Solana PreisprognoseEntdecken Sie SOL-Kursziele von Drittanbietern und technische Analysen.
Solana (SOL/USD) wird am 13. April 2026 um 14:46 Uhr UTC auf dem Capital.com-Feed bei 82,36 $ gehandelt, innerhalb einer Sessionspanne von 81,41–85,52 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung im breiteren Krypto-Komplex bleibt gedämpft, wobei Bitcoin nahe 71.000 $ gehandelt wird und das makroökonomische Umfeld durch einen Rekordtiefstwert der Verbraucherstimmung der University of Michigan und Unsicherheiten rund um die US-Iran-Gespräche geprägt ist, die am 13. April auf Risikoanlagen lasteten (KuCoin, 13. April 2026). Der On-Chain-Druck durch den Drift-Protocol-Exploit vom 1. April 2026, bei dem etwa 285 Millionen $ aus Solanas größtem DeFi-Protokoll abgezogen wurden, lastet weiterhin auf dem Vertrauen im Ökosystem, nachdem der Total Value Locked von Solana von etwa 9 Milliarden $ auf ungefähr 5,5–6 Milliarden $ geschrumpft ist (Chainalysis, 9. April 2026).
Solana Preisprognose 2026-2030: Analystenmeinungen zu Kurszielen
Zum Stand vom 13. April 2026 spiegeln die SOL-Preisprognosen von Drittanbietern eine breite Spanne kurzfristiger und Ganzjahresschätzungen wider, die durch anhaltenden ETF-Abflussdruck, die Folgen des Drift-Protocol-Exploits vom April 2026 und ein weitgehend bärisches technisches Setup über mehrere Zeitrahmen hinweg geprägt sind.
BeInCrypto (April 2026 Szenariospanne)
BeInCrypto setzt für April 2026 eine Obergrenze im Bullenfall bei 100 $ und eine Untergrenze im Bärenfall bei 67,44 $, wobei die Supertrend-Unterstützung bei 79,67 $ als Schlüsselniveau auf Tagesschlussbasis identifiziert wird. Die Publikation weist darauf hin, dass US-Spot-SOL-ETFs am 30. März 2026 Nettoabflüsse von 6,17 Millionen $ verzeichneten, wodurch das Gesamtnettovermögen von einem Höchststand von 936,95 Millionen $ am 17. März auf 801,91 Millionen $ sank, was kurzfristige Nachfragebelastungen mit sich brachte (BeInCrypto, 30. März 2026).
Yahoo Finance (April 2026 Ausblick)
Die Analyse von Yahoo Finance-Beiträgen kennzeichnet 95 $ als das entscheidende Widerstandsniveau für April und merkt an, dass ein nachhaltiger Durchbruch über diese Schwelle erforderlich wäre, um die kurzfristige Dynamik zu verschieben, während ein Scheitern beim Halten der 80-$-Zone zu einem erneuten Test der 67–70-$-Spanne führen könnte, die zuletzt Anfang Februar 2026 zu sehen war. Der Beitrag nennt die breitere Risk-off-Stimmung, die durch US-Zollunsicherheit ausgelöst wurde, als das primäre makroökonomische Gegenwind, das auf der Altcoin-Nachfrage lastet (Yahoo Finance, 31. März 2026).
Changelly (April 2026 Monatsmodell)
Changelly platziert die SOL-Handelsspanne für April 2026 zwischen 81,55 $ und 106,32 $, mit einem monatlichen Durchschnitt nahe 93,94 $, abgeleitet aus Signalen gleitender Durchschnitte über die Vier-Stunden-, Tages- und Wochen-Zeitrahmen. Das Modell weist darauf hin, dass der 200-Tage-SMA seit dem 3. März 2026 rückläufig ist und dass der 50-Tage-SMA über allen drei Chart-Zeitrahmen über dem Spotpreis liegt, was eine gedämpfte kurzfristige Trendmomentum widerspiegelt (Changelly, 11. April 2026).
Coinpedia (Ganzjahresspanne 2026)
Coinpedia setzt die SOL-Handelsspanne für 2026 zwischen 75 $ und 200 $ an und merkt an, dass eine nachhaltige bullische Umkehr erfordert, dass der Preis zunächst 97 $ durchbricht, bevor 116 $ erneut getestet werden, wobei die 180–200-$-Zone mit der oberen Grenze des mehrmonatigen fallenden Keilmusters im Wochenchart übereinstimmt. Die Publikation weist auch darauf hin, dass US-Spot-SOL-ETFs Ende Q1 2026 etwa 805,84 Millionen $ an kombinierten Nettovermögen hielten, was etwa 1,69 % der gesamten Marktkapitalisierung von Solana entspricht, wobei die Zuflussmomentum im März ins Stocken geriet und sich in der letzten Woche des Quartals umkehrte (Coinpedia, 11. April 2026).
CoinCodex (algorithmisches Jahresendziel 2026)
CoinCodex modelliert einen SOL-Preis zum Jahresende 2026 von 130,87 $, innerhalb eines Ganzjahreskanals von 82,29–145,01 $ und einem annualisierten Durchschnitt von 126,49 $, mit einer Ein-Monats-Projektion von 107,16 $ bis zum 12. Mai 2026. Das Modell merkt an, dass 25 von 30 technischen Indikatoren derzeit bärische Bedingungen signalisieren, dass der 14-Tage-RSI bei 51,71 im neutralen Bereich liegt und dass der 200-Tage-SMA bei 125,59 $ wesentlich über dem aktuellen Spot bleibt, wobei der 50-Tage-SMA bei 86,58 $ die erste bedeutende Overhead-Referenz darstellt (CoinCodex, 12. April 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
SOL-Kurs: Technischer Überblick
Der SOL/USD Kurs wird zum Stand vom 13. April 2026 um 14:46 Uhr UTC bei 82,36 $ gehandelt, wobei der Preis unter seinem gesamten Stack gleitender Durchschnitte liegt, laut TradingView-Daten. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs sind bei etwa 83 $ / 85 $ / 99 $ / 130 $ ausgerichtet, alle registrieren Verkaufssignale, wobei der Hull Moving Average (9) bei 83,42 $ und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 83,05 $ das Overhead-Cluster knapp über dem aktuellen Spot ergänzen.
Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischtes, aber überwiegend vorsichtiges Bild. Der 14-Tage Relative Strength Index liegt bei 46,81, im neutralen Bereich, während der Average Directional Index bei 12,60 ein schwaches, wenig überzeugendes Trendumfeld anzeigt und unter die Schwelle von 15 fällt, die typischerweise einen Trendmarkt kennzeichnet.
Unter Verwendung klassischer Pivot-Levels stellt der Pivot-Point bei 86,61 $ die nächste Overhead-Referenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei 94,21 $ in Sicht bringen, mit R2 bei 105,31 $ als nächster Referenz darüber hinaus. Auf der Unterseite ist S1 bei 75,51 $ das nächste bemerkenswerte Niveau unter dem Sessionstief, wobei S2 bei 67,91 $ eine tiefere Referenz darstellt, falls die kurzfristige Unterstützung nachgibt (TradingView, 13. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Solana Kursverlauf (2024–2026)
Der SOL/USD-Kurs eröffnete den April 2024 mit einem Handel nahe 152 $, nachdem er während einer breiteren Krypto-Rally Anfang 2024 stark gestiegen war. Der Token hielt sich im zweiten Quartal innerhalb der Spanne von 130–165 $, bevor er über den Sommer auf etwa 110–130 $ zurückfiel.
Eine anhaltende Rally im Herbst hob SOL bis Ende Oktober 2024 über 200 $, wobei der Token am 22. November 2024 ein Intraday-Hoch bei 265,76 $ erreichte, als die Risikobereitschaft nach den US-Wahlen über die Kryptomärkte hinwegfegte. SOL schloss 2024 bei 189,39 $, etwa 24 % über seinem April-2024-Niveau.
Die Rally setzte sich Anfang 2025 fort, wobei SOL am 19. Januar 2025 ein Zwei-Jahres-Intraday-Hoch von 295,91 $ erreichte, inmitten von Spekulationen über mögliche Genehmigungen für US-Spot-Krypto-ETFs. Diese Dynamik ließ deutlich nach: Bis März 2025 war der Token in die Spanne von 120–140 $ zurückgefallen und schloss das Jahr bei 124,77 $.
Im Jahr 2026 geriet der Token unter weiteren Druck. SOL fiel am 6. Februar 2026 auf ein Zwei-Jahres-Intraday-Tief von 67,64 $, bevor er sich teilweise erholte; der Drift-Protocol-Exploit Anfang April fügte dem Ökosystem Gegenwind hinzu. SOL schloss am 13. April 2026 bei 82,80 $, etwa 33,6 % niedriger seit Jahresbeginn und 35,6 % unter seinem Niveau am gleichen Datum im Jahr 2025.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Capital.com Analysteneinschätzung: Solana
Die Performance von Solana in den letzten zwei Jahren veranschaulicht die scharfe Zyklizität, die den breiteren Kryptomarkt charakterisiert. Der Token stieg im Januar 2025 auf ein Zwei-Jahres-Intraday-Hoch von 295,91 $, unterstützt durch institutionelles Interesse, ETF-bezogenen Optimismus und starke On-Chain-Aktivität im Bereich DeFi und Zahlungen. Diese Dynamik hat sich jedoch seitdem erheblich zurückgebildet, wobei SOL im April 2026 nahe 82 $ gehandelt wird, belastet durch die Folgen des Drift-Protocol-Exploits vom April 2026, anhaltende ETF-Abflüsse und ein makroökonomisches Umfeld, das von US-Zollunsicherheit und schwächerer Risikobereitschaft geprägt ist. Diese Gegenwindfaktoren haben auch das Vertrauen im Ökosystem und den Total Value Locked erheblich gegenüber früheren Höchstständen reduziert.
Betrachtet man das größere Bild, ziehen Solanas Durchsatzkapazität und die wachsende Rolle in der Stablecoin- und Micropayment-Infrastruktur weiterhin Entwickler- und institutionelle Aufmerksamkeit auf sich, was einige Beobachter als längerfristige Unterstützungsquelle anführen. Gleichzeitig bedeuten das Engagement des Protokolls bei DeFi-spezifischen Risiken, wie der 285-Millionen-$-Drift-Exploit demonstriert hat, und seine Sensibilität gegenüber Verschiebungen in der spekulativen Stimmung, dass sich Erholungen als fragil erweisen können. Der weitere Weg des Netzwerks hängt teilweise davon ab, wie effektiv es Sicherheitsbedenken angeht und ob die ETF-Zuflüsse wieder aufgenommen werden, wenn sich die makroökonomischen Bedingungen entwickeln.
Capital.com Kundenstimmung für Solana-CFDs
Zum Stand vom 13. April 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Solana-CFDs 93,3 % Käufer gegenüber 6,7 % Verkäufern, wodurch die Käufer mit 86,6 Prozentpunkten vorne liegen und die Stimmung fest im Heavy-Buy-Bereich mit einseitiger Ausrichtung zu Longs liegt. Dieser Grad an Schiefe zeigt an, dass die überwältigende Mehrheit der offenen Positionen auf der Plattform Long gehalten werden, obwohl stark einseitige Werte ebenso sehr ein konträres Risiko wie eine direktionale Überzeugung widerspiegeln können. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Solana (2026)
- SOL wird zum Stand vom 13. April 2026 um 14:46 Uhr UTC bei 82,36 $ gehandelt, etwa 33,6 % niedriger seit Jahresbeginn und 45,7 % unter seinem April-2024-Niveau von etwa 152 $.
- Der Drift-Protocol-Exploit vom April 2026 entzog etwa 285 Millionen $ aus Solanas größtem DeFi-Protokoll, wodurch der Ökosystem-TVL schrumpfte und auf das kurzfristige Vertrauen lastete.
- In den USA notierte SOL-Spot-ETFs verzeichneten Ende März und Anfang April 2026 anhaltende Nettoabflüsse, wodurch die kombinierten Nettovermögen von einem Höchststand Mitte März nahe 937 Millionen $ auf etwa 801–806 Millionen $ sanken.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die neueste Solana-Krypto-Preisprognose?
Die Solana-Preisprognosen von Drittanbietern im Artikel variieren stark, was zeigt, wie unsicher kurzfristige und Ganzjahresprojektionen sein können. Kurzfristige April-2026-Szenarien reichen von etwa 67 $ bis 106 $, während einige Jahresendmodelle für 2026 in Richtung 130–145 $ tendieren und breitere Ganzjahresspannen bis zu 200 $ reichen. Dies sind Schätzungen von Drittanbietern und keine Garantien, und sie spiegeln sich ändernde Faktoren wie ETF-Flüsse, technische Niveaus, Marktstimmung und Ökosystementwicklungen wider.
Wer besitzt die meisten Solana?
Das Eigentum an Solana verteilt sich auf mehrere Gruppen, darunter die Solana Foundation, frühe Unterstützer, Entwickler, Validatoren und Einzelinhaber. Große Wallets können einen bedeutenden Anteil am Angebot halten, aber Konzentrationen können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn Token zwischen Börsen, Verwahrern und privaten Adressen bewegt werden. Da Wallet-Daten nicht immer den wirtschaftlichen Eigentümer eindeutig zeigen, ist es nicht immer möglich, einen einzigen definitiven größten Inhaber allein aus Marktkommentaren zu identifizieren.
Wie viele Solanas gibt es?
Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Solana-Token ändert sich im Laufe der Zeit, da SOL ein inflationäres Emissionsmodell hat und Token auch über das Netzwerk gestaked werden können. Das bedeutet, dass es einen Unterschied zwischen Gesamtangebot und zirkulierendem Angebot gibt, und beide können sich ändern, wenn neue Token in Umlauf kommen. Bei der Überprüfung von Angebotszahlen ist es hilfreich zu prüfen, ob sich eine Quelle auf das zirkulierende Angebot, das Gesamtangebot oder das vollständig verwässerte Angebot bezieht, da jede Kennzahl ein etwas anderes Bild vermittelt.
Könnte der Preis von Solana steigen oder fallen?
Ja. Wie der Artikel zeigt, kann sich der Preis von Solana stark in beide Richtungen bewegen, manchmal über kurze Zeiträume. Die Kursentwicklung kann durch die breitere Krypto-Stimmung, ETF-Zu- oder -Abflüsse, technische Widerstands- und Unterstützungsniveaus, makroökonomische Entwicklungen und netzwerkspezifische Ereignisse wie Exploits oder Änderungen in der Ökosystemaktivität beeinflusst werden. Diese Mischung bedeutet, dass bullische und bärische Szenarien gleichzeitig plausibel bleiben können, insbesondere wenn die Marktbedingungen unsicher sind.
Sollte ich in Solana investieren?
Ob Solana für Sie geeignet ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Zeithorizont und Ihrem Verständnis des Marktes ab. Der Artikel dient nur zu Informationszwecken und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlung. Solana hat in günstigen Phasen starke Aufwärtsbewegungen gezeigt, hat aber auch steile Rückgänge und ereignisbedingte Volatilität erlebt. Jeder, der ein Engagement in Betracht zieht, sollte die Risiken verstehen, eigene Recherchen durchführen und überlegen, wie ein volatiler Krypto-Asset in seine breitere Strategie passen würde.
Kann ich Solana-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Solana-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Krypto-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und anerkennen, dass Verluste schnell eintreten können.