Bitcoin (BTC/USD) wurde zuletzt bei 77.699,05 $ im Kursfeed von Capital.com gehandelt und bewegte sich im frühen Montagshandel um 10:26 Uhr UTC am 27. April 2026 in einer Sitzungsspanne von 77.398,10–79.385,40 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Kurs wurde durch eine anhaltende Welle institutioneller Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) gestützt, wobei SoSoValue-Daten zeigen, dass 12 Spot-Bitcoin-ETFs allein am 22. April Nettozuflüsse von 335,8 Millionen $ verzeichneten (Yahoo Finance, 23. April 2026). BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) führte diese Sitzung mit 246,9 Millionen $ an und hat in jüngster Zeit etwa 3 Milliarden $ an Zuflüssen akkumuliert, was ihn nach Zuflüssen in die Top 1% aller ETF-Produkte einordnet (FX Leaders, 23. April 2026). Der breitere makroökonomische Hintergrund trug ebenfalls bei, da die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für den kommerziellen Schiffsverkehr nach einer Waffenstillstandsankündigung mit dem Iran am 17. April die Bedenken hinsichtlich der Energieversorgung verringerte, den Druck auf die Ölpreise reduzierte und die Risikobereitschaft für Assets einschließlich Krypto verbesserte (FinanceFeeds, 22. April 2026). Der US-Dollar-Index (DXY) wurde laut MacroMicro-Daten zuletzt am 24. April bei 98,53 erfasst, während eine im März 2026 veröffentlichte JPMorgan-Analyse feststellte, dass sich Bitcoins Korrelation mit dem Dollar verschoben hatte, was die traditionelle inverse Beziehung verkompliziert, die einst als einfacher makroökonomischer Gegenwind wirkte (OSL, 25. April 2026).

Bitcoin Kursausblick: ETF-Zuflüsse treffen auf wichtige BTC-Widerstände

Stand 27. April 2026 spiegeln BTC-Kursprognosen von Drittanbietern eine breite Divergenz der Ansichten wider, die durch institutionelle Nachfrage, makroökonomische Bedingungen, Post-Halving-Zyklusdynamik und laufende regulatorische Entwicklungen geprägt sind. Die folgenden Ziele fassen führende Expertenprognosen für BTC im aktuellen Marktumfeld zusammen.

CoinCodex (algorithmische Jahresendzielspanne)

CoinCodex prognostiziert, dass BTC für 2026 in einer Spanne von 75.177–92.823 $ gehandelt wird, mit einer zentralen Jahresendschätzung von 75.653 $. Das Modell nennt die aktuelle Konsolidierung in der 75.000–80.000-$-Zone als wichtigste kurzfristige Struktur, wobei das Aufwärtspotenzial von einem nachhaltigen Ausbruch über 80.000 $ abhängig ist (CoinCodex, 26. April 2026).

Yahoo Finance (Peter Brandt Zyklusansicht)

Der erfahrene Händler Peter Brandt erwartet ein „investierbares Tief" für BTC im September oder Oktober 2026, das die Februar-2026-Tiefs nahe 60.000 $ möglicherweise unterschreiten könnte oder auch nicht, vor einer größeren zyklischen Erholung. Die These basiert auf historischem Zyklus-Timing und Chartstruktur und nicht auf fundamentalen Katalysatoren (Yahoo Finance, 25. April 2026).

Coinpedia (Ganzjahresspanne)

Coinpedia setzt eine Prognosespanne für 2026 von 100.000–180.000 $ an, mit einem potenziellen Durchschnitt nahe 150.000 $, da die Publikation die aktuelle Kursbewegung in der 70.000–80.000-$-Zone eher als Akkumulationsphase denn als Distribution betrachtet. Die Publikation merkt an, dass eine entscheidende Rückeroberung von 80.000–90.000 $ der erste Auslöser für eine Expansion in Richtung 100.000–110.000 $ wäre, während ein Scheitern, die 67.000-$-Unterstützung zu halten, 60.000–62.000 $ exponieren könnte (Coinpedia, 25. April 2026).

CoinGecko (Q1 2026 Branchenbericht)

CoinGeckos Q1 2026 Crypto Industry Report stellt fest, dass die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung im Quartal um 20,4% auf 2,4 Billionen $ fiel, wodurch der Markt etwa 45% unter seinem Höchststand vom Oktober 2025 liegt und den makroökonomischen Kontext liefert, vor dem aktuelle BTC-Prognosen bewertet werden sollten. Der Bericht ordnet den Q1-Rückgang als scharfe Korrektur ein, die die Marktstimmung in Richtung eines „Krypto-Winter"-Narrativs verschob, beschreibt die allgemeine Marktstimmung zu Beginn von Q2 jedoch als vorsichtig optimistisch (CoinGecko, 16. April 2026).

Yahoo Finance / Deutsche Bank (Verbraucherumfrage)

Eine von Yahoo Finance berichtete Verbraucherumfrage der Deutschen Bank ergab, dass die Mehrheit der Befragten keine Bitcoin-Kurserholung im Jahr 2026 erwartete. In den USA ordnen 19% den Jahresendkurs von BTC zwischen 20.000 und 60.000 $ ein, während 13% einen Fall unter 20.000 $ erwarten. Die Umfrage, die vor dem Hintergrund durchgeführt wurde, dass BTC zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nahe 77.000 $ notierte, verdeutlicht die Kluft zwischen der Stimmung der Privatanleger und den aktuellen Marktpreisen (Yahoo Finance, 20. April 2026).

Die Prognosen für 2026 umfassen eine bemerkenswert breite Spanne, von bärischen Szenarien nahe 60.000–75.000 $ bis zu bullischen Zykluszielen von 150.000–180.000 $. Ein gemeinsamer Nenner dieser Projektionen ist, dass 80.000 $ weithin als kurzfristig entscheidendes Niveau genannt wird, wobei jede Rückeroberung oder Ablehnung wahrscheinlich die Richtung für den Rest des Jahres prägen wird.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BTC-Kurs: Technischer Überblick

Der BTC/USD Kurs schloss zuletzt bei 77.699,05 $ und bewegte sich zum Stand von 10:26 Uhr UTC am 27. April 2026 in einer Sitzungsspanne von 77.398,10–79.385,40 $. Im Tageschart hält sich der Kurs über einem breiten Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 75.259 / 71.813 / 72.978 / 84.757 $ stehen. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl in der einfachen als auch in der exponentiellen Familie intakt, eine Konfiguration, die TradingViews Zusammenfassung der gleitenden Durchschnitte als Kaufsignal über Laufzeiten von 10 bis 100 Tagen charakterisiert. Der 200-Tage-SMA nahe 84.757 $ und sein exponentielles Gegenstück nahe 82.425 $ liegen beide über dem letzten Schlusskurs und registrieren als Verkaufssignale, was darauf hinweist, dass BTC sein längerfristiges Trendniveau noch nicht zurückerobert hat.

Die Dynamik ist weitgehend konstruktiv, aber nicht überdehnt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 61 und befindet sich damit im oberen neutralen Bereich, während der Average Directional Index bei 26 laut TradingView-Daten darauf hindeutet, dass ein etablierter, wenn auch nicht starker Trend vorhanden ist.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot nahe 74.500 $ bereits überschritten. Der nächste Referenzpunkt ist R2 bei 80.786 $, wobei ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau R3 nahe 91.844 $ in breitere Sicht bringt. Bei Rücksetzern markiert der klassische Pivot-Punkt bei 69.728 $ die erste Unterstützung, gefolgt von der 100-Tage-SMA-Schwelle nahe 72.978 $. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde S1 nahe 63.442 $ in den Fokus rücken (TradingView, 27. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Bitcoin Kursverlauf (2024–2026)

Der BTC/USD-Kurs eröffnete den April 2024 nahe 63.000 $, fiel dann in Richtung 57.000 $, bevor er Mitte März 2024 auf ein damaliges Rekordhoch über 73.000 $ stieg, teilweise angetrieben durch den Optimismus rund um die Genehmigung von US-Spot-Bitcoin-ETFs Anfang des Jahres. Eine Post-Halving-Korrektur zog den Kurs über den Sommer zurück in die 55.000–65.000-$-Spanne, obwohl BTC später Unterstützung fand und sich im Herbst erholte.

Der stärkste Anstieg kam im Q4 2024. Donald Trumps Wahlsieg im November 2024 fiel mit einer scharfen Rally zusammen, die BTC innerhalb weniger Wochen durch 76.000–99.000 $ führte, wobei die Münze das Jahr nahe 87.500 $ beendete und kurzzeitig die 100.000-$-Marke ansteuerte.

2025 eröffnete mit BTC in den mittleren 90.000ern. Die Kurse kletterten zwischen Mai und Juli 2025 über 107.000 $ und hielten sich dann über Sommer und Herbst weitgehend in der 108.000–120.000-$-Spanne. Ein Rücksetzer begann im Q4 und beschleunigte sich Anfang 2026 inmitten erneuter makroökonomischer Unsicherheit und Zollsorgen, wobei BTC von etwa 97.000 $ zum Jahreswechsel bis Ende März 2026 in Richtung der 65.000–68.000-$-Spanne rutschte.

BTC schloss am 27. April 2026 bei 77.747,15 $, etwa 11,1% niedriger seit Jahresbeginn und 17,1% niedriger im Jahresvergleich.