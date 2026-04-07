Ripple (XRP/USD) wird am 2. April 2026 um 10:29 Uhr UTC im frühen europäischen Handel bei 1,3083 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1,3081–1,3653 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung spiegelt mehrere zusammenlaufende Faktoren wider. Die überarbeiteten nationalen Treuhandbankregeln des OCC, die am 1. April 2026 offiziell in Kraft getreten sind, erweitern die Befugnisse der Inhaber nationaler Treuhandbanklizenzierungen, einschließlich Ripple, zur Durchführung nicht-treuhänderischer Digital-Asset-Aktivitäten innerhalb des US-Bankensystems (CoinGape, 31. März 2026); Ripple erhielt im Dezember 2025 eine bedingte OCC-Lizenzgenehmigung und hat separat ein Federal Reserve Master Account beantragt (Yahoo Finance).

Auf legislativer Ebene hat der US-Senatsbankenausschuss ein Markup-Zeitfenster für den CLARITY Act in der zweiten Aprilhälfte bestätigt, das XRP formell als digitales Rohstoffgut nach Bundesrecht klassifizieren könnte, obwohl der Gesetzentwurf weiterhin laufenden Senatsverhandlungen über Stablecoin-Renditebestimmungen unterliegt (24/7 Wall St., 18. März 2026). Unterdessen stand die breitere Kryptomarktstimmung unter Druck nach Präsident Trumps Wiedereinführung eines 15%igen globalen Zolls im Februar 2026 (CNBC, 22. Februar 2026), der auf Risikoanlagen, einschließlich digitaler Währungen, lastete und zu XRPs mehrmonatigem Rückgang von seinem Januar-2026-Höchststand von etwa 2,40 $ beitrug (CoinEdition, 31. März 2026).

Ripple Kursprognose 2026-2030: Analystenkursziele

Zum 2. April 2026 reichen die XRP-Kursprognosen von Drittanbietern von kurzfristiger Konsolidierung um 1,31–1,52 $ bis zu längerfristigen institutionellen Projektionen über 2,80 $, mit unterschiedlichen Annahmen zu ETF-Zuflüssen, dem CLARITY-Act-Zeitplan und breiteren Makrobedingungen.

CoinCodex (algorithmusbasierte monatliche und Jahresendziele)

CoinCodex modelliert XRP im April 2026 innerhalb einer Spanne von 1,31–1,52 $, mit einem durchschnittlichen Monatskurs von 1,39 $, bevor ein Jahresendstand 2026 von 1,65 $ projiziert wird; der 50-Tage-Simple-Moving-Average liegt bei 1,42 $ und der 14-Tage-RSI registriert 42,24 (neutral) zum 1. April 2026. Das Modell signalisiert eine bärische technische Konfiguration, wobei 25 von 31 Indikatoren Verkaufsbedingungen anzeigen und anhaltende Kursschwäche unterhalb des 200-Tage-SMA von 2,08 $ als primäre strukturelle Beschränkung nennen (CoinCodex, 1. April 2026).

Coinpedia (April-2026-Spanne und Ausbruchsszenario)

Coinpedia platziert XRP in einem Konsolidierungsband von 1,30–1,50 $ für April 2026, wobei ein bestätigter Schluss über 1,50 $ einen Weg in Richtung 1,70–1,80 $ eröffnet und ein Scheitern, die 1,25-$-Unterstützung zu halten, ein Abrutschen in Richtung 1,10–1,15 $ riskiert. Die Publikation merkt an, dass steigende Börsenabflüsse auf verteilte Akkumulation hindeuten, während inkonsistente Spot-ETF-Zuflüsse darauf hindeuten, dass größere Marktteilnehmer auf eine Richtungsbestätigung warten, bevor sie Exposition aufbauen (Coinpedia, 30. März 2026).

Standard Chartered (überarbeitetes institutionelles Jahresendziel)

Standard Chartered senkte über Analyst Geoffrey Kendrick sein XRP-Jahresendziel 2026 auf 2,80 $, herunter von zuvor 8 $, nachdem XRP im Februar 2026 auf 1,16 $ gefallen war, während gleichzeitig das 2028-Ziel auf 12,60 $ angehoben und das 2030-Ziel bei 28 $ beibehalten wurde. Kendrick merkte an, dass eine Erholung der ETF-Zuflüsse, die auf etwa 200 Millionen $ pro Woche beziffert werden, zusammen mit leichteren Makrobedingungen erforderlich wäre, um die überarbeitete Zahl zu unterstützen (Yahoo Finance, 29. März 2026).

Coinpedia (Ganzjahres-2026-Modellspanne)

Coinpedias Langfristmodell setzt ein potenzielles 2026-Tief von 3,40 $, einen Durchschnitt von 6,50 $ und ein potenzielles Hoch von 9,50 $ an, unter der Bedingung, dass Ripple das institutionelle Partnerschaftswachstum aufrechterhält und XRP das 2-$-Niveau als Unterstützung zurückerobert, bevor eine breitere Marktexpansion einsetzt. Das Modell behandelt die Zone von 1,30–1,40 $ als den aktuellen kritischen Nachfrageboden, wobei ein Durchbruch darunter das Hauptabwärtsrisiko für das breitere Szenario darstellt (Coinpedia, 25. März 2026).

CCN (April-2026-technische und legislative Katalysator-Einschätzung)

CCN berichtet, dass XRPs technische Struktur sich im April 2026 einem potenziellen Wendepunkt nähert, wobei das CLARITY-Act-Senatsbankenausschuss-Markup, das für die zweite Aprilhälfte angesetzt ist, als kurzfristige legislative Variable genannt wird, die die Positionierung verschieben könnte, während angemerkt wird, dass die Kursentwicklung in Abwesenheit eines bestätigten Ausbruchs über das Widerstandsband von 1,45–1,50 $ komprimiert bleibt (CCN, 31. März 2026).

Fazit: Über diese Drittanbieterquellen hinweg konvergieren XRP-Prognosen auf kurzfristige Konsolidierung in der Spanne von 1,30–1,52 $, wobei modellbasierte Jahresendziele 2026 von 1,65 $ (CoinCodex) bis 2,80 $ (Standard Chartered) reichen, während längerfristige Szenariomodelle erheblich höher liegen. Der CLARITY-Act-Zeitplan, ETF-Zuflüsse und Makrobedingungen bleiben die gemeinsamen Variablen über diese Einschätzungen hinweg.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

XRP-Kurs: Technischer Überblick

Der XRP/USD Kurs wird zum 2. April 2026 um 10:29 Uhr UTC bei 1,3083 $ gehandelt und liegt unterhalb einer dicht gestapelten Moving-Average-Ebene, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei 1,40 $ / 1,40 $ / 1,63 $ / 2,02 $ ausgerichtet sind, die alle Verkaufssignale in der täglichen TradingView-Ablesung registrieren. Der Hull Moving Average (9) bei 1,33 $ gibt ebenfalls ein Verkaufssignal aus, konsistent mit dem vorherrschenden kurzfristigen Ton.

Die Dynamik ist gedämpft. Der 14-Tage-RSI registriert 38,45, im unteren neutralen Bereich und unterhalb der überverkauften Schwelle, während der Average Directional Index (14) 13,05 abliest, was laut TradingView-Oszillator-Panel auf ein schwaches und weitgehend trendloses Umfeld hinweist.

Der klassische Pivot-Punkt liegt bei 1,41 $, was die nächste Overhead-Referenz darstellt. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R1-Pivot bei 1,53 $ in Sicht bringen, mit R2 bei 1,73 $ als nächster breiterer Referenz darüber hinaus.

Auf der Unterseite ist S1 bei 1,22 $ die erste bemerkenswerte Unterstützungsreferenz unter dem aktuellen Kurs, mit S2 bei 1,10 $ als nächster Ebene im klassischen Pivot-Framework, sollte dieses Niveau nachgeben (TradingView, 2. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ripple Kursverlauf (2024–2026)

Der XRP/USD-Kurs bewegte sich den größten Teil des April 2024 in der Spanne von 0,47–0,63 $, eine Phase relativer Ruhe, die wenig Hinweis auf das Kommende gab.

Das änderte sich im November 2024 schlagartig. XRP schloss am 13. November 2024 bei 0,70 $ und schoss dann innerhalb von drei Tagen auf 1,13 $ – eine Bewegung von etwa 60% in weniger als einer Woche – angetrieben von Momentum über den breiteren Kryptomarkt nach dem US-Wahlergebnis. Die Rallye setzte sich bis Anfang 2025 fort, wobei XRP am 31. Januar 2025 einen Schluss von 3,04 $ erreichte und im selben Monat kurzzeitig über 3,40 $ im Intraday-Handel handelte.

Nach einem Rückzug im Frühjahr 2025 gewann XRP im Sommer erneut Momentum und erreichte am 22. Juli 2025 sein Zweijahres-Schlusshoch von 3,56 $, bevor es im August und in einen unruhigen Herbst wieder nachließ. Bis Ende 2025 hatte sich XRP bei 1,84 $ eingependelt und schloss ein turbulentes Jahr deutlich unter seinen Höchstständen ab.

2026 begann mit einem kurzlebigen Aufschwung in Richtung 2,31 $ Anfang Januar, aber der Verkaufsdruck kehrte im ersten Quartal zurück. XRP schloss am 2. April 2026 bei 1,31 $, etwa 30,1% im Minus seit Jahresbeginn und 35,2% niedriger im Jahresvergleich.