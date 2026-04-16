Solana (SOL/USD) wird am 13. April 2026 um 14:46 Uhr UTC auf dem Capital.com-Feed bei 82,36 $ gehandelt, innerhalb einer Sessionspanne von 81,41–85,52 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung im breiteren Krypto-Komplex bleibt gedämpft, wobei Bitcoin nahe 71.000 $ gehandelt wird und das makroökonomische Umfeld durch einen Rekordtiefstwert der Verbraucherstimmung der University of Michigan und Unsicherheiten rund um die US-Iran-Gespräche geprägt ist, die am 13. April auf Risikoanlagen lasteten (KuCoin, 13. April 2026). Der On-Chain-Druck durch den Drift-Protocol-Exploit vom 1. April 2026, bei dem etwa 285 Millionen $ aus Solanas größtem DeFi-Protokoll abgezogen wurden, lastet weiterhin auf dem Vertrauen im Ökosystem, nachdem der Total Value Locked von Solana von etwa 9 Milliarden $ auf ungefähr 5,5–6 Milliarden $ geschrumpft ist (Chainalysis, 9. April 2026).

Solana Preisprognose 2026-2030: Analystenmeinungen zu Kurszielen

Zum Stand vom 13. April 2026 spiegeln die SOL-Preisprognosen von Drittanbietern eine breite Spanne kurzfristiger und Ganzjahresschätzungen wider, die durch anhaltenden ETF-Abflussdruck, die Folgen des Drift-Protocol-Exploits vom April 2026 und ein weitgehend bärisches technisches Setup über mehrere Zeitrahmen hinweg geprägt sind.

BeInCrypto (April 2026 Szenariospanne)

BeInCrypto setzt für April 2026 eine Obergrenze im Bullenfall bei 100 $ und eine Untergrenze im Bärenfall bei 67,44 $, wobei die Supertrend-Unterstützung bei 79,67 $ als Schlüsselniveau auf Tagesschlussbasis identifiziert wird. Die Publikation weist darauf hin, dass US-Spot-SOL-ETFs am 30. März 2026 Nettoabflüsse von 6,17 Millionen $ verzeichneten, wodurch das Gesamtnettovermögen von einem Höchststand von 936,95 Millionen $ am 17. März auf 801,91 Millionen $ sank, was kurzfristige Nachfragebelastungen mit sich brachte (BeInCrypto, 30. März 2026).

Yahoo Finance (April 2026 Ausblick)

Die Analyse von Yahoo Finance-Beiträgen kennzeichnet 95 $ als das entscheidende Widerstandsniveau für April und merkt an, dass ein nachhaltiger Durchbruch über diese Schwelle erforderlich wäre, um die kurzfristige Dynamik zu verschieben, während ein Scheitern beim Halten der 80-$-Zone zu einem erneuten Test der 67–70-$-Spanne führen könnte, die zuletzt Anfang Februar 2026 zu sehen war. Der Beitrag nennt die breitere Risk-off-Stimmung, die durch US-Zollunsicherheit ausgelöst wurde, als das primäre makroökonomische Gegenwind, das auf der Altcoin-Nachfrage lastet (Yahoo Finance, 31. März 2026).

Changelly (April 2026 Monatsmodell)

Changelly platziert die SOL-Handelsspanne für April 2026 zwischen 81,55 $ und 106,32 $, mit einem monatlichen Durchschnitt nahe 93,94 $, abgeleitet aus Signalen gleitender Durchschnitte über die Vier-Stunden-, Tages- und Wochen-Zeitrahmen. Das Modell weist darauf hin, dass der 200-Tage-SMA seit dem 3. März 2026 rückläufig ist und dass der 50-Tage-SMA über allen drei Chart-Zeitrahmen über dem Spotpreis liegt, was eine gedämpfte kurzfristige Trendmomentum widerspiegelt (Changelly, 11. April 2026).

Coinpedia (Ganzjahresspanne 2026)

Coinpedia setzt die SOL-Handelsspanne für 2026 zwischen 75 $ und 200 $ an und merkt an, dass eine nachhaltige bullische Umkehr erfordert, dass der Preis zunächst 97 $ durchbricht, bevor 116 $ erneut getestet werden, wobei die 180–200-$-Zone mit der oberen Grenze des mehrmonatigen fallenden Keilmusters im Wochenchart übereinstimmt. Die Publikation weist auch darauf hin, dass US-Spot-SOL-ETFs Ende Q1 2026 etwa 805,84 Millionen $ an kombinierten Nettovermögen hielten, was etwa 1,69 % der gesamten Marktkapitalisierung von Solana entspricht, wobei die Zuflussmomentum im März ins Stocken geriet und sich in der letzten Woche des Quartals umkehrte (Coinpedia, 11. April 2026).

CoinCodex (algorithmisches Jahresendziel 2026)

CoinCodex modelliert einen SOL-Preis zum Jahresende 2026 von 130,87 $, innerhalb eines Ganzjahreskanals von 82,29–145,01 $ und einem annualisierten Durchschnitt von 126,49 $, mit einer Ein-Monats-Projektion von 107,16 $ bis zum 12. Mai 2026. Das Modell merkt an, dass 25 von 30 technischen Indikatoren derzeit bärische Bedingungen signalisieren, dass der 14-Tage-RSI bei 51,71 im neutralen Bereich liegt und dass der 200-Tage-SMA bei 125,59 $ wesentlich über dem aktuellen Spot bleibt, wobei der 50-Tage-SMA bei 86,58 $ die erste bedeutende Overhead-Referenz darstellt (CoinCodex, 12. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren die SOL-Preisprognosen auf eine kurzfristige Unterstützung im Bereich von 80–82 $, mit Widerstand bei 95–97 $, einem monatlichen Durchschnittsszenario nahe 93–94 $ und algorithmischen Jahresendzielen, die sich um 130–145 $ gruppieren. Die gemeinsamen Fäden über alle Quellen hinweg sind ETF-Abflussdruck, die Belastung durch den Drift-Protocol-Exploit und eine bärische technische Struktur über mehrere gleitende Durchschnittszeitrahmen hinweg.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SOL-Kurs: Technischer Überblick

Der SOL/USD Kurs wird zum Stand vom 13. April 2026 um 14:46 Uhr UTC bei 82,36 $ gehandelt, wobei der Preis unter seinem gesamten Stack gleitender Durchschnitte liegt, laut TradingView-Daten. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs sind bei etwa 83 $ / 85 $ / 99 $ / 130 $ ausgerichtet, alle registrieren Verkaufssignale, wobei der Hull Moving Average (9) bei 83,42 $ und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 83,05 $ das Overhead-Cluster knapp über dem aktuellen Spot ergänzen.

Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischtes, aber überwiegend vorsichtiges Bild. Der 14-Tage Relative Strength Index liegt bei 46,81, im neutralen Bereich, während der Average Directional Index bei 12,60 ein schwaches, wenig überzeugendes Trendumfeld anzeigt und unter die Schwelle von 15 fällt, die typischerweise einen Trendmarkt kennzeichnet.

Unter Verwendung klassischer Pivot-Levels stellt der Pivot-Point bei 86,61 $ die nächste Overhead-Referenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei 94,21 $ in Sicht bringen, mit R2 bei 105,31 $ als nächster Referenz darüber hinaus. Auf der Unterseite ist S1 bei 75,51 $ das nächste bemerkenswerte Niveau unter dem Sessionstief, wobei S2 bei 67,91 $ eine tiefere Referenz darstellt, falls die kurzfristige Unterstützung nachgibt (TradingView, 13. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Solana Kursverlauf (2024–2026)

Der SOL/USD-Kurs eröffnete den April 2024 mit einem Handel nahe 152 $, nachdem er während einer breiteren Krypto-Rally Anfang 2024 stark gestiegen war. Der Token hielt sich im zweiten Quartal innerhalb der Spanne von 130–165 $, bevor er über den Sommer auf etwa 110–130 $ zurückfiel.

Eine anhaltende Rally im Herbst hob SOL bis Ende Oktober 2024 über 200 $, wobei der Token am 22. November 2024 ein Intraday-Hoch bei 265,76 $ erreichte, als die Risikobereitschaft nach den US-Wahlen über die Kryptomärkte hinwegfegte. SOL schloss 2024 bei 189,39 $, etwa 24 % über seinem April-2024-Niveau.

Die Rally setzte sich Anfang 2025 fort, wobei SOL am 19. Januar 2025 ein Zwei-Jahres-Intraday-Hoch von 295,91 $ erreichte, inmitten von Spekulationen über mögliche Genehmigungen für US-Spot-Krypto-ETFs. Diese Dynamik ließ deutlich nach: Bis März 2025 war der Token in die Spanne von 120–140 $ zurückgefallen und schloss das Jahr bei 124,77 $.

Im Jahr 2026 geriet der Token unter weiteren Druck. SOL fiel am 6. Februar 2026 auf ein Zwei-Jahres-Intraday-Tief von 67,64 $, bevor er sich teilweise erholte; der Drift-Protocol-Exploit Anfang April fügte dem Ökosystem Gegenwind hinzu. SOL schloss am 13. April 2026 bei 82,80 $, etwa 33,6 % niedriger seit Jahresbeginn und 35,6 % unter seinem Niveau am gleichen Datum im Jahr 2025.