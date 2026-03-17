Silber (XAG/USD) wird zum Stand von 16:27 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 90,95 $ pro Feinunze gehandelt, nahe der oberen Grenze der heutigen Intraday-Spanne von 77,46 bis 85,30 $ auf der Plattform von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf Silber spiegelt einen festeren US-Dollar-Index wider, der laut Trading Economics am 16. März 2026 bei 100,2 lag, da widerstandsfähige US-Wirtschaftsdaten und eine geduldige Federal Reserve den Greenback gestützt haben (Trading Economics, 16. März 2026). Gold-Futures (GCJ26) fielen am selben Tag um 1,35 %, was auf eine breite Schwäche bei Edelmetallen und nicht auf silberspezifische Verkäufe hindeutet (CME Group, 16. März 2026). Gleichzeitig bleibt Silber aufgrund seiner Doppelrolle als Industrie- und Safe-Haven-Metall empfindlich gegenüber Veränderungen der globalen Wachstumserwartungen, wie in mehreren Nachrichtendiensten im März 2026 berichtet wurde (Reuters, 10. Februar 2026).

Silberpreis-Prognose 2026–2030: Analysten-Kurszieleinschätzung

Zum Stand vom 16. März 2026 spiegeln Silberprognosen von Drittanbietern ein breites Spektrum an Ansichten wider, geprägt von physischer Angebotsverknappung an der COMEX, Industrienachfragedynamik, dem Gold-Silber-Verhältnis und der US-Zollpolitik. Die folgenden Kursziele fassen die aktuellsten verfügbaren institutionellen und Spezialisten-Prognosen zusammen.

J.P. Morgan Global Research (Jahresdurchschnittsprognose)

J.P. Morgan Global Research setzt sein Kursziel für den Jahresdurchschnitt 2026 bei Silber auf 81 $/oz, mehr als das Doppelte des Silberdurchschnitts von 2025, wobei die Quartalsprognosen von 84 $/oz im Q1 bis 85 $/oz im Q4 reichen. Rohstoffstratege Gregory Shearer nennt mehrjährige strukturelle Defizite, durch Section-232-Zölle verursachte Lagerstörungen sowie starke chinesische und indische Privatanleger-Nachfrage als Hauptstützen für diese Einschätzung (TheStreet, 20. Februar 2026).

Bank of America Global Research (Szenario-Spanne)

Michael Widmer, Leiter der Metallforschung bei der Bank of America, setzt eine Szenario-Zielspanne von 135–309 $/oz für Silber im Jahr 2026 fest, wobei das 135-$-Niveau durch Anwendung des Gold-Silber-Verhältnis-Tiefs von 2011 von 32:1 auf aktuelle Goldpreise abgeleitet wird und 309 $ aus dem Extremverhältnis von 1980 von 14:1 resultiert. Widmer rahmt die Spanne als Szenarioanalyse und nicht als Punktprognose ein und merkt an, dass eine scharfe Rezession, die die Industrienachfrage und Investitionen in grüne Energie reduziert, das Hauptabwärtsrisiko für die These darstellt (Yahoo Finance, 28. Februar 2026).

Finance Magnates (Übersicht institutioneller Spannen)

Finance Magnates berichtet, dass Silber am 10. März 2026 die 90-$-Marke testete, nachdem es im Jahresvergleich um 161 % gestiegen war, und rahmt die institutionelle Prognosespanne von J.P. Morgans 81-$-Durchschnitt bis zum 309-$-Bullenszenario der Bank of America ein. Das Magazin identifiziert 90–94 $ als das aktuelle obere Konsolidierungsband, 80 $ als mittlere 50-Tage-EMA-Unterstützung und 60 $ als Bären-Szenario-Ziel nahe der 200-Tage-EMA. Es fügt hinzu, dass ein erneuter Test des Allzeithochs vom Januar bei 121,62 $ zum grundlegenden Bullenszenario würde, wenn 94 $ überschritten wird (Finance Magnates, 10. März 2026).

Forex24.pro (wöchentliche technische Prognose)

Die wöchentliche technische Prognose von Forex24.pro für die Handelssitzung vom 16.–20. März 2026 identifiziert die Unterstützung nahe 80,50 $ als erstes zu beobachtendes Niveau in einer laufenden bärischen Korrektur innerhalb eines breiteren aufsteigenden Kanals, wobei gleitende Durchschnitte weiterhin einen bullischen mittelfristigen Trend signalisieren. Das Magazin setzt ein Aufwärtsziel über 105,65 $ fest, falls der Preis von dieser Unterstützung abprallt und über 92,05 $ ausbricht, während es darauf hinweist, dass ein nachhaltiger Schluss unter 65,05 $ die bullische Struktur ungültig machen würde (Forex24.pro, 14. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren Silberprognosen auf 80–92 $ als kurzfristige Handelsspanne, wobei J.P. Morgan den institutionellen Konsens bei etwa 81 $ als Jahresdurchschnitt verankert, die verhältnisbasierten Szenarien der Bank of America das Bullenszenario auf 135–309 $ ausdehnen und technische Analysten 92–94 $ als Schlüssel-Ausbruchsniveau für einen erneuten Test des Januar-Rekordhochs von 121,62 $ identifizieren.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Silberpreis: Technischer Überblick

Silber-Spotpreise werden zum Stand von 16:27 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 90,954 $ gehandelt, oberhalb des klassischen Pivots bei 83,984 $, aber deutlich unter einem dichten Cluster gleitender Durchschnitte, wo die 10-, 20-, 30- und 50-Tage-SMAs zwischen 82,836 $ und 86,050 $ konvergieren, die alle Verkaufssignale generieren. Die längerfristigen 100- und 200-Tage-SMAs bei 71,301 $ und 55,773 $ liegen weiterhin deutlich unter dem Spot-Preis und signalisieren weiterhin Kaufunterstützung, was die erhebliche mittelfristige Aufwertung des Metalls seit Mitte 2025 widerspiegelt.

Das Momentum ist gemischt bis schwach: Der 14-Tage-RSI liegt bei 46,5 im neutralen Bereich und näher an der unteren Hälfte seiner Spanne, was keine kurzfristige Richtungsüberzeugung bietet. Der ADX (14) liegt bei 16,3, was auf einen schwachen und richtungslosen Trend hinweist.

Auf der Oberseite ist die erste Referenz R1 bei 104,067 $ im klassischen Pivot-Framework; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 114,844 $ wieder in den Blick rücken. Der 105-$-Bereich stellt ebenfalls ein nahes rundes Niveau dar, das es zu beobachten gilt, angesichts seiner Nähe zu R1.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 83,984 $ die anfängliche Unterstützungsreferenz, wobei das SMA-Cluster im Band 82,836–86,050 $ als breitere gleitende Durchschnittsplattform knapp unter dem aktuellen Preis fungiert. Ein Tagesschluss unter dieser Plattform würde das Risiko einer tieferen Bewegung in Richtung S1 bei 73,207 $ erhöhen, was sich grob mit dem 100-Tage-SMA bei 71,301 $ als nächster bedeutsamer struktureller Unterstützung deckt (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Silberpreisverlauf (2024–2026)

Der Silber-Spotpreis eröffnete den März 2024 bei etwa 25,10 $, einem Niveau, das seit Mitte 2023 weitgehend gehalten hatte, bevor es im Frühjahr nach oben ausbrach. Das Metall stieg im Q2 2024 stetig und erreichte am 21. Mai 2024 einen Höchststand von etwa 32,37 $, bevor es im Sommer in den hohen 20er-Bereich zurückfiel, als Dollar-Stärke und Zinserwartungen auf renditelose Vermögenswerte drückten.

Eine zweite Rallye folgte Ende 2024, wobei XAG/USD Ende Oktober nahe 34,50 $ handelte, bevor es zum Jahresende wieder nachgab und 2024 bei 28,91 $ schloss – moderat höher als im Vorjahr, aber deutlich unter dem Mai-Hoch. Silber begann 2025 im niedrigen 29-$-Bereich und verbrachte die erste Jahreshälfte weitgehend in einer Spanne zwischen 29 und 34 $, konsolidierend inmitten gemischter Signale zum Timing der Federal-Reserve-Zinsen.

Die stärkste Bewegung kam im Herbst 2025. Von etwa 40 $ Ende August beschleunigte sich Silber im Q4 stark nach oben, durchbrach Mitte November 50 $, Anfang Dezember 58 $ und schloss 2025 bei 71,65 $ – ein Gewinn von etwa 148 % im Jahresvergleich.

Der Januar 2026 brachte einen außergewöhnlichen Anstieg. XAG/USD stieg von 72,70 $ am 1. Januar auf ein Allzeithoch von 121,69 $ am 29. Januar, bevor es zum Monatsende auf 85,29 $ zurückfiel, als sich die Bewegung scharf umkehrte. Februar und März 2026 zeigten anhaltende Volatilität: Das Metall erholte sich kurzzeitig in Richtung 96,22 $ am 2. März, bevor es zum Stand vom 16. März 2026 auf etwa 81,05 $ zurückging – etwa 33 % unter dem Januar-Rekordhoch, aber immer noch etwa 180 % höher im Jahresvergleich.