zurückhaltung bei Verbrauchern, die Vorausreisen buchen – Faktoren, die auf den Aktien lasteten, selbst als TUIs Prognose intakt blieb.
Das kurzfristige Bild trägt Argumente in beide Richtungen. Eine schneller als erwartete Normalisierung des Luftraums im Nahen Osten könnte eine Erholung bei Vorausbuchungen unterstützen und die Lücke zwischen TUIs aktuellem Aktienkurs und den Analystenkonsenszielen, die sich im Bereich €11–€13,50 gruppieren, verringern. Ebenso könnte jede Eskalation geopolitischer Spannungen, eine Verschlechterung der Verbraucherausgaben in TUIs europäischen Kernmärkten oder weitere Schwäche beim Buchungstempo für Sommer 2026 Abwärtsdruck auf die Aktien aufrechterhalten. Die breite Streuung zwischen einzelnen Brokerzielen spiegelt den Grad der Unsicherheit über den Zeitplan der Erholung wider.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Kommentar dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Kundenstimmung auf Capital.com für TUI-CFDs
Zum 1. April 2026 zeigt die Kundenpositionierung auf Capital.com bei TUI-CFDs 93,7% Käufer und 6,3% Verkäufer, wodurch Käufer um 87,4 Prozentpunkte vorne liegen und die Stimmung sich fest im Long-lastigen Bereich befindet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – TUI 2026
- TUI (TUI1) wird am 1. April 2026 um 12:14 Uhr UTC zu €6,965 gehandelt, etwa 23,0% niedriger seit Jahresbeginn und rund 26,8% unter dem Februar-2026-Hoch von €9,52.
- Wichtige Kurstreiber sind der anhaltende Nahost-Konflikt und seine Auswirkungen auf europäische Reiserouten, TUIs Q1-2026-Ergebnisübertreffen und schwächeres Vorausbuchungstempo für Sommer 2026 im Vergleich zum Vorjahr.
- TUI meldete eine „kurze Phase der Zurückhaltung" bei Buchungen nach dem Iran-Konflikt, bestätigte aber die Jahresprognose 2026 von 7–10% zugrunde liegendem EBIT-Wachstum im Februar 2026.
- Technische Indikatoren sind gemischt: Kurzfristige gleitende Durchschnitte (10- und 20-Tage-SMAs) signalisieren Kauf, während längerfristige SMAs ab dem 30-Tage-Durchschnitt aufwärts Verkaufssignale registrieren; der 14-Tage-RSI liegt bei 45,9 im neutralen Bereich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten TUI-Aktien?
Basierend auf dem bereitgestellten Artikelinhalt wird dies nicht dargelegt. Der Beitrag konzentriert sich auf TUIs jüngste Aktienkursentwicklung, Analystenziele, technische Niveaus und Buchungstrends statt auf die Aktionärsstruktur. In der Praxis kann sich die Antwort im Laufe der Zeit ändern, da institutionelle Anleger, Indexfonds und andere Großaktionäre ihre Positionen anpassen. Für eine genaue Übersicht müssten Leser normalerweise TUIs neueste Aktionärsoffenlegungen oder Regulierungsunterlagen konsultieren statt sich allein auf Kursanalysen zu verlassen.
Wie lautet die TUI-Aktienprognose für 5 Jahre?
Der Artikel bietet keine Fünfjahresprognose für die TUI-Aktie, und die zitierten Analystenziele sind 12-Monats-Ziele statt langfristiger Prognosen. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn die Vorhersage eines Aktienkurses über fünf Jahre beinhaltet weitaus mehr Unsicherheit hinsichtlich Verbrauchernachfrage, Reisemustern, Treibstoffkosten, Wettbewerb und geopolitischen Entwicklungen. In diesem Artikel ist die relevantere Erkenntnis, dass selbst kurzfristige Ansichten stark variieren, was unterstreicht, wie unsicher jede längerfristige Schätzung wäre.
Ist TUI eine gute Aktie zum Kaufen?
Der Artikel fällt dieses Urteil nicht. Er präsentiert eine ausgewogene Sicht und merkt an, dass TUI eine widerstandsfähige operative Leistung gemeldet und die Prognose beibehalten hat, während es gleichzeitig geopolitischen Störungen, schwächeren Buchungstrends und einem starken Aktienkursrückgang vom Februar-2026-Hoch gegenübersteht. Ob sie „gut" ist, hängt von den Zielen, der Risikotoleranz, dem Zeithorizont und der Einschätzung des Reisesektors eines Traders ab. Deshalb bleibt der Artikel informativ und gibt keine Empfehlung ab.
Könnte die TUI-Aktie steigen oder fallen?
Ja, und der Artikel skizziert Gründe für beide Szenarien. Einerseits könnte eine Normalisierung des Luftraums im Nahen Osten und eine Verbesserung der Vorausbuchungen den Aktienkurs unterstützen. Andererseits könnten weitere geopolitische Störungen, schwächere Verbraucherausgaben oder anhaltende Schwäche bei der Sommernachfrage 2026 darauf lasten. Technische Signale sind ebenfalls gemischt statt einseitig, was verstärkt, dass die aktuelle Konstellation nicht eindeutig in nur eine Richtung weist.
Sollte ich in TUI-Aktien investieren?
Der Artikel gibt keine Empfehlung, ob jemand in TUI-Aktien investieren sollte. Stattdessen erklärt er die Hauptfaktoren, die den Kurs beeinflussen, einschließlich Ertragsentwicklung, Vorausbuchungen, Analystenziele und Marktstimmung. Jede Investitionsentscheidung würde von persönlichen Umständen, finanziellen Zielen und Risikobereitschaft abhängen, von denen keine in einem allgemeinen Marktartikel beurteilt werden kann. Aus diesem Grund bleibt der Inhalt objektiv und informativ, statt Lesern zu sagen, was sie tun sollten.
Kann ich TUI-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können TUI-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikotoleranz einschätzen und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.