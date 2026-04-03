SAP SE (SAP) wird am 1. April 2026 um 11:31 Uhr UTC bei 148,90 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 146,05–150,45 € auf dem Kurs-Feed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um SAP wird weiterhin von mehreren gleichzeitigen Faktoren geprägt: den Q4-2025-Ergebnissen des Unternehmens vom 29. Januar 2026, bei denen die Cloud-Umsatzprognose für 2026 von 25,8–26,2 Mrd. € die Konsenserwartungen enttäuschte und einen etwa 14–15%igen Rückgang in einer einzigen Handelssitzung auslöste – den steilsten seit Oktober 2020 (Reuters, 29. Januar 2026); SAPs gleichzeitige Ankündigung eines 10 Mrd. € schweren zweijährigen Aktienrückkaufprogramms, das die Aktienkurs-Narrative gestützt hat (MarketScreener, 29. Januar 2026); und einem breiteren makroökonomischen Hintergrund, in dem die Zollpolitik der Trump-Regierung auf europäischen Aktien lastete und SAP konkret als potenzielles Ziel für US-Vergeltungsmaßnahmen im Rahmen des EU-US-Tech-Regulierungsstreits nannte (Reuters, 19. Januar 2026). SAPs Non-IFRS-Basis-EPS für Q4 2025 für das gesamte Geschäftsjahr lag bei 6,15 €, ein Plus von 36 % im Jahresvergleich, während DAX-Futures für September 2026 zuletzt bei etwa 24.901 indiziert wurden (SAP, 29. Januar 2026).

SAP SE Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 1. April 2026 spiegeln SAP SE Aktienprognosen von Drittanbietern eine große Lücke zwischen den aktuellen Handelsniveaus und den 12-Monats-Konsenszielen wider, geprägt durch die Cloud-Guidance-Anpassung im Januar 2026, die anschließende 15%ige Neubewertung an einem einzigen Tag und die JPMorgan-Herabstufung auf Neutral im März.

MarketBeat (US-Konsens, neues 12-Monats-Tief)

MarketBeat aggregiert 21 Analystenratings für die an der NYSE notierte SAP SE und setzt das Konsens-12-Monats-Kursziel bei 305,75 $, wobei die einzelnen Ratings 2 Strong Buy, 11 Buy und 8 Hold umfassen. Der Moderate-Buy-Konsens bleibt trotz mehrerer jüngster Herabstufungen bestehen, darunter JPMorgan Chase, das am 24. März eine neutrale Einschätzung bekräftigte, und Weiss Ratings, das SAP am 16. März von Buy auf Hold herabstufte, angesichts von Bedenken über verlangsamtes Cloud-Backlog-Wachstum und sich verändernde KI-Wettbewerbsdynamiken (MarketBeat, 24. März 2026).

Public.com (Analystenaggregat, Buy)

Public.com meldet ein Konsens-Kursziel von 340,75 $ für SAP SE basierend auf 4 beitragenden Analysten, wobei 75 % ein Buy-Rating und 25 % ein Strong-Buy-Rating vergeben und keine Hold- oder Sell-Empfehlungen im Panel vorhanden sind. Die Plattform weist darauf hin, dass die Non-IFRS-EPS-Schätzungen für 2026 auf 6,84 € nach unten revidiert wurden und die Schätzungen für 2027 auf 7,41 € gekürzt wurden, was langsamere Umsatzwachstumserwartungen widerspiegelt, während SAPs Guidance für 2026 weiterhin auf ein Cloud-Umsatzwachstum von 23–25 % und einen freien Cashflow von etwa 10 Mrd. € hinweist (Public.com, 31. März 2026).

TIKR (Bewertungsmodell, mehrjähriges Basisszenario)

TIKRs Bewertungsmodell prognostiziert, dass die Aktie in einem Basisszenario bis Dezember 2028 224 € pro Aktie erreichen könnte, unter Verwendung eines jährlichen Umsatzwachstums von 10,8 %, operativen Margen von 30,7 % und einem Exit-KGV-Multiplikator von 20,3x. Das Modell verweist auf SAPs freien Cashflow 2025 von 8,24 Mrd. € und eine Netto-Cash-Position von 2,06 Mrd. € als wichtige Stützen, während es die JPMorgan-Herabstufung im März und die anhaltende Cloud-Backlog-Verlangsamung als kurzfristige Gegenwind kennzeichnet (TIKR, 26. März 2026).

MarketBeat (Durchbruch des gleitenden Durchschnitts, technischer Kontext)

MarketBeat weist darauf hin, dass SAPs an der Xetra notierte Aktien unter ihren 200-Tage-Durchschnitt gefallen sind, ein Niveau, das während eines Großteils des mehrjährigen Aufwärtstrends der Aktie gehalten hatte, wobei der 50-Tage-Durchschnitt bei 206,46 $ und der 200-Tage-Durchschnitt bei 238,04 $ den Kontext für das Ausmaß der Neubewertung 2026 liefern. Das Konsensziel von 305,75 $ bleibt trotz der technischen Verschlechterung intakt, da Analysten weitgehend der Ansicht sind, dass SAPs Enterprise-ERP-Zyklus und die KI-Integrations-Roadmap ein Erholungsszenario über einen 12-Monats-Horizont unterstützen (MarketBeat, 30. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich SAP SE Aktienprognosen bei den meisten Broker-Aggregaten um 305,75 $, wobei das höchste Panel bei 340,75 $ liegt. Der Moderate-Buy- bis Buy-Konsens ist nahezu universal, während die große Lücke zu den aktuellen Handelsniveaus echte Meinungsverschiedenheiten über das Tempo der Cloud-Backlog-Erholung von SAP und die Gewichtung kurzfristiger Wettbewerbs- und Makrobelastungen widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SAP Aktienkurs: Technischer Überblick

Der SAP Aktienkurs wird am 1. April 2026 um 11:31 Uhr UTC bei 148,90 € gehandelt und liegt weiterhin unter allen von TradingView verfolgten wichtigen gleitenden Durchschnitten, die Verkaufssignale über die standardmäßigen 10-Tage- bis 200-Tage-Perioden zeigen.

Im Tageschart liegen die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 158 €, 168 €, 188 € bzw. 214 €, alle über dem aktuellen Kurs. Der 10-Tage-SMA bei 149,20 € ist die nächstgelegene Overhead-Referenz. Der Hull-Gleitende-Durchschnitt (9) bei 145,67 € ist das einzige Kaufsignal im Panel, wobei der Aktienkurs leicht darüber gehandelt wird.

Momentum-Indikatoren bleiben neutral bis schwach. Der 14-Tage-RSI steht bei 34,29, nahe der überverkauften Schwelle von 30, während der ADX bei 35,36 auf einen etablierten Trend hinweist. Der MACD bei -7,18 zeigt weiterhin ein Verkaufssignal, während Indikatoren wie Stochastik %K und Williams %R neutral bleiben.

In der Pivot-Tabelle liegt 154,70 € als erstes Niveau über dem aktuellen Kurs, mit R1 bei 167,30 €. Darüber liegt R2 bei 187,70 €, was sich weitgehend mit dem Bereich des 50-Tage- und 100-Tage-Gleitenden-Durchschnitts überschneidet und eine Zone von Overhead-Widerstand bildet. Auf der Unterseite liegt S1 bei 134,30 €, gefolgt von S2 bei 121,70 €.

Die Ichimoku-Basislinie bei 158,60 € und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 157,05 € liegen beide über dem aktuellen Kurs und verstärken den Bereich von 155–160 € als nahegelegene technische Referenzzone (TradingView, 1. April 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

SAP SE Aktienkursverlauf (2024–2026)

SAPs Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa 177,90 € und verbrachte einen Großteil dieses Jahres in einem stetigen Aufstieg, schloss 2024 bei 236,50 € – ein Gewinn von etwa 33 % über das Kalenderjahr, gestützt durch starke Cloud-Akzeptanz und eine expandierende KI-Narrative im Bereich Unternehmenssoftware.

Die Aktie stieg weiter in 2025 hinein und erreichte am 13. Februar 2025 einen Zweijahres-Höchststand von 281 €, bevor sie sich im Frühjahr im Bereich von 242–276 € konsolidierte. SAP hielt sich für den größten Teil Mitte 2025 weitgehend zwischen 225 € und 270 €, wobei der August mit etwa 255,60 € ein lokales Hoch markierte, bevor es zu einem allmählichen Rückgang zum Jahresende kam. Die Aktie schloss 2025 bei 209,80 €.

Die schärfste Bewegung im Datensatz erfolgte am 29. Januar 2026, als SAP bei 164,70 € schloss, nachdem sie bei 179,70 € eröffnet hatte – ein Rückgang in einer einzigen Sitzung von etwa 16,3 % nach den Q4-2025-Ergebnissen des Unternehmens, bei denen die Cloud-Umsatzprognose für 2026 die Konsenserwartungen enttäuschte. Die Aktie ist seitdem weiter gefallen und erreichte am 31. März 2026 ein Sitzungstief von 146,05 €.

SAP schloss am 1. April 2026 bei 149,05 €, was etwa 26,2 % unter dem Jahr-zu-Datum-Wert seit der Eröffnung am 2. Januar 2026 von 202 € liegt und 40,5 % niedriger im Jahresvergleich ist.