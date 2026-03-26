Silber-Spot (XAG/USD) wird um 9:37 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 69,748 $ gehandelt, nahe der Obergrenze der heutigen Intraday-Spanne von 61,55–70,346 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf Silber resultiert aus einer Kombination makroökonomischer Gegenwinds: steigende US-Staatsanleiherenditen, wobei die 2-Jahres-Renditen bei 3,90% und die 10-Jahres-Renditen bei 4,38% liegen, nach drei aufeinanderfolgenden Wochen mit Anleiheverlusten, was die Attraktivität nicht verzinslicher Metalle mindert (Trading Economics, 24. März 2026); ein stärkerer US-Dollar, der auf die Rohstoffnachfrage internationaler Käufer lastet (AInvest, 23. März 2026); und schwächere Erwartungen an die Industrienachfrage, insbesondere aus Chinas Elektronik- und Solarfertigungssektoren (Reuters, 19. Februar 2026). Geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit dem US-Iran-Konflikt haben durch höhere Rohölpreise Inflationssorgen verstärkt, was die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve weiter dämpft, wie Fed-Vorsitzender Jerome Powell anmerkte, dass die Zentralbank mehr Fortschritte bei der Inflation sehen müsse, bevor sie ihre Politik lockere (Sky News, 18. März 2026).

Silberpreis-Prognose 2026-2030: Analystenprognosen

Zum 24. März 2026 erstrecken sich die Silberprognosen von Drittanbietern über eine der breitesten jemals verzeichneten Spannen, was die erhebliche Uneinigkeit darüber widerspiegelt, ob das Hoch vom Januar 2026 bei 121 $/oz ein dauerhaftes Hoch oder einen vorübergehenden Rückschlag innerhalb eines längeren strukturellen Bullenmarktes markierte.

UBS (pessimistisches institutionelles Jahresendziel)

UBS hält ein Jahresendziel 2026 von 85 $/oz, das vorsichtigste unter den großen institutionellen Prognostikern, und projiziert einen Höchststand nahe 100 $/oz um Mitte 2026, bevor ein Rückgang auf 85 $/oz bis März 2027 erfolgt. Strategen verweisen auf rückläufige ETF-Long-Positionen und niedrigere COMEX-Open-Interest-Zahlen als Anzeichen dafür, dass Anleger weniger enthusiastisch über Silber werden, und merken an, dass das Metall „in unsicheren Zeiten nicht bevorzugt wird" (Investing.com, 5. März 2026).

Commerzbank (Preisschätzung Jahresmitte)

Die Commerzbank setzt eine Preisschätzung für Mitte 2026 von 92 $/oz für XAG/USD an, knapp über dem Jahresendniveau von UBS und impliziert nur eine moderate Erholung von den Anfang-März-Niveaus nahe 72 $/oz. Die Einschätzung der Bank spiegelt Vorsicht hinsichtlich des überarbeiteten Dot-Plots der Federal Reserve wider, der ab März die projizierten Zinssenkungen auf eine reduzierte, wodurch Dollar und Staatsanleiherenditen als Gegenwinds für nicht verzinsliche Metalle erhöht bleiben (Finance Magnates, 20. März 2026).

CoinCodex (algorithmisches kurzfristiges und Jahresendmodell)

CoinCodex kennzeichnet 56,82 $/oz als kurzfristiges bärisches Signalniveau basierend auf aktuellen Stimmungswerten, während es eine Erholung in Richtung 83,92 $/oz bis Jahresende 2026 projiziert. Sein längerfristiges Modell erstreckt sich auf 96,63 $/oz bis Ende 2026 unter einem optimistischeren Szenario und steigt auf 116,36 $/oz bis Ende 2030, wobei knappe Angebotsdefizite und Elektrifizierungsnachfrage als primäre strukturelle Stützen genannt werden (Canadian Mining Report, 19. März 2026).

Finance Magnates (vollständige institutionelle Spanne)

Finance Magnates legt die breiteste institutionelle Spanne für 2026 fest, die von UBS' Jahresend-Basiswert von 85 $/oz bis zu den Szenariozielen des Bank of America-Analysten Michael Widmer von 135–309 $/oz reicht, wobei letztere aus der historischen Kompression des Gold-Silber-Verhältnisses bei 32:1 bzw. 14:1 abgeleitet werden. Unabhängige Analysten, die im selben Bericht zitiert werden, geben 185–260 $/oz als plausibel unter einer anhaltenden physischen Knappheitsthese an, während 120 $/oz als erstes wichtiges technisches Ziel markiert wird, sollten die Preise überzeugend über 94 $/oz ausbrechen (Finance Magnates, 10. März 2026).

Fazit: Institutionelle Jahresendziele vom März 2026 konzentrieren sich zwischen 85 $/oz (UBS) und 92 $/oz (Commerzbank), während szenariobasierte und algorithmusgesteuerte Modelle von 56,82 $/oz auf der Unterseite bis 309 $/oz auf der Oberseite reichen; die hawkische Haltung der Federal Reserve und erhöhte Staatsanleiherenditen sind die gemeinsamen kurzfristigen Einschränkungen, die quellenübergreifend genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Silber-Futures: Technischer Überblick

Silber-Futures werden um 9:37 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 69,748 $ gehandelt und liegen unter dem gesamten kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnittsstapel, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 82/86/73/57 $ absteigend verlaufen. Jeder MA vom 10-Tage- bis zum 50-Tage-SMA signalisiert Verkauf, was unterstreicht, dass sich der Preis in einem gut etablierten Abwärtstrend seit den Januar-2026-Hochs befindet; nur der 200-Tage-SMA und der Hull-Moving-Average (9) bei 66,71 $ signalisieren Kauf, was auf einen potenziellen längerfristigen Boden in der Nähe der aktuellen Niveaus hindeutet.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 35,7, im unteren neutralen Bereich und noch nicht auf einem klassisch überverkauften Extrem, was begrenzte unmittelbare Momentum-Unterstützung für eine Erholung bietet. Der ADX bei 24,8 liegt knapp unter der 25-Schwelle, die mit einem etablierten Trend verbunden ist, was darauf hinweist, dass die Abwärtsbewegung Richtungsüberzeugung behält, aber noch nicht vollständig ausgereift ist.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot bei 83,98 $ das erste bedeutende Referenzniveau, das zurückzuerobern ist; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde den R1-Pivot nahe 104,07 $ als nächste Widerstandszone in Sicht bringen. Der R2-Bereich um 114,84 $ würde erst nach einem nachhaltigen Durchbruch über R1 in den Fokus rücken.

Bei Rückgängen liegt die erste Unterstützung nahe dem klassischen S1 bei 73,21 $, das knapp über dem heutigen Intraday-Tief von 61,55 $ liegt. Ein Verlust des 73-$-Bereichs auf Tagesschlussbasis würde das Risiko einer Bewegung in Richtung S2 bei 53,12 $ bergen, wobei der 200-Tage-SMA bei 56,93 $ als dazwischenliegendes strukturelles Regal fungiert (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Silber-Spot-Kursverlauf (2024–2026)

Der Silber-Spot-Preis eröffnete im März 2024 nahe 24,68 $/oz und handelte im ersten Quartal in einer relativ engen Spanne, bevor er im April höher ausbrach und am 12. April 2024 kurzzeitig 29,81 $/oz erreichte, getragen von einer Welle aus sicheren Häfen und industrieller Nachfrage.

Die Preise hielten sich bis Mitte 2024 weitgehend in der Spanne von 27–32 $, stiegen dann im vierten Quartal weiter und schlossen 2024 bei 28,91 $/oz. Die eigentliche Dynamik kam 2025: XAG/USD eröffnete das Jahr nahe 29 $/oz und beschleunigte sich stetig, unterstützt durch steigende Industrienachfrage, Dollarschwäche und Anlegerströme in Edelmetalle. Im April 2025 gab es einen kurzen Rückgang auf etwa 28,47 $/oz aufgrund handelsbezogener Unsicherheit, aber das Metall erholte sich stark und schloss 2025 bei 71,65 $/oz, ein Gewinn von etwa 147% über das Jahr.

Die Rallye setzte sich scharf in 2026 fort, wobei Silber am 29. Januar 2026 intraday ein Allzeithoch von 121,69 $/oz erreichte. Dieser Anstieg erwies sich als kurzlebig: Die Preise stürzten am 30. Januar in einer einzigen Sitzung um etwa 27,5% ab, schlossen nahe 85,29 $/oz, und der Ausverkauf setzte sich bis März fort, da steigende Anleiherenditen, ein stärkerer US-Dollar und reduzierte Zinssenkungserwartungen schwer auf dem Metall lasteten.

XAG/USD schloss am 24. März 2026 bei 69,86 $/oz, etwa 3,9% im Jahresverlauf gesunken, aber 112,0% im Jahresvergleich gestiegen.