Siemens AG (SIE) wird im frühen europäischen Handel um 10:12 Uhr (UTC) am 11. März 2026 bei 228 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 226,75–233,10 €; die Aktie bleibt unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt, der bei etwa 235,53 € liegt, und hat im vergangenen Monat von Niveaus nahe 250 € um rund 10% nachgegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf die Aktien hält an, da Anlegerunsicherheit bezüglich des angekündigten Plans von Siemens besteht, eine Beteiligung von etwa 30% an seiner Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers abzuspalten (Reuters, 12. November 2025). Es wird nicht erwartet, dass das Unternehmen detaillierte Transaktionsbedingungen vor Anfang des zweiten Quartals 2026 veröffentlicht, was ansonsten starke Q1-FY2026-Ergebnisse aufgewogen hat, bei denen die Konzernaufträge um 10% im Jahresvergleich auf 21,4 Milliarden € stiegen und der Umsatz um 8% auf 19,1 Milliarden € wuchs, während der Auftragsbestand einen Rekordwert von 120 Milliarden € erreichte (Siemens, 12. Februar 2026).

Der breitere europäische Aktienmarkt hat ebenfalls zu den Gegenwind beigetragen, wobei der paneuropäische STOXX 600 Anfang dieses Monats in einer einzigen Sitzung um über 3% gefallen ist, bedingt durch geopolitische Spannungen und ölpreisgetriebene Inflationssorgen (Reuters, 3. März 2026). Siemens treibt auch seine KI-Strategie durch eine vertiefte Partnerschaft mit NVIDIA voran, um gemeinsam ein industrielles KI-Betriebssystem zu entwickeln, während ein laufendes Aktienrückkaufprogramm von 6 Milliarden € – von dem 4,4 Milliarden € bereits verwendet wurden – durch eine reduzierte Aktienzahl Unterstützung bietet. (Siemens, 6. Januar 2026)

Siemens-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 11. März 2026 wurden die Siemens-Aktienprognosen von Drittanbietern Anfang März 2026 aktualisiert, als die Aktien von den Mitte Februar erreichten Höchstständen nach den Ergebnissen zurückgingen, die auf den Q1-FY2026-Beat und die angehobene Jahresprognose des Konzerns folgten.

J.P. Morgan (Kaufempfehlung bestätigt)

J.P. Morgan-Analyst Phil Buller bestätigt eine Kaufempfehlung für Siemens und behält das 12-Monats-Kursziel für die SIE-Aktie von 325 € bei, das zum Zeitpunkt der Q1-Ergebnisse festgelegt wurde. Die Bestätigung folgt dem breiteren Rückgang der Aktien, wobei Buller weiterhin die Auftragsdynamik und die KI-bezogene Infrastrukturnachfrage als Hauptstützen für seine Bewertung anführt (MarketScreener, 3. März 2026).

Bernstein (Kaufempfehlung bestätigt)

Bernstein-Analyst Alasdair Leslie bestätigt eine Kaufempfehlung für Siemens mit einem Kursziel von 290 €. Leslies Ansicht spiegelt die positive Haltung des Unternehmens zur Entwicklung industrieller KI-Plattformen und Siemens' mittelfristiger Umsatzwachstumstrajektorie inmitten der geplanten Reduzierung der Healthineers-Beteiligung wider (MarketScreener, 5. März 2026).

The Globe and Mail (Konsens-Übersicht)

The Globe and Mail berichtet, dass der vorherrschende Analystenkonsens zu Siemens bei Moderates Kaufen liegt, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 267,33 € über alle beteiligten Broker. Die Notiz begleitet Bernsteins jüngste Bestätigung und spiegelt Eingaben mehrerer Analysten wider, die die Industrie- und Automatisierungssektoren abdecken (The Globe and Mail, 6. März 2026).

MarketScreener (Konsens-Übersicht)

MarketScreener aggregiert 24 Analystenschätzungen für SIE und erstellt ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 275,81 €, wobei das mittlere Konsensrating bei Outperform steht. Die Plattform verzeichnet einzelne Schätzungen zwischen 225 € und 335 €, was divergierende Ansichten zur Bewertung, zum Zeitplan der Healthineers-Umstrukturierung und zum Tempo der KI-getriebenen Auftragskonversion widerspiegelt (MarketScreener, 11. März 2026).

Investing.com (Konsens-Übersicht)

Investing.com meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Analystenkursziel von 275,81 € für Siemens, das aus einem Pool beitragender Broker stammt. Die Plattform merkt an, dass der Konsens das anhaltende Vertrauen in die Industrieautomatisierungs- und Digital-Industries-Divisionen des Konzerns widerspiegelt, zusammen mit Annahmen einer breiteren Erholung der europäischen Industrie-Investitionsausgaben (Investing.com, 9. März 2026).

Fazit: Siemens-Aktienprognosen reichen von 185 € bis 325 €, wobei Konsensdurchschnitte zwischen 267 € und 276 € liegen; das dominierende Rating über Aggregatoren und einzelne Broker hinweg ist Kaufen oder Outperform, obwohl die Streuung der Schätzungen echte Meinungsverschiedenheiten über das Tempo der Healthineers-bezogenen Unternehmensvereinfachung und kurzfristiger Bewertungsunterstützung widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SIE-Aktienkurs: Technische Übersicht

Der SIE-Aktienkurs wird um 10:12 Uhr (UTC) am 11. März 2026 bei 228 € gehandelt, wobei alle wichtigen gleitenden Durchschnitte über dem aktuellen Kurs liegen und in einer einheitlichen Verkaufskonfiguration ausgerichtet sind. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 238 € / 247 € / 242 € / 234 €, die jeweils auf die Kursbewegung drücken; insbesondere liegen der 200-Tage-SMA bei 233,75 € und der 200-Tage-EMA bei 232,92 € beide knapp über der letzten Notierung, was dieses Band zur unmittelbaren oberen Barriere macht. Der Hull Moving Average (9) bei 224,42 € ist die einzige kauforientierte Messgröße unter den gleitenden Durchschnitten.

Die Dynamik ist gedämpft und moderat negativ: Der 14-Tage-RSI liegt bei 41,53, ein niedriger neutraler Wert, der noch keine überverkauften Bedingungen anzeigt, aber das Fehlen von Kaufdruck widerspiegelt. Der Average Directional Index (14) liegt bei 15,13, geringfügig über der 15-Schwelle, was darauf hindeutet, dass der vorherrschende Trend in keiner Richtung Überzeugung besitzt.

Auf der Oberseite stellt der klassische Pivot-Punkt bei 251,60 € die erste materielle Referenz zur Erholung dar; ein Tagesschluss durch dieses Niveau würde R1 bei 271,55 € in Sicht bringen, mit R2 nahe 295,70 € als nächster Referenz darüber hinaus. Die unmittelbarere Aufgabe für Bullen besteht darin, das 200-Tage-SMA- und EMA-Band im Bereich von 233–234 € zurückzuerobern, das nun als oberer Widerstand fungiert.

Bei Rückgängen liegt die anfängliche Unterstützung bei S1 auf der klassischen Skala nahe 227,45 €, eng mit dem aktuellen Intraday-Tief von 226,75 € ausgerichtet. Der Verlust dieser Zone würde eine Bewegung in Richtung S2 bei 207,50 € riskieren; der 100-Tage-SMA bei 241,57 € bleibt angesichts der aktuellen Positionierung darunter eher eine Decke als ein Boden (TradingView, 11. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Siemens-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von SIE eröffnete im März 2024 bei etwa 183 € und setzte die Basis für eine mehrphasige Erholung. Die Aktie stieg im Frühjahr und Sommer 2024 höher und schloss das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 189,10 € – ein relativ bescheidener Abschluss, der einen stetigeren zugrunde liegenden Aufwärtstrend verdeckte.

2025 erwies sich als weitaus ereignisreicher. SIE stieg von 188,95 € zu Beginn des Januars auf ein Intraday-Spitzenniveau von 276,10 € am 12. Februar 2026, angetrieben durch starke Q1-FY2026-Ergebnisse und eine angehobene Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Zuvor erlitt die Aktie im April 2025 inmitten breiterer Marktbelastungen einen starken Rückgang und erreichte am 7. April 2025 ein Intraday-Tief von 162,65 € – den schwächsten Punkt im Zwei-Jahres-Fenster. Die Aktie erholte sich in der zweiten Jahreshälfte 2025 deutlich und schloss das Jahr am 30. Dezember 2025 bei 239,35 €, ein Gewinn von etwa 26,6% über das Kalenderjahr.

Anfang 2026 verblasste die Rally nach den Ergebnissen schnell. SIE eröffnete das Jahr am 2. Januar 2026 bei 241,35 € und ist seitdem zurückgegangen, da die Anlegervorsicht bezüglich der geplanten Healthineers-Umstrukturierung auf die Stimmung gewirkt hat. SIE schloss am 11. März 2026 bei 228,55 €, etwa 5,3% seit Jahresbeginn gesunken, aber 1,8% im Jahresvergleich gestiegen.