HENSOLDT AG (HAG) notiert zum Stand von 24. März 2026, 16:22 Uhr UTC, bei 71,325 Euro innerhalb einer Intraday-Spanne von 70,475 bis 75,97 Euro im Capital.com-Feed. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf die Aktie folgt einer breiten Umkehr bei europäischen Rüstungsaktien, nachdem US-Präsident Donald Trump am 23. März 2026 ein fünftägiges Moratorium für geplante Angriffe auf iranische Kraftwerke verkündet hatte, was die geopolitische Risikoprämie senkte, die den Sektor zuvor gestützt hatte (CNBC, 23. März 2026). Der STOXX Europe Aerospace & Defence Index, der seit Jahresbeginn um etwa 33 % gestiegen ist, hat einige der jüngsten Gewinne angesichts der Iran-Deeskalationsnachrichten wieder abgegeben (STOXX, 24. März 2026). Dies geschieht trotz HENSOLDTs Rekordauftragseingang 2025 von 4.710 Millionen Euro, ein Plus von 62 % im Jahresvergleich, und einem Auftragsbestand von 8.833 Millionen Euro, der laut Unternehmen eine hohe Planungssicherheit für die kommende Zeit bietet (HENSOLDT, 26. Februar 2026), sowie Deutschlands Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der verfassungsmäßigen Schuldenbremse, ein Schritt, der von allen 27 EU-Mitgliedstaaten am 6. März 2026 gebilligt wurde (Bruegel, 31. März 2026).

HENSOLDT-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum Stand vom 24. März 2026 spiegeln Prognosen Dritter für die HENSOLDT-Aktie einen weitgehend konstruktiven, aber geteilten Konsens wider, der durch Deutschlands strukturelle Erhöhung des Verteidigungshaushalts, den Rekordauftragseingang des Unternehmens von 4,71 Milliarden Euro für 2025 und die kurzfristige Prüfung der Margenlieferung im Vergleich zur Jahresprognose geprägt ist. Die folgenden Zusammenfassungen basieren ausschließlich auf Analystenberichten und Konsensdaten, die zwischen dem 10. März und 24. März 2026 veröffentlicht wurden.

Jefferies (Hochstufung auf Buy)

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie stufte HENSOLDT von Hold auf Buy hoch und setzte ein 12-Monats-Kursziel von 90 Euro. Lemarie verweist auf den anhaltenden Zufluss deutscher Verteidigungsaufträge und eine niedrigere Aktienbewertung als Faktoren, die einen verbesserten Einstiegspunkt bieten, und merkt an, dass die bestehende Free-Cashflow-Prognose angesichts der aktuellen Auftragssichtbarkeit konservativ ausfallen könnte (The Globe and Mail, 9. März 2026).

Kepler Cheuvreux (Hochstufung auf Hold)

Kepler Cheuvreux stuft HENSOLDT auf Hold hoch und erhöht die HAG-Aktienprognose auf 81 Euro. Die Revision folgt der breiteren Neukalibrierung der Bewertungen im europäischen Rüstungssektor nach sektorweiter Volatilität im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen bezüglich Iran, wobei das neue Ziel eine ausgewogenere Sicht auf die kurzfristige Gewinnumsetzung widerspiegelt (MarketScreener, 16. März 2026).

MarketScreener (Analystenkonsens)

MarketScreener aggregiert 14 Analystenschätzungen und setzt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 91,14 Euro an, mit einem Hoch von 114 Euro und einem Tief von 57 Euro. Die mittlere Konsenseinschätzung lautet Outperform. Die breite Schätzspanne von 57–114 Euro spiegelt unterschiedliche Annahmen über das Tempo der europäischen Wiederaufrüstung, Margenerholung und die Umwandlungsrate des 8,83 Milliarden Euro schweren Auftragsbestands von HENSOLDT in Umsatz wider (MarketScreener, 19. März 2026).

Simply Wall St (Konsens-Snapshot)

Simply Wall St merkt an, dass mindestens ein Analystenziel am unteren Ende der Verteilung bei 70 Euro liegt, während der breitere Konsensrahmen Schätzungen deutlich über den aktuellen Niveaus platziert. Der Beitrag weist darauf hin, dass unterschiedliche Annahmen zu Gewinnwachstum, Gewinnmargen und Programmausführungsrisiken weiterhin die Streuung zwischen den einzelnen Schätzungen innerhalb der Analystengemeinschaft antreiben (Simply Wall St, 14. März 2026).

Wall Street Journal (Marktdatenkonsens)

Das Wall Street Journal aggregiert Analystenschätzungen und setzt das mittlere 12-Monats-Kursziel bei 90 Euro an, mit einem Hoch von 105 Euro, einem Tief von 57 Euro und einem Durchschnitt von 88,67 Euro. Die Gesamtkonsenseinschätzung lautet Overweight. Die Daten spiegeln eine Analystenbasis wider, die hinsichtlich der strukturellen Nachfrageaussichten von HENSOLDT konstruktiv eingestellt ist, während die Lücke zwischen mittleren und hohen Zielen unterschiedliche Ansichten über die Geschwindigkeit widerspiegelt, mit der sich der europäische Verteidigungsinvestitionszyklus in Gewinnaufwertungen umsetzt (WSJ Markets, 24. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren HENSOLDT-Aktienprognosen im Bereich von 88–91 Euro auf Konsens- und Medianniveau, wobei einzelne Schätzungen von 57–114 Euro reichen. Die vorherrschende Konsenseinschätzung tendiert zu Outperform bis Overweight, wobei Jefferies und Kepler Cheuvreux zu den jüngsten Akteuren gehören.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

HAG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der HAG-Aktienkurs notiert zum Stand vom 24. März 2026, 16:22 Uhr UTC, bei 71,325 Euro und liegt damit unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt im Tageschart. Laut TradingView liegen die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 77, 81, 80 und 88 Euro und registrieren alle Verkaufssignale, wobei der Kurs unter dem gesamten MA-Band notiert und keine bullische Ausrichtung über ein gleichartiges Paar hinweg vorhanden ist.

Momentumindikatoren tendieren auf den aktuellen Niveaus bärisch. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 38,66, im unteren neutralen Bereich und noch nicht bei einem traditionell überverkauften Wert, während der MACD-Level von -1,15 und ein Momentum-Wert von -6,05 beide Verkaufssignale in der Oszillator-Zusammenfassung von TradingView registrieren. Der Average Directional Index (ADX) bei 16,01 deutet nicht auf ein stark trendendes Umfeld hin, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine ausgeprägte Richtungsüberzeugung fehlt (TradingView, 24. März 2026).

Nach oben liegt der klassische Pivot-Punkt bei 77,18 Euro. Das R1-Niveau bei 81,97 Euro kommt in Sicht als nächste Referenz, sollte sich der Kurs in diese Zone erholen, mit R2 bei 89,53 Euro als nachfolgendem Bereich im Pivot-Framework. Der Hull Moving Average (9) bei 72,79 Euro und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 76,96 Euro markieren die nächsten Overhead-Referenzen unterhalb des vollständigen SMA-Bands, und beide registrieren Verkaufswerte.

Bei Rücksetzern ist das klassische S1-Niveau bei 69,62 Euro die erste Pivot-Unterstützungsreferenz unter dem aktuellen Kurs, gefolgt von S2 bei 64,83 Euro. Die Fibonacci S1 bei 72,47 Euro und Camarilla S1 bei 73,27 Euro liegen über dem aktuellen Kurs und wurden bereits durchbrochen. Die Woodie-Pivot-Unterstützung bei 72,88 Euro liegt ebenfalls über den aktuellen Niveaus, was mit dem Gesamtbild übereinstimmt, dass der Kurs unter mehrere kurzfristige Referenzpunkte gerutscht ist (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

HENSOLDT-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der HAG-Aktienkurs schloss am 25. März 2024 bei 41,075 Euro, nahe dem, was sich als mehrmonatiger Höchststand für diesen Zeitraum erweisen sollte. Die Aktie rutschte über den Sommer stetig ab und erreichte am 24. September 2024 ein Zweijahrestief von 28,315 Euro, da die allgemeine europäische Rüstungsstimmung abkühlte und die Aktie von ihrem Hoch im April 2024 von 43,755 Euro zurückging.

Die darauf folgende Erholung war dramatisch. Von diesem Tiefpunkt im September 2024 aus rallierte HAG durch 2025 stark, angetrieben von beschleunigten europäischen Wiederaufrüstungsverpflichtungen und einem Rekordauftragseingang. Die Aktie überschritt Anfang Oktober 2025 kurzzeitig 112 Euro, was einen Gewinn von etwa 297 % gegenüber dem Tief im September 2024 darstellte, bevor sie sich zurückzog. Ein zweiter Aufwärtsschub brachte HAG Mitte November 2025 wieder nahe an 95 Euro heran, aber die Rallye ebbte zum Jahresende ab, wobei die Aktie 2025 bei etwa 73,525 Euro schloss.

Der Januar 2026 begann mit frischer Dynamik, wobei HAG am 19. Januar Intraday wieder bis auf 97,10 Euro kletterte, bevor sie im Februar und bis in den März hinein wieder Gewinne abgab. Die Aktie erreichte erst am 18. März 2026 noch 83,985 Euro, bevor eine scharfe Umkehr im Zusammenhang mit nachlassenden Spannungen im Nahen Osten den breiteren europäischen Rüstungssektor belastete.

HAG schloss am 24. März 2026 bei 71,525 Euro, etwa 6,7 % niedriger seit Jahresbeginn und 5,4 % höher im Jahresvergleich.