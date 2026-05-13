XRP Prognose: Treasury-Pilotprojekt und ETFs

Ripple (XRP/USD) wird am 7. Mai 2026 um 16:52 Uhr UTC bei 1,39 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1,39–1,45 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um XRP wurde durch mehrere jüngste Entwicklungen geprägt. Am 5. Mai 2026 führten Ondo Finance, J.P. Morgans Kinexys-Plattform, Mastercard und Ripple die erste grenzüberschreitende Rücknahme eines tokenisierten US-Treasury-Fonds in nahezu Echtzeit durch, wobei die Asset-Transaktion auf dem XRP Ledger in unter fünf Sekunden ausgeführt und die Fiat-Abwicklung über J.P. Morgans Korrespondenzbanknetzwerk auf Ripples Singapur-Konto geleitet wurde (Yahoo Finance, 7. Mai 2026). Separat visierte GraniteShares den 7. Mai 2026 als Wirksamkeitsdatum für seine vorgeschlagenen 3x gehebelten Long- und Short-XRP-ETFs an der Nasdaq an, nach fünf vorherigen Verzögerungen seit Anfang April, während die Produkte weiterhin von der SEC geprüft werden (Coinpedia, 4. Mai 2026).

Ripple-Ausblick von Drittanbietern: Treasury-Pilot im Fokus

Stand 7. Mai 2026 variieren die XRP-Kursprognosen von Drittanbietern erheblich, geprägt von regulatorischen Entwicklungen in den USA, institutioneller Akzeptanz des XRP Ledgers und den allgemeinen Marktbedingungen für digitale Assets.

CoinCodex (algorithmisches Jahresendziel)

CoinCodex setzt das Jahresendziel 2026 für XRP bei 1,68 $ an, mit einer Handelsspanne für Mai 2026 von 1,41–1,64 $ und einer Drei-Monats-Prognose von 1,67 $. Das Modell weist Stand 6. Mai 2026 eine neutrale Stimmungseinschätzung auf, mit einem 14-Tage-RSI von 53,90 und dem 200-Tage-SMA bei 1,79 $ als oberem Widerstand. Die Methodik stützt sich auf historische Preiszyklen und den Bitcoin-Halving-Rhythmus (CoinCodex, 6. Mai 2026).

BeInCrypto (technische Spanne, Mai 2026 Ausblick)

BeInCrypto berichtet, dass XRP Ende April 2026 nahe 1,40 $ konsolidierte, wobei ein Cup-and-Handle-Muster im Tageschart ein gemessenes Kursziel von 1,70 $ aufweist. Trader beobachteten die Zone von 1,30–1,50 $ als wichtigen Akkumulationsbereich. Der Bericht nennt makroökonomische Stabilisierung und verbesserte Altcoin-Liquidität als potenzielle Bedingungen für eine gerichtete Bewegung über den aktuellen Widerstand hinaus (Yahoo Finance, 29. April 2026).

Yahoo Finance (institutionelle Spanne, Bitwise und Standard Chartered)

Eine separate Yahoo Finance-Analyse berichtet, dass Bitwise sein Basisszenario-Jahresendziel 2026 für XRP bei 4,94 $ ansetzt, während Standard Chartered unter moderaten Bedingungen eine konservativere Prognose von 2,80 $ vertritt. Beide Firmen betrachten 5 $ als ein Ergebnis für 2027 statt 2026. Der Beitrag weist darauf hin, dass das Erreichen dieser Niveaus die Verabschiedung des CLARITY Act, ETF-Nettozuflüsse von 4–8 Mrd. $, die Rückeroberung der 100.000 $-Marke durch Bitcoin und die öffentliche Einführung von Ripples On-Demand Liquidity für Abwicklungen durch mindestens eine Tier-1-Bank erfordern würde (Yahoo Finance, 27. April 2026).

Coinpedia (fundamentale und technische Ganzjahresspanne)

Coinpedia prognostiziert eine Preisspanne für 2026 von 3,40–9,50 $ für XRP, wobei die Obergrenze vom Überwinden des 2,50 $-Widerstands und einem nachhaltigen Ausbruch über 3,80 $ abhängig ist. Der Ausblick verknüpft potenzielles Aufwärtspotenzial mit der Unternehmenseinführung des XRP Ledgers und Fortschritten bei der US-Gesetzgebung zur Krypto-Klassifizierung. Die Publikation kennzeichnet ein Versagen, die Nachfragezone von 1,20–1,30 $ zu halten, als primäres Abwärtsrisiko, das eine Erholung verzögern könnte (Coinpedia, 6. Mai 2026).

Coinpedia (Bitwise Strategensicht)

Coinpedia berichtet separat, dass Bitwise-Stratege Juan Leon sagte, neue Allzeithochs für XRP seien innerhalb von 12–18 Monaten möglich, wobei er die bevorstehende Auflösung regulatorischer und rechtlicher Unsicherheiten als Haupttreiber reduzierter Volatilität anführt. Leon merkt an, dass XRP-ETFs derzeit etwa 2,5 Mrd. $ an verwaltetem Vermögen halten gegenüber Bitcoins 120 Mrd. $ und verweist auf Spielraum für Zufluss-Wachstum bei verbesserten Makrobedingungen und expandierenden Ripple RLUSD-Partnerschaften in Singapur, Japan und Afrika (Coinpedia, 25. April 2026).

Fazit: Die überprüften Prognosen für 2026 reichen von 1,68 $ am konservativen algorithmischen Ende bis 9,50 $ in fundamentalen Aufwärtsszenarien, wobei Bitwise (4,94 $) und Standard Chartered (2,80 $) einen Mittelweg einnehmen. Über alle Quellen hinweg sind US-Regulierungsklarheit, ETF-Zuflüsse und XRP Ledger-Akzeptanz die gemeinsamen Faktoren, die beeinflussen könnten, wo XRP innerhalb dieser Spanne gehandelt wird.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

XRP-Kurs: Technischer Überblick

Der XRP/USD Kurs wird am 7. Mai 2026 um 16:52 Uhr UTC bei 1,39 $ gehandelt, nahe dem klassischen Pivot bei 1,39 $ und weitgehend im Einklang mit den 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 1,41 $, 1,38 $, 1,42 $ und 1,77 $, laut TradingView-Daten. Der 20-Tage-SMA liegt unter dem 100-Tage-SMA, was auf keine bullische Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte im kurzfristigen Bereich hinweist. Der 200-Tage-EMA bei 1,73 $ und der 200-Tage-SMA bei 1,77 $ liegen beide deutlich über dem aktuellen Kurs, was darauf hindeutet, dass eine längerfristige Trenderholung noch nicht bestätigt ist.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 48,87, was einer oberen neutralen, richtungslosen Lesung entspricht, während der Average Directional Index bei 12,38 ein schwaches Trendumfeld signalisiert, laut TradingView. Der Hull Moving Average (9) bei 1,42 $ und die Ichimoku-Basislinie bei 1,42 $ liegen moderat über dem Spot-Preis und fungieren als nahegelegene obere Referenzen.

Auf der Oberseite stellt das klassische R1 bei 1,49 $ den nächsten bedeutenden Widerstand dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 1,62 $ in Sicht bringen. Auf der Unterseite ist der klassische Pivot bei 1,39 $ die erste Referenz, wobei der 50-Tage-SMA nahe 1,38 $ eine nahegelegene Unterstützung bildet. Eine Bewegung unter diesen Bereich könnte den S1-Bereich um 1,26 $ freilegen (TradingView, 7. Mai 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ripple Kursverlauf (2024–2026)

Der XRP/USD-Kurs verbrachte einen Großteil von Mitte 2024 in enger Konsolidierung und wurde zwischen Mai und Oktober 2024 in einem engen Band um 0,47–0,54 $ gehandelt, während die breiteren Kryptomärkte erhöhte US-Zinsen und anhaltende regulatorische Unsicherheit um Ripples langwierigen SEC-Rechtsstreit verarbeiteten.

Der Ausbruch kam im November 2024, als Donald Trumps Wahlsieg in den USA am 5. November eine scharfe kryptoweite Rallye auslöste inmitten von Erwartungen eines nachsichtigeren regulatorischen Umfelds. XRP stieg von etwa 0,52 $ zu Beginn dieses Monats auf ein Hoch von 1,64 $ am 23. November, bevor es sich weiter bis auf einen Schlusskurs von etwa 2,08 $ im Dezember 2024 ausdehnte, als der Optimismus über eine mögliche SEC-Einigung an Fahrt gewann.

Die Dynamik setzte sich bis Ende 2025 fort, wobei XRP Anfang Oktober 2025 3,40 $ erreichte, bevor es nachgab. Ein scharfer Intraday-Schwung am 10. Oktober 2025, als der Kurs kurzzeitig auf 1,25 $ fiel, bevor er sich erholte und nahe 2,38 $ schloss, veranschaulichte die anhaltende Volatilität des Assets. XRP begann 2026 bei 1,88 $, stieg Anfang Januar kurzzeitig in Richtung 2,43 $ inmitten erneuten institutionellen Interesses, einschließlich des Ripple-J.P. Morgan tokenisierten Treasury-Pilotprojekts, zog sich dann aber stetig durch Februar und bis März zurück.

XRP schloss am 7. Mai 2026 bei 1,40 $, etwa 25,9 % niedriger seit Jahresbeginn und 34,5 % niedriger im Jahresvergleich.