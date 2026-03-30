Siemens Aktie Prognose: Angehobene EPS-Prognose für 2026SIE seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben hat, nachdem die Q1-Ergebnisse höhere Gewinne, stärkere Auftragseingänge und einen Rekordauftragsbestand von 120 Milliarden Euro zeigten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Siemens AG (SIE) notiert um 14:13 Uhr UTC am 25. März 2026 im europäischen Nachmittagshandel bei 212,05 Euro, innerhalb einer Intraday-Spanne von 205,95–215,40 Euro. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung rund um die Aktie wurde von mehreren zusammenlaufenden Faktoren geprägt. Siemens hob seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 auf 10,70–11,10 Euro an, nachdem die Q1-Ergebnisse einen Anstieg des Industriegewinns um 15% auf 2,9 Milliarden Euro und ein Auftragswachstum von 10% auf vergleichbarer Basis auf 21,4 Milliarden Euro zeigten, beides über den Analystenprognosen. Das Unternehmen meldete zudem einen Rekordauftragsbestand von 120 Milliarden Euro (Siemens, 12. Februar 2026). Der breitere DAX steht unter Druck und notiert am 25. März 2026 bei etwa 22.978 Punkten, deutlich unter seinem Höchststand von über 25.400 Ende Februar, inmitten anhaltender Unsicherheit über die US-Handelszollpolitik, nachdem Präsident Trump einen globalen Zoll von 15% eingeführt hatte (Ad Hoc News, 25. März 2026).
Siemens-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Stand 25. März 2026 spiegeln die Siemens-Aktienprognosen von Drittanbietern eine gemischte bis vorsichtig konstruktive Tendenz in den meisten Analysen wider, wobei die 12-Monats-Kursziele eine breite Spanne aufweisen, da Analysten die angehobene Geschäftsjahr-2026-Prognose des Unternehmens, den Healthineers-Restrukturierungszeitplan und die KI-getriebene Automatisierungsnachfrage gegen die DAX-Schwäche und globale Handelsunsicherheit abwägen.
Bernstein (Kaufempfehlung bestätigt)
Bernstein-Analyst Alasdair Leslie bestätigt eine Kaufempfehlung für Siemens mit einer 12-Monats-SIE-Aktienprognose von 290 Euro. Leslie betrachtet die Aktie als attraktiv angesichts des anhaltenden Vertrauens in die industrielle KI-Plattform-Entwicklung von Siemens und der erwarteten Reduzierung der Healthineers-Beteiligung als mittelfristigen Katalysator (MarketScreener, 19. März 2026).
J.P. Morgan (Kaufempfehlung bestätigt)
J.P. Morgan-Analyst Phil Buller behält eine Kaufempfehlung für SIE mit einem 12-Monats-Kursziel von 325 Euro bei. Buller verweist weiterhin auf Auftragsdynamik und KI-bezogene Infrastrukturnachfrage als Hauptstützen, wobei der Rekordauftragsbestand von Siemens Umsatzsichtbarkeit für die Zukunft bietet (MarketScreener, 3. März 2026).
Jefferies (Kaufempfehlung bestätigt)
Jefferies-Analyst Rizk Maidi behält eine Kaufempfehlung für Siemens mit einem 12-Monats-Kursziel von 277 Euro bei, bestätigt zum Zeitpunkt der Q1-Ergebnisse im Februar und in nachfolgenden Analysen beibehalten. Maidis langjährige Begründung verweist auf Siemens' Positionierung als industrielle Kernbeteiligung, mit mittelfristigen EPS-Wachstumserwartungen und einem prognostizierten Softwareanteil von rund 50% in der Digital Industries-Sparte bis 2030 (MarketScreener, 12. Februar 2026).
MarketScreener (Konsensübersicht)
MarketScreener aggregiert 24 Analystenschätzungen für SIE und errechnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 275,81 Euro sowie eine mittlere Konsensempfehlung von Outperform. Die individuellen Schätzungen reichen von 225–335 Euro und spiegeln unterschiedliche Einschätzungen zum Healthineers-Restrukturierungszeitplan, dem Tempo der KI-getriebenen Auftragsumwandlung und der kurzfristigen Bewertung nach dem Aktienkursrückgang im bisherigen Jahresverlauf wider (MarketScreener, 20. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
SIE-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der SIE-Aktienkurs notiert um 14:13 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 212,05 Euro, wobei der Kurs unter seiner gesamten gleitenden Durchschnittslinie liegt; die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 224 / 240 / 239 / 234 Euro und generieren alle Verkaufssignale laut TradingView-Daten. Der kurzfristige 10-Tage-SMA bei etwa 215 Euro liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs und deutet auf die kurzfristige Abwärtsbewegung hin. Der Hull Moving Average (9) bei 207,16 Euro ist der einzige gleitende Durchschnitt, der ein Kaufsignal registriert, was darauf hindeutet, dass sich die sehr kurzfristige Dynamik zu festigen beginnt, auch wenn die breitere Trendstruktur unter Druck bleibt (TradingView).
Die Oszillator-Werte sind überwiegend neutral, wobei der 14-Tage-Relative-Stärke-Index bei 38,70 liegt und sich damit am unteren Ende seiner neutralen Bandbreite befindet, aber noch nicht im konventionell überverkauften Bereich unter 30. Der MACD (12, 26) bei −8,73 registriert ein Verkaufssignal, konsistent mit dem vorherrschenden negativen Momentum-Hintergrund, während der Average Directional Index (14) bei 20,18 darauf hindeutet, dass Trendstärke vorhanden ist, aber noch nicht fest in eine Richtung etabliert (TradingView).
Auf der Oberseite liegt der klassische Pivot-Punkt bei 251,60 Euro; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R1-Widerstand bei 271,55 Euro in Sichtweite rücken, wobei R2 bei etwa 295,70 Euro die nächste Referenz darüber hinaus darstellt. Bei Rücksetzern stellt das klassische S1-Niveau bei 227,45 Euro eine Zwischenreferenz dar, bevor der Kurs die aktuelle Handelszone erreicht, während S2 bei 207,50 Euro eng mit dem Hull Moving Average übereinstimmt und eine tiefere Zone von potenziellem Interesse markiert; S3 bei 163,40 Euro liegt deutlich weiter unten (TradingView, 25. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Siemens-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der SIE-Aktienkurs eröffnete im März 2024 bei etwa 175 Euro und verbrachte einen Großteil der ersten Jahreshälfte in einer Konsolidierung im Bereich von 172–188 Euro. Ein stärkerer Anstieg materialisierte sich ab Mitte Mai 2024, als die Aktie 188,50 Euro erreichte, bevor sie im Sommer wieder nachgab. Bis Ende September 2024 war SIE auf ein Zweijahrestief von etwa 163 Euro gefallen, was die breitere europäische Marktskepsis widerspiegelte, bevor sie sich stetig bis zum Jahresende erholte und 2024 bei etwa 189 Euro schloss.
Die Aktie startete 2025 mit neuer Dynamik und stieg von 187 Euro Anfang Januar auf einen lokalen Höchststand über 243 Euro Anfang März 2025, bevor sie im Frühjahr inmitten globaler Handelsunsicherheit und zollbedingter Volatilität zurückfiel, wobei SIE am 7. April 2025 intraday auf bis zu 163 Euro fiel. Eine Erholung folgte durch den Sommer bis in den Herbst, wobei die Aktie von September bis November 2025 weitgehend in der Spanne von 220–250 Euro blieb.
Die dramatischste Bewegung erfolgte im Februar 2026, als Siemens am 12. Februar 2026, der Sitzung nach der angehobenen Geschäftsjahr-2026-Prognose, ein Zweijahreshoch von 276,10 Euro erreichte. Die Rallye erwies sich als kurzlebig; die Aktie gab im März 2026 deutlich nach, und SIE schloss am 25. März 2026 bei 212,65 Euro, etwa 22,9% unter dem Februar-Höchststand und rund 12,4% höher im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs vom 25. März 2025 von 229,15 Euro.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Siemens (SIE): Capital.com-Analysteneinschätzung
Die Aktienkursentwicklung von Siemens in den letzten zwei Jahren spiegelt ein Unternehmen wider, das einen breiteren strukturellen Wandel hin zu industrieller KI und Rechenzentrumsinfrastruktur navigiert, während es gleichzeitig die damit verbundenen kurzfristigen Gegenwind bewältigt. Die Aktie stieg im Februar 2026 auf ein Zweijahreshoch von 276,10 Euro, angetrieben von überdurchschnittlichen Q1-Geschäftsjahr-2026-Ergebnissen und einer angehobenen Jahresprognose, nachdem der Industriegewinn um 15% auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen war und US-Aufträge aufgrund starker Rechenzentren-Nachfrage um 54% zulegten, wie Reuters am 12. Februar 2026 berichtete. Der anschließende Rückgang auf etwa 212 Euro bis Ende März 2026 zeigt, wie schnell sich die Stimmung ändern kann; Währungsgegenwind, makroökonomische Unsicherheit im Zusammenhang mit der globalen Handelszollpolitik und eine breitere DAX-Korrektur haben auf die Aktien gedrückt, auch wenn der zugrunde liegende Auftragsbestand bei rekordhohen 120 Milliarden Euro liegt. Wer der Wachstumsgeschichte folgt, muss sie gegen das Risiko abwägen, dass sich die KI-getriebene Auftragsdynamik verlangsamt oder dass erhöhte Bewertungsmultiplikatoren weiter komprimieren, wenn sich die europäischen Industriebedingungen abschwächen.
Die erweiterte Partnerschaft des Unternehmens mit Nvidia zur Entwicklung eines industriellen KI-Betriebssystems, die im Januar auf der CES 2026 angekündigt wurde, unterstreicht Siemens' Positionierung an der Schnittstelle von Automatisierungssoftware und künstlicher Intelligenz. Diese strategische Ausrichtung könnte den Aktienkurs langfristig stützen, wenn die Umsetzung den Ambitionen entspricht, bringt aber auch Ausführungsrisiken mit sich; groß angelegte Technologieübergänge bringen Integrationskosten mit sich, und jegliche Verzögerungen bei der Umwandlung des Rekordauftragsbestands in Umsatz könnten die kurzfristigen Margen unter Druck setzen. Die geplante Entkonsolidierung der Healthineers-Beteiligung, die voraussichtlich im Q2 des Geschäftsjahres 2026 geklärt wird, fügt eine weitere Variable hinzu, wobei das Ergebnis potenziell entweder als Neubewertungskatalysator oder, falls die Konditionen enttäuschen, als Quelle erneuten Verkaufsdrucks wirken könnte.
Capital.com-Kundenstimmung für Siemens-CFDs
Stand 25. März 2026 liegt die Capital.com-Kundenpositionierung bei Siemens-CFDs bei 92,8% Käufern vs. 7,2% Verkäufern, was die Stimmung fest in einen stark kauforientierten, einseitig-long Bereich platziert. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen bei Capital.com wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – Siemens 2026
- SIE notiert um 14:13 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 212,05 Euro, etwa 22,9% unter seinem Februar-2026-Zweijahreshoch von 276,10 Euro, aber rund 12,4% höher im Jahresvergleich.
- Technische Indikatoren sind überwiegend bärisch: Alle wichtigen SMAs liegen über dem aktuellen Kurs, der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 38,70, und der MACD befindet sich im negativen Bereich.
- Zu den Haupttreibern gehören KI- und Rechenzentrumsinfrastrukturnachfrage, ein Rekordauftragsbestand von 120 Milliarden Euro und die geplante Healthineers-Beteiligungsentkonsolidierung als potenzieller Neubewertungskatalysator.
- Zu den Gegenwindfaktoren gehören die breitere DAX-Schwäche, globale Handelszollunsicherheit und kurzfristiges Margenrisiko im Zusammenhang mit dem Tempo der Umwandlung des Rekordauftragsbestands in Umsatz.
- Siemens hob seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 10,70–11,10 Euro an, nachdem Q1 im Februar 2026 übertroffen wurde, mit einem Anstieg des Industriegewinns um 15% und einem Anstieg der US-Aufträge um 54%.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten Siemens-Aktien?
Siemens AG hat eine breite Aktionärsbasis, wobei das Eigentum auf institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Privataktionäre verteilt ist, anstatt bei einem einzelnen kontrollierenden Inhaber konzentriert zu sein. Basierend auf der langjährigen öffentlichen Notierung und dem breit gehandelten Status des Unternehmens machen große globale Institutionen typischerweise einen bedeutenden Anteil am Register aus. Das Eigentum kann sich im Laufe der Zeit ändern, daher sollten Leser den neuesten Geschäftsbericht von Siemens oder Aktionärsoffenlegungen für die aktuellste Aufschlüsselung der Hauptbeteiligungen prüfen.
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den Siemens-Aktienkurs?
Eine Fünfjahresprognose für die SIE-Aktie ist naturgemäß unsicher, da sie von Faktoren wie Gewinnwachstum, Industrienachfrage, KI- und Automatisierungsadoption, breiteren europäischen Wirtschaftsbedingungen und Bewertungstrends abhängt. Kurzfristig konzentrieren sich die in diesem Artikel zitierten Analystenziele auf einen 12-Monats-Horizont statt auf fünf Jahre. Längerfristige Prognosen sollten daher als szenariobasierte Schätzungen und nicht als präzise Erwartungen behandelt werden, insbesondere da sich Marktbedingungen und Unternehmensausführung im Laufe der Zeit ändern können.
Ist Siemens eine gute Aktie zum Kauf?
Ob Siemens eine gute Aktie zum Kauf ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und dem Zeithorizont ab und nicht von einer einzelnen Sichtweise auf das Unternehmen. Der Artikel skizziert sowohl unterstützende als auch einschränkende Faktoren: angehobene Geschäftsjahr-2026-Prognose, Rekordauftragsbestand und KI-bezogene Nachfrage auf der einen Seite und DAX-Schwäche, Zollunsicherheit und Ausführungsrisiko auf der anderen. Das bedeutet, dass die Aktie einige Marktteilnehmer ansprechen kann, während sie für andere ungeeignet bleibt.
Könnte die Siemens-Aktie steigen oder fallen?
Die Siemens-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, je nachdem, wie sich unternehmensspezifische und makroökonomische Faktoren entwickeln. Auf der unterstützenden Seite könnten sich Investoren auf Gewinnprognosen, Auftragsbestandsumwandlung, Rechenzentren- und Automatisierungsnachfrage sowie Fortschritte bei der Healthineers-Beteiligung konzentrieren. Auf der Abwärtsseite könnte die Stimmung empfindlich auf breitere Aktienmarktschwäche, Zollentwicklungen, Margendruck oder langsamere als erwartete Auftragsumwandlung reagieren. Wie bei jeder börsennotierten Aktie können Kursbewegungen sowohl durch Fundamentaldaten als auch durch breitere Marktbedingungen geprägt werden.
Sollte ich in Siemens-Aktien investieren?
Ob jemand in Siemens-Aktien investieren sollte, ist eine persönliche Entscheidung und nichts, was dieser Artikel bestimmen kann. Die jüngste Kursentwicklung der Aktie zeigt sowohl Chancen als auch Risiken: Siemens hat von starken Industrietrends und verbesserter Prognose profitiert, war aber auch mit Volatilität im Zusammenhang mit makroökonomischen Bedingungen und wechselnder Stimmung konfrontiert. Jeder, der ein Engagement in Betracht zieht, sollte die Fundamentaldaten des Unternehmens überprüfen, seine eigene finanzielle Situation bewerten und die Risiken verstehen, bevor er eine Investitionsentscheidung trifft.
Kann ich Siemens-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Siemens-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Contracts for Difference (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.