Siemens AG (SIE) notiert um 14:13 Uhr UTC am 25. März 2026 im europäischen Nachmittagshandel bei 212,05 Euro, innerhalb einer Intraday-Spanne von 205,95–215,40 Euro. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde von mehreren zusammenlaufenden Faktoren geprägt. Siemens hob seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 auf 10,70–11,10 Euro an, nachdem die Q1-Ergebnisse einen Anstieg des Industriegewinns um 15% auf 2,9 Milliarden Euro und ein Auftragswachstum von 10% auf vergleichbarer Basis auf 21,4 Milliarden Euro zeigten, beides über den Analystenprognosen. Das Unternehmen meldete zudem einen Rekordauftragsbestand von 120 Milliarden Euro (Siemens, 12. Februar 2026). Der breitere DAX steht unter Druck und notiert am 25. März 2026 bei etwa 22.978 Punkten, deutlich unter seinem Höchststand von über 25.400 Ende Februar, inmitten anhaltender Unsicherheit über die US-Handelszollpolitik, nachdem Präsident Trump einen globalen Zoll von 15% eingeführt hatte (Ad Hoc News, 25. März 2026).

Siemens-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 25. März 2026 spiegeln die Siemens-Aktienprognosen von Drittanbietern eine gemischte bis vorsichtig konstruktive Tendenz in den meisten Analysen wider, wobei die 12-Monats-Kursziele eine breite Spanne aufweisen, da Analysten die angehobene Geschäftsjahr-2026-Prognose des Unternehmens, den Healthineers-Restrukturierungszeitplan und die KI-getriebene Automatisierungsnachfrage gegen die DAX-Schwäche und globale Handelsunsicherheit abwägen.

Bernstein (Kaufempfehlung bestätigt)

Bernstein-Analyst Alasdair Leslie bestätigt eine Kaufempfehlung für Siemens mit einer 12-Monats-SIE-Aktienprognose von 290 Euro. Leslie betrachtet die Aktie als attraktiv angesichts des anhaltenden Vertrauens in die industrielle KI-Plattform-Entwicklung von Siemens und der erwarteten Reduzierung der Healthineers-Beteiligung als mittelfristigen Katalysator (MarketScreener, 19. März 2026).

J.P. Morgan (Kaufempfehlung bestätigt)

J.P. Morgan-Analyst Phil Buller behält eine Kaufempfehlung für SIE mit einem 12-Monats-Kursziel von 325 Euro bei. Buller verweist weiterhin auf Auftragsdynamik und KI-bezogene Infrastrukturnachfrage als Hauptstützen, wobei der Rekordauftragsbestand von Siemens Umsatzsichtbarkeit für die Zukunft bietet (MarketScreener, 3. März 2026).

Jefferies (Kaufempfehlung bestätigt)

Jefferies-Analyst Rizk Maidi behält eine Kaufempfehlung für Siemens mit einem 12-Monats-Kursziel von 277 Euro bei, bestätigt zum Zeitpunkt der Q1-Ergebnisse im Februar und in nachfolgenden Analysen beibehalten. Maidis langjährige Begründung verweist auf Siemens' Positionierung als industrielle Kernbeteiligung, mit mittelfristigen EPS-Wachstumserwartungen und einem prognostizierten Softwareanteil von rund 50% in der Digital Industries-Sparte bis 2030 (MarketScreener, 12. Februar 2026).

MarketScreener (Konsensübersicht)

MarketScreener aggregiert 24 Analystenschätzungen für SIE und errechnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 275,81 Euro sowie eine mittlere Konsensempfehlung von Outperform. Die individuellen Schätzungen reichen von 225–335 Euro und spiegeln unterschiedliche Einschätzungen zum Healthineers-Restrukturierungszeitplan, dem Tempo der KI-getriebenen Auftragsumwandlung und der kurzfristigen Bewertung nach dem Aktienkursrückgang im bisherigen Jahresverlauf wider (MarketScreener, 20. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Siemens-Aktienprognosen von 277 Euro (Jefferies) bis 325 Euro (J.P. Morgan), wobei der MarketScreener-Konsensdurchschnitt von 275,81 Euro weitgehend im Einklang mit dem Cluster der Kaufempfehlungen liegt; die gemeinsamen Themen sind KI- und Rechenzentren-bezogene Automatisierungsnachfrage sowie die Healthineers-Restrukturierung als potenzieller Neubewertungsauslöser.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SIE-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der SIE-Aktienkurs notiert um 14:13 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 212,05 Euro, wobei der Kurs unter seiner gesamten gleitenden Durchschnittslinie liegt; die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 224 / 240 / 239 / 234 Euro und generieren alle Verkaufssignale laut TradingView-Daten. Der kurzfristige 10-Tage-SMA bei etwa 215 Euro liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs und deutet auf die kurzfristige Abwärtsbewegung hin. Der Hull Moving Average (9) bei 207,16 Euro ist der einzige gleitende Durchschnitt, der ein Kaufsignal registriert, was darauf hindeutet, dass sich die sehr kurzfristige Dynamik zu festigen beginnt, auch wenn die breitere Trendstruktur unter Druck bleibt (TradingView).

Die Oszillator-Werte sind überwiegend neutral, wobei der 14-Tage-Relative-Stärke-Index bei 38,70 liegt und sich damit am unteren Ende seiner neutralen Bandbreite befindet, aber noch nicht im konventionell überverkauften Bereich unter 30. Der MACD (12, 26) bei −8,73 registriert ein Verkaufssignal, konsistent mit dem vorherrschenden negativen Momentum-Hintergrund, während der Average Directional Index (14) bei 20,18 darauf hindeutet, dass Trendstärke vorhanden ist, aber noch nicht fest in eine Richtung etabliert (TradingView).

Auf der Oberseite liegt der klassische Pivot-Punkt bei 251,60 Euro; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R1-Widerstand bei 271,55 Euro in Sichtweite rücken, wobei R2 bei etwa 295,70 Euro die nächste Referenz darüber hinaus darstellt. Bei Rücksetzern stellt das klassische S1-Niveau bei 227,45 Euro eine Zwischenreferenz dar, bevor der Kurs die aktuelle Handelszone erreicht, während S2 bei 207,50 Euro eng mit dem Hull Moving Average übereinstimmt und eine tiefere Zone von potenziellem Interesse markiert; S3 bei 163,40 Euro liegt deutlich weiter unten (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Siemens-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der SIE-Aktienkurs eröffnete im März 2024 bei etwa 175 Euro und verbrachte einen Großteil der ersten Jahreshälfte in einer Konsolidierung im Bereich von 172–188 Euro. Ein stärkerer Anstieg materialisierte sich ab Mitte Mai 2024, als die Aktie 188,50 Euro erreichte, bevor sie im Sommer wieder nachgab. Bis Ende September 2024 war SIE auf ein Zweijahrestief von etwa 163 Euro gefallen, was die breitere europäische Marktskepsis widerspiegelte, bevor sie sich stetig bis zum Jahresende erholte und 2024 bei etwa 189 Euro schloss.

Die Aktie startete 2025 mit neuer Dynamik und stieg von 187 Euro Anfang Januar auf einen lokalen Höchststand über 243 Euro Anfang März 2025, bevor sie im Frühjahr inmitten globaler Handelsunsicherheit und zollbedingter Volatilität zurückfiel, wobei SIE am 7. April 2025 intraday auf bis zu 163 Euro fiel. Eine Erholung folgte durch den Sommer bis in den Herbst, wobei die Aktie von September bis November 2025 weitgehend in der Spanne von 220–250 Euro blieb.

Die dramatischste Bewegung erfolgte im Februar 2026, als Siemens am 12. Februar 2026, der Sitzung nach der angehobenen Geschäftsjahr-2026-Prognose, ein Zweijahreshoch von 276,10 Euro erreichte. Die Rallye erwies sich als kurzlebig; die Aktie gab im März 2026 deutlich nach, und SIE schloss am 25. März 2026 bei 212,65 Euro, etwa 22,9% unter dem Februar-Höchststand und rund 12,4% höher im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs vom 25. März 2025 von 229,15 Euro.