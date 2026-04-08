Palantir Technologies Inc. (PLTR) notiert zum Stand von 10:16 Uhr UTC am 7. April 2026 bei 147,40 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 146,49–150,47 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Verkaufsdruck auf PLTR spiegelt die breitere Nasdaq-Schwäche wider, die durch eskalierende Handelsspannungen zwischen den USA und China ausgelöst wurde, nachdem China Vergeltungszölle von 34 % auf alle US-Waren als Reaktion auf Präsident Trumps „Liberation Day"-Maßnahmen angekündigt hatte – der Nasdaq fiel allein am Montag, den 6. April 2026, um 5,4 %. Der breitere Tech-Sektor-Ausverkauf folgt auf eine Phase, in der der Nasdaq seinen schlechtesten Wochenverlust seit Anfang 2025 verzeichnete, was den Druck auf hoch bewertete Wachstumsaktien wie PLTR verstärkte (Linos.ai, 7. April 2026). Was die längerfristige Performance der Aktie betrifft, meldete Palantir für Q4 des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 70 % im Jahresvergleich, und gab eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von 7,18–7,20 Milliarden US-Dollar ab, wobei diese Ergebnisse jedoch durch makrogetriebene Risk-off-Positionierung im April 2026 ausgeglichen wurden (Investing.com, 2. Februar 2026).

Palantir-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 7. April 2026 spiegeln Palantir-Aktienprognosen von Drittanbietern ein breites Meinungsspektrum wider, geprägt durch die starken Q4-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025, die erhöhten Bewertungsmultiplikatoren und die breitere makroökonomische Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik. Die fünf folgenden Kurzdarstellungen fassen eine Auswahl von Drittanbieter-Schätzungen zusammen, die in diesem Zeitfenster erfasst wurden, geordnet vom niedrigsten zum höchsten Kursziel.

Benchmark (Hold-Ersteinschätzung)

Benchmark-Analyst Yi Fu Lee startete die Coverage mit einem Hold-Rating und einer PLTR-Aktienprognose von 150 US-Dollar, dem niedrigsten Wert unter den aktiven Brokern. Lee beschreibt Palantir als „überzeugende Wachstumsstory", argumentiert jedoch, dass die aktuelle Bewertung nahezu perfekte Ausführung auf kurze bis mittlere Sicht einpreist und ein anhaltendes jährliches Umsatzwachstum von 60–70 % erfordert, um Abwärtsrisiken zu vermeiden, da das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Aktie deutlich über den Niveaus liegt, die der Analyst für nachhaltig hält (Barron's, 1. April 2026).

UBS (Buy, angehobenes Kursziel)

UBS-Analyst Karl Keirstead hob das 12-Monats-Kursziel des Unternehmens von 180 auf 200 US-Dollar an und behielt ein Buy-Rating bei. Keirstead verweist auf beschleunigte Ausgaben für Unternehmens-KI und Dateninfrastruktur als Hauptbegründung und merkt an, dass Palantirs angehobene Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von etwa 7,19 Milliarden US-Dollar eine wesentliche positive Revision der Ertragsaussichten darstellt (GuruFocus, 18. März 2026).

Rosenblatt Securities (Buy, bestätigt)

Rosenblatt Securities-Analyst John McPeake bekräftigte ein Buy-Rating und ein Kursziel von 200 US-Dollar, angehoben von zuvor 150 US-Dollar im Quartal. McPeake verweist auf zunehmende geopolitische Instabilität und steigende Verteidigungsbudgets als strukturelle Rückenwinde für Palantirs Regierungssegment und zitiert die Ernennung von Maven AI zum formellen Programm des Pentagon sowie Berichte über Palantirs Beteiligung an der Softwareentwicklung für das Golden-Dome-Raketenabwehrprogramm (MarketBeat, 25. März 2026).

Wedbush (Outperform, bestätigt)

Wedbush-Analyst Dan Ives bekräftigte ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 230 US-Dollar. Ives charakterisiert Palantir als zentralen Wegbereiter der KI-Revolution und verweist auf die anhaltende Dynamik der Artificial Intelligence Platform (AIP) des Unternehmens sowie die anhaltende Stärke im US-Geschäftskundenumsatz als Haupttreiber, die das Kursziel untermauern (MarketBeat, 16. März 2026).

MarketBeat (Konsensüberblick)

MarketBeat aggregierte Ratings von 29 Analysten und platzierte den Konsens bei Moderate Buy mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 197,77 US-Dollar. Die einzelnen Schätzungen reichen von 150 bis 260 US-Dollar, mit 15 Buy-Ratings, 11 Hold-Ratings und 2 Sell-Ratings, was die anhaltende Divergenz darüber widerspiegelt, ob PLTRs Premium-Multiplikator durch seine Wachstumsdynamik gerechtfertigt ist (MarketBeat, 1. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg spannen Palantir-Aktienprognosen einen Bereich von 150–230 US-Dollar unter den genannten Brokern, wobei der Multi-Analysten-Durchschnitt bei etwa 197–198 US-Dollar liegt. Gemeinsame Themen sind KI-Plattform-Dynamik und Expansion von Regierungsaufträgen auf der Bullenseite sowie nicht nachhaltig hohe Bewertungsmultiplikatoren auf der Bärenseite.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PLTR-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der PLTR-Aktienkurs notiert zum Stand von 10:16 Uhr UTC am 7. April 2026 bei 147,40 US-Dollar und liegt knapp unter einem dichten Cluster gleitender Durchschnitte, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 151 / 147 / 162 / 164 US-Dollar stehen, wobei der Kurs derzeit unter allen vier liegt (TradingView). Der 50-Tage-SMA bei 146,55 US-Dollar ist der einzige gleitende Durchschnitt, der ein Kaufsignal generiert; die übrigen MAs zeigen Verkaufslesungen, was auf breiten Abwärtsdruck über verschiedene Zeitrahmen hinweg hindeutet. Der Hull-Moving-Average (9) bei 146,74 US-Dollar liest sich ebenfalls als Kauf und bietet eine sekundäre kurzfristige Referenz knapp unter dem aktuellen Kurs (TradingView).

Die Dynamik ist gemischt bis gedämpft: Der 14-Tage-RSI liegt bei 48,98, einer neutralen Lesart, die weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen widerspiegelt, während das MACD-Niveau (12, 26) von −0,61 ein Verkaufssignal registriert, konsistent mit dem breiteren bärischen MA-Bild (TradingView). Der ADX (14) liegt bei 19,25, unter der Schwelle von 25, die typischerweise mit einem etablierten Trend verbunden ist, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Nach oben stellt der klassische R1-Pivot bei 160,35 US-Dollar die nächste Overhead-Referenz dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 174,43 US-Dollar in den Fokus rücken. Nach unten liegt der klassische Pivot-Punkt bei 148,33 US-Dollar geringfügig über dem aktuellen Kurs und könnte als erster Bereich von Interesse dienen; eine nachhaltige Bewegung unter die 50-Tage-SMA-Schwelle nahe 146,55 US-Dollar könnte das S1-Niveau bei 134,25 US-Dollar in den Fokus rücken (TradingView, 7. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Instrumenten dar.

Palantir-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der PLTR-Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa 23 US-Dollar, und was folgte, war einer der dramatischsten Zwei-Jahres-Läufe im S&P 500. Die Aktie verdreifachte sich allein im Jahr 2024 mehr als und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 75,24 US-Dollar – ein Gewinn von rund 226 % gegenüber dem Niveau Anfang April –, angetrieben durch beschleunigtes Umsatzwachstum, die Aufnahme in den S&P 500 im September 2024 und wachsenden institutionellen Appetit auf KI-exponierte Werte.

Die Dynamik setzte sich 2025 fort. PLTR durchbrach Anfang Februar nach starken Q4-Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2024 die 100-US-Dollar-Marke und erreichte am 19. Februar 2025 kurzzeitig 107,59 US-Dollar, bevor ein breiterer Tech-Ausverkauf sie bis Mitte März unter 73 US-Dollar drückte. Die Aktie erholte sich stark, erlitt dann Anfang April 2025 während des Post-„Liberation Day"-Zollschocks einen weiteren Rückschlag und berührte am 7. April 2025 ein Intraday-Tief von 65,59 US-Dollar. Es folgte eine starke Erholung im Sommer und Herbst; PLTR erreichte am 3. November 2025 ein Allzeithoch von 222,05 US-Dollar intraday, bevor sie das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 177,60 US-Dollar schloss.

2026 war turbulenter. PLTR begann das Jahr am 2. Januar bei 169,19 US-Dollar, rallierte kurzzeitig nach den Q4-Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025, die die Erwartungen übertrafen, bevor sie im Februar und März nachgab. PLTR schloss am 7. April 2026 bei 147,49 US-Dollar – etwa 12,8 % im Minus seit Jahresbeginn, aber 83,9 % im Plus im Jahresvergleich.