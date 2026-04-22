Intel Corporation (INTC) – Aktienanalyse und Prognose 2026–2030

Intel Corporation (INTC) wird zum Preis von 63,93 USD gehandelt, Stand 3:26 Uhr UTC am 13. April 2026, nahe dem oberen Ende der Tagesspanne von 61,40–64,40 USD. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung wurde durch mehrere zusammenlaufende Faktoren gestützt. Intels Q4-2025-Ergebnisse übertrafen die Konsensschätzungen, mit einem bereinigten EPS (Non-GAAP) von 0,15 USD gegenüber dem erwarteten Wert von 0,09 USD sowie einem Umsatz von 13,7 Milliarden USD – über der Prognose von 13,4 Milliarden USD – während das Unternehmen seinen Mittelpunkt der Q1-2026-Umsatzprognose bei 12,2 Milliarden USD ansetzte (Traders Union, 23. Januar 2026). CEO Lip-Bu Tan hat zudem einen möglichen strategischen Kurswechsel signalisiert, wobei CFO David Zinsner Anfang März 2026 bestätigte, dass das Unternehmen nun prüft, ob sein 18A-Fertigungsknoten externen Kunden angeboten werden könnte, was die Umsatzbasis der Foundry-Sparte potenziell erweitern würde (Reuters, 4. März 2026). Die allgemeine Stimmung im Halbleitersektor wurde zudem durch eine vorübergehende US-Zollbefreiung auf wichtige Unterhaltungselektronik beflügelt, die eine mehrtägige Tech-Rally auslöste und die Chip-Aktien Mitte April nach oben trieb (Yahoo Finance, 14. April 2025). Intel soll seine Q1-2026-Finanzergebnisse am 23. April 2026 veröffentlichen, laut der Investor-Relations-Seite des Unternehmens (Intel Investor Relations, 31. März 2026).

Intel-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 13. April 2026 divergierten die Kursprognosen Dritter für Intel erheblich, geprägt durch unterschiedliche Einschätzungen zum Tempo des Foundry-Turnarounds, zum Fortschritt beim 18A-Fertigungsknoten und zur Nachhaltigkeit der jüngsten strategischen Partnerschaften.

MarketBeat (Konsensübersicht)

MarketBeat meldet einen durchschnittlichen INTC-Kurskonsens von 47,68 USD, basierend auf 37 Analysten, mit individuellen Schätzungen zwischen 20 und 76 USD. Das Gesamtrating lautet „Reduzieren", basierend auf fünf Kaufempfehlungen, 26 Halteempfehlungen und sechs Verkaufsempfehlungen. Die breite Streuung spiegelt einen gespaltenen Markt wider – zwischen jenen, die Intels jüngste Umsetzungserfolge würdigen, und jenen, die auf die negative Nettomarge und den gedämpften kurzfristigen Gewinnausblick vor den Q1-2026-Ergebnissen am 23. April 2026 verweisen (MarketBeat, 10. April 2026).

KeyCorp (Übergewichten, Kursziel angehoben)

KeyCorp erhöhte sein Kursziel für Intel auf 70 USD (von 65 USD) und behielt das Rating „Übergewichten" bei. Die Analysten verwiesen auf anhaltende CPU-Lieferengpässe und zwei Runden von Preiserhöhungen bei Intel-Server- und Client-CPUs als kurzfristige Umsatzstützen. Das Unternehmen hob zudem Intels neue Investition von 15 Millionen USD in SambaNova sowie den anhaltenden Fertigungsfortschritt, einschließlich des Panther-Lake-CPU-Hochlaufs, als Faktoren für seine konstruktive Haltung hervor (MarketBeat, 6. April 2026).

Cantor Fitzgerald (Neutral, Kursziel angehoben)

Cantor Fitzgerald erhöhte sein 12-Monats-Kursziel für Intel auf 60 USD (von 45 USD) und behielt das Rating „Neutral" bei, als die Aktie zum Zeitpunkt der Mitteilung bei etwa 60,86 USD notierte. Das revidierte Ziel folgte auf Intels erweiterte Mehrgenerationen-KI-CPU- und IPU-Zusammenarbeit mit Google, seine Einbindung in Elon Musks Terafab-Projekt zusammen mit Tesla, SpaceX und xAI sowie die Rückübertragung der vollständigen Eigentumsrechte an Fab 34 in Irland von Apollo-verwalteten Fonds (MarketBeat, 9. April 2026).

TD Cowen (Halten, Kursziel angehoben)

TD Cowen hob sein Kursziel für Intel am 10. April 2026 auf 60 USD (von 50 USD) an und behielt das Rating „Halten" bei. Die Mitteilung implizierte ein moderates Abwärtspotenzial von rund 4,95 % gegenüber dem damaligen Schlusskurs von etwa 63,13 USD. Das beibehaltene „Halten" spiegelt die Einschätzung wider, dass die jüngsten strategischen Katalysatoren und die verbesserte Quartalsausführung auf dem aktuellen Kursniveau bereits weitgehend eingepreist sind (MarketBeat, 10. April 2026).

Benchmark (Kaufen, höchstes Kursziel auf dem Markt)

Benchmark erhöhte sein Kursziel für Intel am 10. April 2026 auf 76 USD (von 57 USD) – das höchste unter den beobachteten Analysten – und behielt das Rating „Kaufen" bei. Das Ziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 20,4 % gegenüber dem Schlusskurs vom 10. April von 63,13 USD. Die Aufwärtsrevision von 33,3 % spiegelt Benchmarks Einschätzung wider, dass Intels Fertigungsfortschritte und die hochkarätigen Partnerschaften einen substanzielleren Neubewertungskatalysator darstellen, als die breitere Analystengemeinschaft derzeit einzupreisen scheint (MarketBeat, 10. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg erstrecken sich die Intel-Kursprognosen von 47,68 USD (Konsensdurchschnitt) bis 76 USD, wobei die jüngsten Revisionen nach oben tendieren, da Analysten auf Foundry-, Partnerschafts- und CPU-Preiskatalysatoren reagieren, während die Ratings insgesamt vorsichtig bleiben – mehrheitlich bei „Halten" oder „Neutral".

Prognosen und Drittanbieter-Vorhersagen sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

INTC-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der INTC-Aktienkurs liegt bei 63,93 USD, Stand 3:26 Uhr UTC am 13. April 2026, deutlich oberhalb seines gesamten gleitenden Durchschnitt-Stapels. TradingView-Daten zeigen alle 12 erfassten einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte auf der Kaufseite ausgerichtet, wobei die gleitenden 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte (SMA) bei etwa 49, 48, 44 bzw. 36 USD liegen – was den aktuellen Kurs rund 30 % über seinem 200-Tage-SMA platziert, ein historisch ausgedehnter Abstand.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) registriert 76,62, ein überdehter Wert, der über dem konventionell als überkauft geltenden Schwellenwert von 70 liegt. Gleichzeitig deutet der Average Directional Index von 25,31 auf einen etablierten, aber nicht explosiven Trend hin, gemäß den TradingView-Oszillatordaten. Der Hull Moving Average (9 Tage) bei 65,53 USD sendet ein Verkaufssignal und mahnt zur Vorsicht innerhalb eines ansonsten weitgehend konstruktiven gleitenden Durchschnitt-Bildes.

Im klassischen Pivot-Framework liegt der nächste Widerstandswert bei R1 mit 48,66 USD – bereits deutlich unter dem aktuellen Kurs –, mit R2 bei 53,18 USD und R3 bei 61,72 USD. Da der Kurs oberhalb aller drei klassischen Pivot-Widerstandsniveaus notiert, ist die Aktie im Verhältnis zu kurzfristigen Pivot-basierten Rahmenbedingungen überdehnt. Die klassische Pivot-Unterstützung liegt bei 44,64 USD, S1 bei 40,12 USD ist die nächste Referenz, falls dieses Niveau unterschritten wird (TradingView, 13. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Intel-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der INTC-Aktienkurs bewegte sich im Laufe der Mitte 2024 weitgehend in einer Seitwärtsspanne, wobei die Aktie im Großteil des zweiten Quartals nahe 30–35 USD notierte, bevor eine starke Verschlechterung einsetzte. Von einem Schlusskurs von 31 USD am 1. August 2024 fiel INTC in der zweiten Jahreshälfte stark auf rund 19–20 USD und schloss 2024 bei 20,05 USD – dem niedrigsten Jahresendstand im Datensatz.

Die Aktie begann 2025 in einem ähnlich gedämpften Bereich, pendelte in den ersten zwei Monaten nahe 19–22 USD, bevor ein kurzer Anstieg auf 27,59 USD am 18. Februar 2025 einer erneuten Schwäche wich. INTC erreichte am 9. April 2025 ein Mehrjahrestief von rund 17,78 USD intraday und schloss diese Sitzung bei 21,31 USD, als breit angelegter tarifgetriebener Verkaufsdruck durch den Halbleitersektor fegte.

Die Erholung gewann ab Mitte 2025 an Fahrt. Die Aktie stieg stetig von den niedrigen 20er-USD-Werten im Juni auf die mittleren 30er-Werte zum Ende des Jahres 2025 und schloss das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 36,93 USD. Die Bewegung beschleunigte sich 2026 deutlich, mit einem Anstieg von INTC von 39,56 USD am 2. Januar 2026 auf einen Schlusskurs von 63,65 USD am 13. April 2026 – ein Anstieg von rund 60,9 % seit Jahresbeginn, angetrieben durch eine Reihe von Analystenhochstufungen, Foundry-Partnerschaftsankündigungen und verbesserten Fertigungsfortschritten.