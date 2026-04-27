Ripple Kursprognose: Fortschritte beim RLUSD-RolloutXRP dessen Kursentwicklung Ende April 2026 durch Fortschritte beim RLUSD-Rollout, regulatorische Entwicklungen und die allgemeinen Kryptomarktbedingungen geprägt wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ripple (XRP/USD) wird am 27. April 2026 um 9:46 Uhr UTC auf dem Kurs-Feed von Capital.com bei 1,41 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1,42–1,45 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Kursentwicklung erfolgt vor dem Hintergrund einer Mischung aus regulatorischen und Ökosystem-Entwicklungen. Die SEC und CFTC klassifizierten XRP am 17. März 2026 gemeinsam als digitale Ware und lösten damit formal einen fünfjährigen Rechtsstreit mit Ripple Labs, wodurch die wertpapierrechtliche Belastung entfernt wurde, die auf dem Token gelastet hatte (Yahoo Finance, 1. April 2026). Parallel dazu hat Ripple den vollständigen Rollout seines RLUSD-Stablecoins über das XRP Ledger und Ethereum vorangetrieben, wobei die kumulativen Spot-XRP-ETF-Zuflüsse bis Anfang März 2026 1,50 Milliarden $ überstiegen und Goldman Sachs fast 154 Millionen $ in XRP-ETFs allokierte, während die Netzwerk-Transaktionsvolumen Rekordhöhen erreichten (Ripple, 17. April 2026). Die breitere Kryptomarktstimmung verzeichnete am 26. April 2026 einen Fear & Greed-Score von 33, was Donamics Capital als Angstzustand beschrieb, während Spot-Bitcoin-ETFs und XRP-bezogene Produkte in den vorangegangenen Wochen weiterhin positive Nettozuflüsse verzeichneten (Cryptonews, 7. April 2026).
Ripple-Prognosen divergieren, während RLUSD-Rollout im Fokus bleibt
Zum Stand vom 27. April 2026 spiegeln Kursprognosen Dritter für XRP unterschiedliche kurzfristige Ansichten wider, die durch technische Struktur, ETF-Flow-Momentum, CLARITY-Act-Fortschritte und breitere makroökonomische Bedingungen geprägt sind. Die folgenden Ziele fassen Schätzungen anerkannter Krypto-Research- und Datenplattformen zusammen.
Coinpedia (Ende-April-technische Spanne)
Coinpedia identifiziert 1,41 $ als wichtiges kurzfristiges Unterstützungsniveau, nachdem XRP unter 1,46 $ gefallen war, wobei der rollende 30-Tage-VWAP bei 1,37 $ als sekundäre Basis fungiert. Laut Coinpedia müsste XRP 1,46 $ zurückerobern, bevor sich eine bedeutende Rallye entwickeln könnte, wobei sich ein Aufwärtspfad in Richtung 1,55–1,57 $ nur bei einem sauberen Durchbruch über dieses Niveau und anhaltenden XRP-ETF-Zuflüssen sowie festerer Stimmung öffnen würde (Coinpedia, 19. April 2026).
CoinCodex (algorithmisches Kurzfristmodell)
CoinCodex prognostiziert XRP bei 1,43 $ zum 26. April 2026, mit einer Gesamtjahresspanne 2026 von 1,39–2,22 $ und einem Jahresendeziel von 1,66 $. Das Modell führt eine neutrale 14-Tage-RSI-Ablesung von 54,45, Bitcoin-Halving-Zyklusdynamik und die Klassifizierung als digitale Ware als Hauptstrukturinputs hinter dieser Jahresspanne an (CoinCodex, 26. April 2026).
Changelly (April–Mai Monatsspanne)
Changelly setzt XRPs April-2026-Spanne bei 1,40–1,42 $ mit einem Durchschnitt von 1,41 $ an und prognostiziert eine Ausweitung der Mai-Spanne auf 1,40–1,60 $ mit einem Durchschnitt von 1,50 $. Das Modell weist auf begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial im April hin, während es den Mai als den Monat markiert, in dem sich das Momentum ausweiten könnte, mit einer impliziten potenziellen Rendite von 12,2 % vom aktuellen Niveau (Changelly, 25. April 2026).
Yahoo Finance (Notiz zur April-Monatsperformance)
Yahoo Finance berichtet, dass der April 2026 zum Stand vom 20. April bereits 10 % Aufwärtspotenzial für XRP über die vorherige Woche geliefert hatte und damit Bitcoin, Ethereum und Solana über diesen Zeitraum übertraf. Es identifizierte drei Katalysatoren für die Bewegung: XRP-ETF-Zufluss-Momentum, CLARITY-Act-Fortschritte im Senatsausschuss und verbesserte XRP/BTC-Verhältnisdynamik (Yahoo Finance, 20. April 2026).
Standard Chartered (überarbeitetes makro-konditionales Ziel)
Standard Chartered revidierte sein XRP-Kursziel für 2026 von einer früheren Schätzung von 8 $ auf 2,80 $ nach unten und führte als Hauptgründe für die Herabstufung makroökonomische Gegenwinds an, darunter die Zinspolitik der Federal Reserve und geopolitische Unsicherheit. Die Zahl von 2,80 $ wird als Szenario für moderate Bedingungen beschrieben und bleibt davon abhängig, dass der CLARITY Act den Bankenausschuss des Senats passiert (Yahoo Finance, 20. Februar 2026).
Vorhersagen und Prognosen Dritter sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
XRP-Kurs: Technischer Überblick
Der XRP/USD -Kurs wird zum Stand vom 27. April 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 1,41 $ gehandelt und liegt damit knapp unter dem kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster, wo der einfache gleitende 10-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 1,43 $ und der 50-Tage-SMA bei 1,39 $ den aktuellen Kurs einrahmen. Der 20-Tage-SMA bei 1,40 $ und der 30-Tage-SMA bei 1,38 $ liefern beide Kaufsignale in der Indikatorsuite von TradingView, während der 100-Tage-SMA bei 1,47 $ und der 200-Tage-SMA bei 1,83 $ über dem aktuellen Kurs bleiben und Verkaufsablesungen registrieren, was die breitere längerfristige Belastung widerspiegelt.
Das Momentum bleibt gemischt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 52,08, einem neutralen Niveau, das sich im mittleren Bereich ohne Tendenz zu einem der Extreme befindet, so TradingView. Der Average Directional Index (ADX) bei 18,04 deutet darauf hin, dass dem vorherrschenden Trend die Überzeugung fehlt, da Werte unter 20 im Allgemeinen mit einem spannengebundenen oder konsolidierenden Umfeld assoziiert werden.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 1,53 $ die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs; ein Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde R2 nahe 1,73 $ in Sicht bringen. Auf der Unterseite liegt der klassische Pivotpunkt bei 1,41 $ nahe am aktuellen Kurs, mit S1 bei 1,22 $ als nächster Referenz, falls diese Basis nachgibt, so die Pivot-Daten von TradingView (TradingView, 27. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Ripple-Kursverlauf (2024–2026)
Der XRP/USD-Kurs wurde Anfang 2024 nahe 0,52 $ gehandelt, während einer längeren Konsolidierungsphase, die den Token für den Großteil Mitte 2024 zwischen etwa 0,44 $ und 0,65 $ spannengebunden hielt. Eine schärfere Bewegung kam Ende Oktober 2024, als XRP von etwa 0,52 $ zu steigen begann und sich im November beschleunigte, als sich die breitere Kryptostimmung verbesserte. Bis zum 23. November 2024 war XRP auf ein Intraday-Hoch von 1,64 $ gestiegen und hatte sich in weniger als einem Monat mehr als verdreifacht.
Dieses Momentum setzte sich bis Dezember 2024 fort, wobei XRP am 17. Dezember 2,73 $ erreichte, bevor es zurückfiel und das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 2,08 $ schloss. Der Token eröffnete 2026 stark und erreichte am 6. Januar 2026 einen Intraday-Höchststand von 2,42 $, verkaufte sich aber im Laufe von Ende Januar und Februar stetig ab und fiel von 1,92 $ am 23. Januar auf ein Intraday-Tief von 1,12 $ am 5. Februar 2026, was den schärfsten Einzelsitzungs-Drawdown im Datensatz markierte.
XRP erholte sich im März und bis April 2026 und kletterte bis zum 17. März wieder in Richtung 1,61 $, bevor es erneut nachgab. XRP schloss am 27. April 2026 bei 1,42 $, etwa 31,7 % niedriger seit Jahresbeginn und 36,9 % niedriger im Jahresvergleich als der Schlusskurs vom 27. April 2025 von 2,26 $.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Kurse sind indikativ und können von Live-Marktkursen abweichen.
Capital.com-Analystenansicht: Ripple
XRPs Kursentwicklung der letzten zwei Jahre spiegelt die Sensibilität des Tokens sowohl gegenüber regulatorischen Entwicklungen als auch gegenüber breiteren Kryptomarktzyklen wider. Die Beilegung von Ripples Rechtsstreit mit der SEC, die Anfang 2026 in der formellen Klassifizierung von XRP als digitale Ware gipfelte, beseitigte eine erhebliche strukturelle Belastung und trug zur starken Wertsteigerung des Tokens von unter 0,55 $ Mitte 2024 auf Höchststände über 3 $ Ende 2025 bei.
Allerdings veranschaulichte dieselbe Rallye auch das Abwärtsrisiko, das ereignisgetriebenen Kursbewegungen innewohnt. Sobald der regulatorische Katalysator aufgenommen war, fiel XRP stark zurück und fiel von über 1,90 $ im Januar 2026 auf Intraday-Tiefs nahe 1,12 $ Anfang Februar, was zeigt, wie schnell sich die Stimmung unter illiquiden oder überzogenen Bedingungen umkehren kann.
Auf den aktuellen Niveaus nahe 1,41 $ liegt XRP deutlich unter seinen Höchstständen von Ende 2025, wobei der Fortschritt des CLARITY Act durch den Bankenausschuss des US-Senats als potenzieller Katalysator für erneutes institutionelles Interesse über Spot-ETF-Produkte genannt wird. Allerdings bleiben gesetzgeberische Zeitpläne unsicher, und jede Verzögerung oder Ablehnung könnte die Stimmung belasten. Ebenso weisen RLUSD-Adoption und wachsende On-Chain-Aktivität auf eine expandierende Ökosystem-Nützlichkeit hin, doch Netzwerk-Adoptionstrends können ins Stocken geraten, und der zunehmende Wettbewerb durch rivalisierende zahlungsorientierte Blockchains bleibt eine anhaltende Herausforderung für XRPs Marktposition.
Capital.com-Kundenstimmung für Ripple-CFDs
Zum Stand vom 27. April 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Ripple-CFDs bei 94,3 % Käufern vs. 5,7 % Verkäufern, wodurch die Käufer mit 88,6 Prozentpunkten vorne liegen und die Positionierung sich fest im Bereich starker Käufe und einseitiger Long-Positionen befindet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen bei Capital.com wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen verschieben.
Zusammenfassung – Ripple (2026)
- XRP wird zum Stand vom 27. April 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 1,41 $ gehandelt, deutlich unter den Höchstständen von Ende 2025 über 3 $, aber signifikant über den Tiefstständen von Mitte 2024 nahe 0,44 $.
- Zu den Haupttreibern gehören die SEC/CFTC-Klassifizierung als digitale Ware, der CLARITY-Act-Fortschritt durch den US-Senat und die RLUSD-Stablecoin-Adoption über das XRP Ledger und Ethereum.
- Spot-XRP-ETF-Anträge befinden sich weiterhin in der finalen regulatorischen Prüfung, wobei CoinShares zum Stand Mitte April 2026 wöchentliche Nettozuflüsse von 119,6 Millionen $ in XRP-bezogene Produkte meldet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die neueste Ripple-Krypto-Kursprognose?
Prognosen Dritter, die im Artikel zitiert werden, zeigen einen gemischten kurzfristigen Ausblick für XRP. Schätzungen, die zwischen dem 18. und 27. April 2026 veröffentlicht wurden, gruppieren sich in technisch getriebenen Szenarien um 1,41–1,57 $, während konditionalere makrobasierte Projektionen für 2026 bis zu 2,80 $ reichen. Diese Ziele hängen von Faktoren wie ETF-bezogenen Zuflüssen, Fortschritten beim CLARITY Act, der breiteren Kryptostimmung und dem weiteren makroökonomischen Hintergrund ab. Wie bei jeder Prognose bleiben sie unsicher und können sich schnell ändern.
Wer besitzt am meisten Ripple?
Ripple Labs wird weithin als größter Inhaber von XRP verstanden, da das Unternehmen eng an der Entstehung und Verteilung des Tokens beteiligt war. Allerdings ist das Eigentum über mehrere Kategorien konzentriert, darunter Ripple selbst, Gründer, Börsen, Verwahrer und andere große Wallets. Da sich Bestände im Laufe der Zeit verschieben können, sollte jede Momentaufnahme der Konzentration mit Vorsicht behandelt werden. Für Trader ist die Eigentumskonzentration wichtig, da große Inhaber das verfügbare Angebot, die Liquidität und kurzfristige Kursdynamiken beeinflussen können.
Wie viel XRP gibt es?
XRP hat ein maximales Angebot von 100 Milliarden Token, wobei ein großer Anteil bereits im Umlauf ist und der Rest im Laufe der Zeit aus Treuhandvereinbarungen freigegeben wird, die mit Ripple verbunden sind. In der Praxis konzentrieren sich Trader normalerweise eher auf das zirkulierende Angebot als auf das maximale Gesamtangebot, da dies einen klareren Überblick darüber gibt, wie viel XRP aktiv auf dem Markt verfügbar ist. Die Angebotsstruktur kann für die Kursanalyse wichtig sein, insbesondere wenn sie mit Nachfrage, Liquidität, Börsenaktivität und breiterer Stimmung interagiert.
Könnte der Ripple-Kurs steigen oder fallen?
Der XRP-Kurs könnte sich in beide Richtungen bewegen, je nachdem, wie sich regulatorische, technische und Marktfaktoren entwickeln. Im Artikel umfassen potenzielle Aufwärtstreiber Fortschritte beim CLARITY Act, stärkere ETF-bezogene Zuflüsse und weitere Ökosystem-Adoption durch RLUSD. Auf der Abwärtsseite könnten Verzögerungen bei der Gesetzgebung, schwächere Kryptostimmung, makroökonomischer Druck oder stärkerer Wettbewerb durch rivalisierende zahlungsorientierte Blockchains den Token belasten. Wie andere Krypto-Assets kann XRP schnell auf neue Informationen und sich verschiebende Markterwartungen reagieren.
Sollte ich in Ripple investieren?
Ob Sie in XRP investieren sollten, ist eine persönliche Entscheidung, die von Ihren Zielen, Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Zeithorizont abhängt. Dieser Artikel bietet keine Anlageberatung oder Empfehlung. Stattdessen skizziert er den Marktkontext, Prognosen Dritter und technische Niveaus, um Lesern zu helfen, die Faktoren zu verstehen, die den XRP-Kurs prägen. Jeder, der ein Engagement in Betracht zieht, sollte sowohl die potenziellen Chancen als auch die Risiken bewerten, einschließlich Volatilität, regulatorischer Unsicherheit und der Möglichkeit, Geld zu verlieren.
Kann ich XRP-CFDs bei Capital.com handeln?
Ja, Sie können Ripple-CFDs bei Capital.com handeln. Der Handel mit Krypto-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.