Solana (SOL/USD) wird am 2. April 2026 im frühen europäischen Handel bei 78,74 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 78,69–85,72 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Eine breitere Risk-off-Stimmung belastet digitale Assets inmitten der anhaltenden Auswirkungen von Präsident Trumps globalem 10%-Zoll, der im Februar 2026 nach Section 122 eingeführt wurde, nachdem der Oberste Gerichtshof das ursprüngliche reziproke Zollregime von 2025 aufgehoben hatte (Reuters, 20. Februar 2026). Trump hat zudem eine weitere Erhöhung auf 15% signalisiert, was den Druck auf Aktien und High-Beta-Assets einschließlich Kryptowährungen aufrechterhalten hat (Reuters, 21. Februar 2026). SOL-Spot-ETFs verzeichneten am 1. April 2026 Nettozuflüsse von null, laut Daten von Farside Investors, was eine Pause bei der institutionellen Nachfrage widerspiegelt, nachdem die Gesamtzuflüsse 2026 etwa 222,49 Millionen $ erreicht hatten (Farside Investors, 2. April 2026).

Solana Preisprognose 2026-2030: Kursziele von Analysten

Stand 2. April 2026 zeigen Preisprognosen von Drittanbietern für SOL eine breite Streuung kurzfristiger und Ganzjahresziele, geprägt durch unterschiedliche Annahmen über Bitcoin-Zyklen, Erholung der On-Chain-Nachfrage, makroökonomische Risikobereitschaft und ETF-Zufluss-Dynamik.

Changelly (April 2026 monatliche Spanne)

Changelly setzt die Handelsspanne für SOL im April 2026 zwischen einem Boden von 81,55 $ und einer Obergrenze von 106,32 $, mit einem monatlichen Durchschnitt nahe 93,94 $. Das Modell stützt sich auf gleitende Durchschnittssignale über die Vier-Stunden-, Tages- und Wochen-Zeitrahmen und merkt an, dass der 200-Tage-Durchschnitt seit dem 3. März 2026 rückläufig ist und der 50-Tage-Durchschnitt auf allen drei Charts über dem Kurs liegt (Changelly, 31. März 2026).

Coin Edition (Fibonacci- und ETF-Zufluss-Szenarioanalyse)

Coin Edition rahmt den April 2026 um ein Bullen-Szenario nahe 100 $ und ein Bären-Szenario Richtung 67,44 $, abhängig davon, ob die Supertrend-Unterstützung bei 79,67 $ bei einem Tagesschluss hält. Die Analyse weist darauf hin, dass US-Spot-SOL-ETFs am 30. März 2026 Nettoabflüsse von 6,17 Mio. $ verzeichneten, wodurch das gesamte Nettovermögen von einem Höchststand von 936,95 Mio. $ am 17. März auf 801,91 Mio. $ sank. Sie fügt hinzu, dass drei aufeinanderfolgende Abflusstage eine vorherige Bewegung in Richtung des kumulativen Zufluss-Meilensteins von 1 Mrd. $ untergraben haben (Coin Edition, 31. März 2026).

Coinpedia (2026 Jahresspannen-Rahmenwerk)

Coinpedia setzt eine Ganzjahresspanne 2026 von 75–200 $ für SOL, mit kurzfristigem Widerstand bei 97 $ und wichtiger Unterstützung bei 80 $. Die Analyse besagt, dass ein nachhaltiges Überschreiten von 97 $ einen Weg zu 110–116 $ öffnen könnte, während ein bestätigter Tagesschluss unter 80 $ das 60-$-Niveau freilegen würde. Dies liegt innerhalb einer breiteren Falling-Wedge-Struktur, die noch erfordert, dass die Zone 97–116 $ in Unterstützung umgewandelt wird, bevor eine Bewegung zur oberen Grenze von 180–200 $ realisierbar wird (Coinpedia, 1. April 2026).

CoinCodex (algorithmische Jahresendschätzung)

CoinCodex modelliert eine Jahresendschätzung 2026 von 108,09 $ für SOL, mit einer Ganzjahres-Handelsspanne von 83,51–146,18 $. Der Algorithmus merkt an, dass 23 von 29 technischen Indikatoren derzeit bärisch signalisieren, der 14-Tage-RSI bei 43,49 im neutralen Bereich steht und der 200-Tage-SMA bei 129,57 $ wesentlich über dem aktuellen Spot liegt. Er identifiziert auch den 50-Tage-SMA bei 87 $ als erste bedeutende Overhead-Referenz (CoinCodex, 1. April 2026).

Kurzfristige modellbasierte Spannen im April 2026 konvergieren weitgehend im Bereich 75–106 $, wobei das wichtigste umkämpfte Niveau bei 79,67–80 $ als gemeinsamer Abwärtspivot über mehrere Quellen hinweg fungiert. Algorithmische Jahresendschätzungen liegen in der Zone 108–146 $, während Coinpedias breiteres Szenario-Rahmenwerk unter konstruktiveren Makrobedingungen bis 200 $ reicht.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind inhärent unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SOL-Kurs: Technischer Überblick

Der SOL/USD Kurs wird am 2. April 2026 um 11:30 Uhr UTC bei 78,74 $ gehandelt, wobei alle gleitenden Durchschnitte im Tageschart in einer Verkaufskonfiguration ausgerichtet sind, laut TradingView-Daten. Die einfachen gleitenden 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte liegen bei etwa 87 $, 86 $, 104 $ bzw. 138 $, alle über dem aktuellen Kurs, was darauf hinweist, dass der Spot unter den gesamten MA-Stack gefallen ist. Der Hull Moving Average (9) bei 80,35 $ liegt ebenfalls über dem Kurs und trägt zum bärischen Bild der gleitenden Durchschnitte bei.

Momentum-Indikatoren bestätigen den gedämpften Ton. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 36,96, was ihn im unteren neutralen Bereich platziert und sich konventionell überverkauften Niveaus nähert, diese aber noch nicht erreicht. Der Average Directional Index bei 16,09 deutet darauf hin, dass dem vorherrschenden Trend auf aktuellen Niveaus eine starke Richtungsüberzeugung fehlt, laut TradingView.

Nach oben stellt der klassische Pivot-Punkt bei 86,61 $ die erste Referenz über dem Spot dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R1 bei 94,21 $ ins Blickfeld rücken. Der 20-Tage-SMA nahe 87 $ fällt weitgehend mit dieser Pivot-Zone zusammen und verstärkt sie als wichtigen Overhead-Bereich.

Nach unten ist das klassische S1 bei 75,51 $ die nächste Unterstützungsreferenz unter dem aktuellen Kurs, mit S2 bei 67,91 $ als nächstem Niveau im Fokus, falls S1 bricht (TradingView, 2. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Solana Kursverlauf (2024–2026)

Der SOL/USD-Kurs wurde Anfang April 2024 um 183–186 $ gehandelt, wobei sich der breitere Kryptomarkt inmitten einer Post-Halving-Rallye befand. SOL schloss 2024 bei 189,39 $ ab, in einem Jahr, in dem sich der Token von seinen Jahresanfangstiefs mehr als verdoppelte, angetrieben von sich erholender institutioneller Nachfrage und wachsender On-Chain-Aktivität.

2025 begann stark, wobei SOL am 19. Januar 2025 ein Intraday-Hoch von 295,91 $ erreichte – der Höchststand für diesen Datensatz – bevor es stark zurückging. Eine breite Kryptomarktkorrektur nahm im ersten Quartal 2025 Fahrt auf, und bis Anfang April 2025 war SOL auf einen Schlusskurs von 117,69 $ am 2. April zurückgegangen. Der Token verzeichnete eine teilweise Erholung bis zum Herbst und kletterte Anfang Oktober 2025 zurück in die Spanne von 220–235 $, bevor eine weitere Abwärtsbewegung einsetzte. SOL schloss 2025 bei 124,77 $, etwa 34% unter seinem Jahresendschluss vom Dezember 2024.

Der Ausverkauf setzte sich 2026 fort. SOL erreichte am 6. Februar 2026 ein Intraday-Tief von 67,64 $ – sein schwächstes Niveau in diesem zweijährigen Datensatz – bevor es sich im März in der Spanne von 78–97 $ stabilisierte. SOL wird derzeit am 2. April 2026 bei 79,13 $ gehandelt, etwa 37,7% im Jahresverlauf und 32,8% im Jahresvergleich niedriger.