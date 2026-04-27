Ripple (XRP/USD) wird am 27. April 2026 um 9:46 Uhr UTC auf dem Kurs-Feed von Capital.com bei 1,41 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1,42–1,45 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung erfolgt vor dem Hintergrund einer Mischung aus regulatorischen und Ökosystem-Entwicklungen. Die SEC und CFTC klassifizierten XRP am 17. März 2026 gemeinsam als digitale Ware und lösten damit formal einen fünfjährigen Rechtsstreit mit Ripple Labs, wodurch die wertpapierrechtliche Belastung entfernt wurde, die auf dem Token gelastet hatte (Yahoo Finance, 1. April 2026). Parallel dazu hat Ripple den vollständigen Rollout seines RLUSD-Stablecoins über das XRP Ledger und Ethereum vorangetrieben, wobei die kumulativen Spot-XRP-ETF-Zuflüsse bis Anfang März 2026 1,50 Milliarden $ überstiegen und Goldman Sachs fast 154 Millionen $ in XRP-ETFs allokierte, während die Netzwerk-Transaktionsvolumen Rekordhöhen erreichten (Ripple, 17. April 2026). Die breitere Kryptomarktstimmung verzeichnete am 26. April 2026 einen Fear & Greed-Score von 33, was Donamics Capital als Angstzustand beschrieb, während Spot-Bitcoin-ETFs und XRP-bezogene Produkte in den vorangegangenen Wochen weiterhin positive Nettozuflüsse verzeichneten (Cryptonews, 7. April 2026).

Ripple-Prognosen divergieren, während RLUSD-Rollout im Fokus bleibt

Zum Stand vom 27. April 2026 spiegeln Kursprognosen Dritter für XRP unterschiedliche kurzfristige Ansichten wider, die durch technische Struktur, ETF-Flow-Momentum, CLARITY-Act-Fortschritte und breitere makroökonomische Bedingungen geprägt sind. Die folgenden Ziele fassen Schätzungen anerkannter Krypto-Research- und Datenplattformen zusammen.

Coinpedia (Ende-April-technische Spanne)

Coinpedia identifiziert 1,41 $ als wichtiges kurzfristiges Unterstützungsniveau, nachdem XRP unter 1,46 $ gefallen war, wobei der rollende 30-Tage-VWAP bei 1,37 $ als sekundäre Basis fungiert. Laut Coinpedia müsste XRP 1,46 $ zurückerobern, bevor sich eine bedeutende Rallye entwickeln könnte, wobei sich ein Aufwärtspfad in Richtung 1,55–1,57 $ nur bei einem sauberen Durchbruch über dieses Niveau und anhaltenden XRP-ETF-Zuflüssen sowie festerer Stimmung öffnen würde (Coinpedia, 19. April 2026).

CoinCodex (algorithmisches Kurzfristmodell)

CoinCodex prognostiziert XRP bei 1,43 $ zum 26. April 2026, mit einer Gesamtjahresspanne 2026 von 1,39–2,22 $ und einem Jahresendeziel von 1,66 $. Das Modell führt eine neutrale 14-Tage-RSI-Ablesung von 54,45, Bitcoin-Halving-Zyklusdynamik und die Klassifizierung als digitale Ware als Hauptstrukturinputs hinter dieser Jahresspanne an (CoinCodex, 26. April 2026).

Changelly (April–Mai Monatsspanne)

Changelly setzt XRPs April-2026-Spanne bei 1,40–1,42 $ mit einem Durchschnitt von 1,41 $ an und prognostiziert eine Ausweitung der Mai-Spanne auf 1,40–1,60 $ mit einem Durchschnitt von 1,50 $. Das Modell weist auf begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial im April hin, während es den Mai als den Monat markiert, in dem sich das Momentum ausweiten könnte, mit einer impliziten potenziellen Rendite von 12,2 % vom aktuellen Niveau (Changelly, 25. April 2026).

Yahoo Finance (Notiz zur April-Monatsperformance)

Yahoo Finance berichtet, dass der April 2026 zum Stand vom 20. April bereits 10 % Aufwärtspotenzial für XRP über die vorherige Woche geliefert hatte und damit Bitcoin, Ethereum und Solana über diesen Zeitraum übertraf. Es identifizierte drei Katalysatoren für die Bewegung: XRP-ETF-Zufluss-Momentum, CLARITY-Act-Fortschritte im Senatsausschuss und verbesserte XRP/BTC-Verhältnisdynamik (Yahoo Finance, 20. April 2026).

Standard Chartered (überarbeitetes makro-konditionales Ziel)

Standard Chartered revidierte sein XRP-Kursziel für 2026 von einer früheren Schätzung von 8 $ auf 2,80 $ nach unten und führte als Hauptgründe für die Herabstufung makroökonomische Gegenwinds an, darunter die Zinspolitik der Federal Reserve und geopolitische Unsicherheit. Die Zahl von 2,80 $ wird als Szenario für moderate Bedingungen beschrieben und bleibt davon abhängig, dass der CLARITY Act den Bankenausschuss des Senats passiert (Yahoo Finance, 20. Februar 2026).

Im Zeitfenster vom 18. bis 27. April 2026 gruppieren sich kurzfristige Schätzungen in technisch getriebenen Modellen um 1,41–1,57 $, während makro-konditionale Ausblicke bis zu 2,80 $ reichen. CLARITY-Act-Fortschritte, XRP-ETF-Zuflüsse und die Politik der Federal Reserve erscheinen wiederholt als Hauptschwankungsfaktoren über alle Quellen hinweg.

Vorhersagen und Prognosen Dritter sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

XRP-Kurs: Technischer Überblick

Der XRP/USD -Kurs wird zum Stand vom 27. April 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 1,41 $ gehandelt und liegt damit knapp unter dem kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster, wo der einfache gleitende 10-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 1,43 $ und der 50-Tage-SMA bei 1,39 $ den aktuellen Kurs einrahmen. Der 20-Tage-SMA bei 1,40 $ und der 30-Tage-SMA bei 1,38 $ liefern beide Kaufsignale in der Indikatorsuite von TradingView, während der 100-Tage-SMA bei 1,47 $ und der 200-Tage-SMA bei 1,83 $ über dem aktuellen Kurs bleiben und Verkaufsablesungen registrieren, was die breitere längerfristige Belastung widerspiegelt.

Das Momentum bleibt gemischt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 52,08, einem neutralen Niveau, das sich im mittleren Bereich ohne Tendenz zu einem der Extreme befindet, so TradingView. Der Average Directional Index (ADX) bei 18,04 deutet darauf hin, dass dem vorherrschenden Trend die Überzeugung fehlt, da Werte unter 20 im Allgemeinen mit einem spannengebundenen oder konsolidierenden Umfeld assoziiert werden.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 1,53 $ die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs; ein Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde R2 nahe 1,73 $ in Sicht bringen. Auf der Unterseite liegt der klassische Pivotpunkt bei 1,41 $ nahe am aktuellen Kurs, mit S1 bei 1,22 $ als nächster Referenz, falls diese Basis nachgibt, so die Pivot-Daten von TradingView (TradingView, 27. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ripple-Kursverlauf (2024–2026)

Der XRP/USD-Kurs wurde Anfang 2024 nahe 0,52 $ gehandelt, während einer längeren Konsolidierungsphase, die den Token für den Großteil Mitte 2024 zwischen etwa 0,44 $ und 0,65 $ spannengebunden hielt. Eine schärfere Bewegung kam Ende Oktober 2024, als XRP von etwa 0,52 $ zu steigen begann und sich im November beschleunigte, als sich die breitere Kryptostimmung verbesserte. Bis zum 23. November 2024 war XRP auf ein Intraday-Hoch von 1,64 $ gestiegen und hatte sich in weniger als einem Monat mehr als verdreifacht.

Dieses Momentum setzte sich bis Dezember 2024 fort, wobei XRP am 17. Dezember 2,73 $ erreichte, bevor es zurückfiel und das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 2,08 $ schloss. Der Token eröffnete 2026 stark und erreichte am 6. Januar 2026 einen Intraday-Höchststand von 2,42 $, verkaufte sich aber im Laufe von Ende Januar und Februar stetig ab und fiel von 1,92 $ am 23. Januar auf ein Intraday-Tief von 1,12 $ am 5. Februar 2026, was den schärfsten Einzelsitzungs-Drawdown im Datensatz markierte.

XRP erholte sich im März und bis April 2026 und kletterte bis zum 17. März wieder in Richtung 1,61 $, bevor es erneut nachgab. XRP schloss am 27. April 2026 bei 1,42 $, etwa 31,7 % niedriger seit Jahresbeginn und 36,9 % niedriger im Jahresvergleich als der Schlusskurs vom 27. April 2025 von 2,26 $.