Entdecken Sie SOL-Kursziele von Drittanbietern und technische Analyse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Solana (SOL/USD) wird am Montag, 27. April 2026, um 9:29 Uhr UTC bei 84,91 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 84,90–88,03 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Stimmung rund um SOL wurde von mehreren gleichzeitigen Entwicklungen geprägt. Spot-Solana-ETFs verzeichneten am 23. April 2026 Nettozuflüsse von 7,33 Millionen US-Dollar, laut SoSoValue-Daten, die von CryptoNews.net berichtet wurden, wobei BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) mit 6,20 Millionen US-Dollar führte und VSOL (VanEck) 1,13 Millionen US-Dollar hinzufügte, wodurch das Gesamt-ETF-Nettovermögen auf 874,13 Millionen US-Dollar und die kumulierten Nettozuflüsse seit Auflegung über 1,02 Milliarden US-Dollar stiegen (CryptoNews.net, 25. April 2026).

Separat bleibt das Alpenglow-Konsens-Upgrade, das eine Reduzierung der Transaktionsfinalität von etwa 12,8 Sekunden auf unter 150 Millisekunden anstrebt, als Netzwerkentwicklung im Fokus (Bitcoin.com News, 13. März 2026), während der Start des SOL-Handels durch Interactive Brokers für europäische Investoren über Zero Hash den direkten Zugang zum Asset erweiterte (Interactive Brokers Ireland, 31. März 2026).

Solana-Ausblick 2026–2030: ETF-Zuflüsse und Alpenglow im Fokus

Stand 27. April 2026 spiegeln Solana-Kursprognosen von Drittanbietern eine breite Spanne kurzfristiger Ausblicke wider, die von technischer Struktur, On-Chain-Netzwerkentwicklungen und breiteren Kryptomarktbedingungen geprägt sind. Die folgenden Ziele fassen führende Modell- und Analystenprognosen für SOL Ende April 2026 zusammen.

Coinpedia (technisches Ausbruchsszenario)

Coinpedia stellt fest, dass SOL nahe 86 $ hält und eine sich entwickelnde Cup-and-Handle-Formation auf höheren Zeitrahmen aufweist, wobei 95 $ – 100 $ als nächstes Angebotscluster bei einem bestätigten Ausbruch und 80 $ – 82 $ als erste Unterstützungsebene identifiziert werden. Die Analyse weist darauf hin, dass das Futures-Volumen gestiegen ist, während das Open Interest stabil bleibt, was auf kontrollierte Positionierung statt direktionaler Akkumulation hindeutet, während das Stablecoin-Angebot im Netzwerk auf etwa 17,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist (Coinpedia, 27. April 2026).

Changelly (gleitender Durchschnitt-Modell)

Changelly setzt die monatliche Spanne von SOL für April 2026 zwischen einem Boden von 86,03 $ und einer Obergrenze von 87,31 $ an, mit einem Durchschnitt von 86,67 $, während eine Erholung in Richtung 100,36 $ – 104,54 $ im Mai 2026 prognostiziert wird. Das Modell leitet diese Niveaus aus gleitenden Durchschnittssignalen über mehrere Zeitrahmen ab und stellt fest, dass der 200-Tage-SMA rückläufig war, während der 50-Tage-SMA weiterhin über dem aktuellen Spotpreis liegt (Changelly, 25. April 2026).

CoinCodex (algorithmisches Zyklusmodell)

CoinCodex setzt ein 30-Tage-Kursziel von 104,73 $ für SOL an, was etwa 21 % Aufwärtspotenzial vom Spotpreis von 86,50 $ am 26. April 2026 darstellt, innerhalb einer breiteren 2026-Spanne von 87,41 $ – 132,45 $. Das Modell registriert eine neutrale Stimmung basierend auf 15 bullischen gegenüber 14 bärischen technischen Signalen, mit einem 14-Tage-RSI von 51,68 und dem 50-Tage-SMA bei 85,82 $, während der 200-Tage-SMA erheblich höher bei 122,07 $ liegt (CoinCodex, 26. April 2026).

Coinpedia (Ganzjahres-Szenarioanalyse)

Das Ganzjahresmodell von Coinpedia setzt eine Handelsspanne von 75 $ – 200 $ für SOL im Jahr 2026 an, mit einer kurzfristigen bedingten Erholung in Richtung 110 $ – 120 $, wenn der Preis einen Durchbruch über 97 $ aufrechterhalten kann, und einem bärischen Rückgang in Richtung 60 $, wenn die 80 $-Unterstützung entscheidend durchbrochen wird. Die Analyse nennt Alpenglow- und Firedancer-Upgrades als Verbesserung der Skalierbarkeit, zusammen mit kumulierten Spot-ETF-Nettozuflüssen von 974,68 Millionen US-Dollar seit Notierung, wobei der letzte große einzelne Tageszufluss von 11,5 Millionen US-Dollar am 10. April 2026 verzeichnet wurde (Coinpedia, 22. April 2026).

Fazit: Kurzfristige Modellziele für SOL Ende April 2026 gruppieren sich im Bereich 86 $ – 105 $, wobei die Cup-and-Handle-Struktur und das 97 $-Widerstandsniveau als gemeinsamer technischer Wendepunkt über alle Quellen hinweg genannt werden; die Ganzjahresspanne divergiert stark und reicht von 75 $ im Bärszenario bis 200 $ im Bullenszenario.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SOL-Kurs: Technischer Überblick

Der SOL/USD Kurs wird am 27. April 2026 um 9:29 Uhr UTC bei 84,91 $ gehandelt, wobei der Tageschart breiten Verkaufsdruck über die gesamte gleitende Durchschnittsstruktur widerspiegelt. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 85 $ / 86 $ / 91 $ / 121 $, jeder signalisiert ein Verkaufssignal laut TradingView-Daten, wobei der Preis unter allen vier Niveaus liegt. Der 30-Tage-SMA nahe 84 $ ist das einzige gleitende Durchschnitt-Kaufsignal und bietet eine marginale Referenz knapp unter dem aktuellen Preis.

Die Dynamik ist gedämpft: Der 14-Tage-RSI steht bei 49,13, ein neutraler Wert, der auf fehlende starke Richtungsüberzeugung hindeutet, während der durchschnittliche Richtungsindex bei 8,26 auf ein schwaches Trendumfeld hinweist, da ein Wert unter 15 typischerweise das Fehlen etablierter Richtungsdynamik widerspiegelt.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 94,21 $ die erste Referenz über dem aktuellen Preis; ein Tagesschluss durch dieses Niveau würde den R2-Bereich nahe 105 $ in Sicht bringen. Nach unten liegt der klassische Pivot-Punkt bei 86,61 $ knapp über Spot und stellt die erste Unterstützung dar, mit S1 bei 75,51 $ als nächster Referenz, falls dieses Niveau nachgibt.

Der Hull-Moving-Average (9-Periode) bei 86,31 $ und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt bei 85,65 $ registrieren beide Verkaufssignale, konsistent mit dem breiteren gleitenden Durchschnittsbild über den täglichen Zeitrahmen (TradingView, 27. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Solana-Kursverlauf (2024–2026)

Der SOL/USD-Kurs schloss 2024 bei 189,39 $, womit ein starkes Jahr endete, da die breitere Kryptostimmung den gesamten Markt anhob.

Der Token trug diese Dynamik in das frühe Jahr 2025 hinein und erreichte am 19. Januar 2025 ein Intraday-Hoch von 295,91 $, bevor er stark zurückging. Ein anhaltender Ausverkauf im Frühjahr brachte SOL am 7. April 2025 auf ein Intraday-Tief von 95,41 $, da globaler Makrodruck und eine breitere Korrektur digitaler Assets auf die Preise drückten. Eine Erholung zum Jahresende sah SOL am 11. November 2025 auf 172,33 $ zurückkehren, bevor das Jahr bei 124,77 $ schloss – ein Rückgang von etwa 34,1 % gegenüber dem Schluss von 2024.

2026 eröffnete bei 124,77 $, und eine kurze Rallye trieb SOL am 14. Januar auf ein Intraday-Hoch von 148,77 $. Dieser Höchststand erwies sich als kurzlebig, wobei der Token durch Februar zurückverfolgte und sich durch April in eine engere Spanne einpendelte. SOL schloss zuletzt am 27. April 2026 bei 85,33 $, etwa 31,6 % niedriger seit Jahresbeginn und 42,5 % niedriger im Jahresvergleich.