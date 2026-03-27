HENSOLDT Aktie Prognose: Iran-Deeskalation belastet RüstungsaktienHENSOLDT dessen Aktien trotz Rekordauftragseingang 2025 und einem Auftragsbestand von 8,83 Milliarden Euro nachgegeben haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Entdecken Sie Kursziele Dritter für HAG sowie technische Analysen.
HENSOLDT AG (HAG) notiert zum Stand von 24. März 2026, 16:22 Uhr UTC, bei 71,325 Euro innerhalb einer Intraday-Spanne von 70,475 bis 75,97 Euro im Capital.com-Feed. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Druck auf die Aktie folgt einer breiten Umkehr bei europäischen Rüstungsaktien, nachdem US-Präsident Donald Trump am 23. März 2026 ein fünftägiges Moratorium für geplante Angriffe auf iranische Kraftwerke verkündet hatte, was die geopolitische Risikoprämie senkte, die den Sektor zuvor gestützt hatte (CNBC, 23. März 2026). Der STOXX Europe Aerospace & Defence Index, der seit Jahresbeginn um etwa 33 % gestiegen ist, hat einige der jüngsten Gewinne angesichts der Iran-Deeskalationsnachrichten wieder abgegeben (STOXX, 24. März 2026). Dies geschieht trotz HENSOLDTs Rekordauftragseingang 2025 von 4.710 Millionen Euro, ein Plus von 62 % im Jahresvergleich, und einem Auftragsbestand von 8.833 Millionen Euro, der laut Unternehmen eine hohe Planungssicherheit für die kommende Zeit bietet (HENSOLDT, 26. Februar 2026), sowie Deutschlands Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der verfassungsmäßigen Schuldenbremse, ein Schritt, der von allen 27 EU-Mitgliedstaaten am 6. März 2026 gebilligt wurde (Bruegel, 31. März 2026).
HENSOLDT-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter
Zum Stand vom 24. März 2026 spiegeln Prognosen Dritter für die HENSOLDT-Aktie einen weitgehend konstruktiven, aber geteilten Konsens wider, der durch Deutschlands strukturelle Erhöhung des Verteidigungshaushalts, den Rekordauftragseingang des Unternehmens von 4,71 Milliarden Euro für 2025 und die kurzfristige Prüfung der Margenlieferung im Vergleich zur Jahresprognose geprägt ist. Die folgenden Zusammenfassungen basieren ausschließlich auf Analystenberichten und Konsensdaten, die zwischen dem 10. März und 24. März 2026 veröffentlicht wurden.
Jefferies (Hochstufung auf Buy)
Jefferies-Analystin Chloe Lemarie stufte HENSOLDT von Hold auf Buy hoch und setzte ein 12-Monats-Kursziel von 90 Euro. Lemarie verweist auf den anhaltenden Zufluss deutscher Verteidigungsaufträge und eine niedrigere Aktienbewertung als Faktoren, die einen verbesserten Einstiegspunkt bieten, und merkt an, dass die bestehende Free-Cashflow-Prognose angesichts der aktuellen Auftragssichtbarkeit konservativ ausfallen könnte (The Globe and Mail, 9. März 2026).
Kepler Cheuvreux (Hochstufung auf Hold)
Kepler Cheuvreux stuft HENSOLDT auf Hold hoch und erhöht die HAG-Aktienprognose auf 81 Euro. Die Revision folgt der breiteren Neukalibrierung der Bewertungen im europäischen Rüstungssektor nach sektorweiter Volatilität im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen bezüglich Iran, wobei das neue Ziel eine ausgewogenere Sicht auf die kurzfristige Gewinnumsetzung widerspiegelt (MarketScreener, 16. März 2026).
MarketScreener (Analystenkonsens)
MarketScreener aggregiert 14 Analystenschätzungen und setzt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 91,14 Euro an, mit einem Hoch von 114 Euro und einem Tief von 57 Euro. Die mittlere Konsenseinschätzung lautet Outperform. Die breite Schätzspanne von 57–114 Euro spiegelt unterschiedliche Annahmen über das Tempo der europäischen Wiederaufrüstung, Margenerholung und die Umwandlungsrate des 8,83 Milliarden Euro schweren Auftragsbestands von HENSOLDT in Umsatz wider (MarketScreener, 19. März 2026).
Simply Wall St (Konsens-Snapshot)
Simply Wall St merkt an, dass mindestens ein Analystenziel am unteren Ende der Verteilung bei 70 Euro liegt, während der breitere Konsensrahmen Schätzungen deutlich über den aktuellen Niveaus platziert. Der Beitrag weist darauf hin, dass unterschiedliche Annahmen zu Gewinnwachstum, Gewinnmargen und Programmausführungsrisiken weiterhin die Streuung zwischen den einzelnen Schätzungen innerhalb der Analystengemeinschaft antreiben (Simply Wall St, 14. März 2026).
Wall Street Journal (Marktdatenkonsens)
Das Wall Street Journal aggregiert Analystenschätzungen und setzt das mittlere 12-Monats-Kursziel bei 90 Euro an, mit einem Hoch von 105 Euro, einem Tief von 57 Euro und einem Durchschnitt von 88,67 Euro. Die Gesamtkonsenseinschätzung lautet Overweight. Die Daten spiegeln eine Analystenbasis wider, die hinsichtlich der strukturellen Nachfrageaussichten von HENSOLDT konstruktiv eingestellt ist, während die Lücke zwischen mittleren und hohen Zielen unterschiedliche Ansichten über die Geschwindigkeit widerspiegelt, mit der sich der europäische Verteidigungsinvestitionszyklus in Gewinnaufwertungen umsetzt (WSJ Markets, 24. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
HAG-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der HAG-Aktienkurs notiert zum Stand vom 24. März 2026, 16:22 Uhr UTC, bei 71,325 Euro und liegt damit unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt im Tageschart. Laut TradingView liegen die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 77, 81, 80 und 88 Euro und registrieren alle Verkaufssignale, wobei der Kurs unter dem gesamten MA-Band notiert und keine bullische Ausrichtung über ein gleichartiges Paar hinweg vorhanden ist.
Momentumindikatoren tendieren auf den aktuellen Niveaus bärisch. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 38,66, im unteren neutralen Bereich und noch nicht bei einem traditionell überverkauften Wert, während der MACD-Level von -1,15 und ein Momentum-Wert von -6,05 beide Verkaufssignale in der Oszillator-Zusammenfassung von TradingView registrieren. Der Average Directional Index (ADX) bei 16,01 deutet nicht auf ein stark trendendes Umfeld hin, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine ausgeprägte Richtungsüberzeugung fehlt (TradingView, 24. März 2026).
Nach oben liegt der klassische Pivot-Punkt bei 77,18 Euro. Das R1-Niveau bei 81,97 Euro kommt in Sicht als nächste Referenz, sollte sich der Kurs in diese Zone erholen, mit R2 bei 89,53 Euro als nachfolgendem Bereich im Pivot-Framework. Der Hull Moving Average (9) bei 72,79 Euro und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 76,96 Euro markieren die nächsten Overhead-Referenzen unterhalb des vollständigen SMA-Bands, und beide registrieren Verkaufswerte.
Bei Rücksetzern ist das klassische S1-Niveau bei 69,62 Euro die erste Pivot-Unterstützungsreferenz unter dem aktuellen Kurs, gefolgt von S2 bei 64,83 Euro. Die Fibonacci S1 bei 72,47 Euro und Camarilla S1 bei 73,27 Euro liegen über dem aktuellen Kurs und wurden bereits durchbrochen. Die Woodie-Pivot-Unterstützung bei 72,88 Euro liegt ebenfalls über den aktuellen Niveaus, was mit dem Gesamtbild übereinstimmt, dass der Kurs unter mehrere kurzfristige Referenzpunkte gerutscht ist (TradingView, 24. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
HENSOLDT-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der HAG-Aktienkurs schloss am 25. März 2024 bei 41,075 Euro, nahe dem, was sich als mehrmonatiger Höchststand für diesen Zeitraum erweisen sollte. Die Aktie rutschte über den Sommer stetig ab und erreichte am 24. September 2024 ein Zweijahrestief von 28,315 Euro, da die allgemeine europäische Rüstungsstimmung abkühlte und die Aktie von ihrem Hoch im April 2024 von 43,755 Euro zurückging.
Die darauf folgende Erholung war dramatisch. Von diesem Tiefpunkt im September 2024 aus rallierte HAG durch 2025 stark, angetrieben von beschleunigten europäischen Wiederaufrüstungsverpflichtungen und einem Rekordauftragseingang. Die Aktie überschritt Anfang Oktober 2025 kurzzeitig 112 Euro, was einen Gewinn von etwa 297 % gegenüber dem Tief im September 2024 darstellte, bevor sie sich zurückzog. Ein zweiter Aufwärtsschub brachte HAG Mitte November 2025 wieder nahe an 95 Euro heran, aber die Rallye ebbte zum Jahresende ab, wobei die Aktie 2025 bei etwa 73,525 Euro schloss.
Der Januar 2026 begann mit frischer Dynamik, wobei HAG am 19. Januar Intraday wieder bis auf 97,10 Euro kletterte, bevor sie im Februar und bis in den März hinein wieder Gewinne abgab. Die Aktie erreichte erst am 18. März 2026 noch 83,985 Euro, bevor eine scharfe Umkehr im Zusammenhang mit nachlassenden Spannungen im Nahen Osten den breiteren europäischen Rüstungssektor belastete.
HAG schloss am 24. März 2026 bei 71,525 Euro, etwa 6,7 % niedriger seit Jahresbeginn und 5,4 % höher im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
HENSOLDT (HAG): Capital.com-Analystenansicht
Der Aktienkurs von HENSOLDT hat in den letzten zwei Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen und ist von den hohen 20ern im September 2024 auf kurzzeitig 112 Euro im Oktober 2025 gestiegen, angetrieben durch Deutschlands Entscheidung, Verteidigungsausgaben von der verfassungsmäßigen Schuldenbremse auszunehmen, und den Rekordauftragseingang des Unternehmens von 4,71 Milliarden Euro für 2025. Diese strukturelle Nachfragegrundlage bleibt eine glaubwürdige Stütze für das langfristige Investment-Case, obwohl der ebenso schnelle Rückzug der Aktie von diesen Höchstständen zurück in Richtung der niedrigen 70er bis März 2026 eine Erinnerung daran ist, dass erhöhte Bewertungen und Ausführungsrisiken stark wiegen können, wenn sich die Stimmung verschiebt.
Kurzfristig liegt die Hauptspannung zwischen einem robusten Auftragsbestand von 8,83 Milliarden Euro, der Umsatzsichtbarkeit bietet, und der bereinigten EBITDA-Margenprognose für 2026 von 18,5 %–19,0 %, die einige Analysten im Vergleich zu Wettbewerbern als konservativ betrachten. Wenn HENSOLDT über der Prognose liefert, könnte diese Lücke erneutes Interesse wecken, aber jede Margenenttäuschung oder Verzögerung bei der Programmausführung könnte den aktuellen Rücksetzer verlängern. Geopolitische Deeskalation, die zum sektorweiten Ausverkauf im März 2026 beitrug, stellt ein anhaltendes zweiseitiges Risiko dar: Eine Verringerung der europäischen Bedrohungswahrnehmung könnte Nachfrageannahmen abschwächen, während erneute Spannungen den gegenteiligen Effekt haben könnten.
Capital.com-Kundenstimmung für HENSOLDT-CFDs
Zum Stand vom 24. März 2026 ist die Positionierung der Capital.com-Kunden bei HENSOLDT-CFDs verzerrt: 97,8 % Long und 2,2 % Short, was Käufer um 95,6 Prozentpunkte in Führung bringt und die Stimmung fest im Heavy-Buy-, einseitig-zu-Longs-Bereich platziert. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – HENSOLDT 2026
- HAG notiert zum Stand vom 24. März 2026, 16:22 Uhr UTC, bei 71,325 Euro, etwa 6,7 % niedriger seit Jahresbeginn und ungefähr 36 % unter dem Höchststand im Oktober 2025 nahe 112 Euro.
- Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte liegen über dem aktuellen Kurs, mit Verkaufssignalen über die gesamte Linie. Der 14-Tage-RSI von 38,66 liegt im unteren neutralen Bereich, wobei kein stark trendendes Umfeld durch einen ADX-Wert von 16,01 angezeigt wird.
- Zu den Haupttreibern gehören Deutschlands verfassungsrechtliche Schuldenbremsausnahme für Verteidigungsausgaben, HENSOLDTs Rekordauftragseingang 2025 von 4,71 Milliarden Euro und ein Auftragsbestand von 8,83 Milliarden Euro, der mittelfristige Umsatzsichtbarkeit bietet.
- Der Rücksetzer im März 2026 spiegelt sektorweiten Druck wider, nachdem Präsident Trump eine Pause bei Iran-Angriffen signalisierte, was die geopolitische Risikoprämie senkte, die europäische Rüstungsaktien gestützt hatte.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten HENSOLDT-Aktien?
Die Aktionärsstruktur von HENSOLDT kann sich im Laufe der Zeit ändern, daher sollte der größte Anteilseigner anhand des neuesten Geschäftsberichts oder der aktuellsten behördlichen Einreichungen des Unternehmens überprüft werden. Im Allgemeinen konzentriert sich das Eigentum tendenziell auf strategische Investoren, institutionelle Anteilseigner und Streubesitzinvestoren. Für Händler ist das Eigentum wichtig, da Änderungen bei großen Beteiligungen die Marktstimmung, Liquidität und Erwartungen hinsichtlich Governance, langfristiger Strategie und zukünftiger Kapitalallokation beeinflussen können.
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den HENSOLDT-Aktienkurs?
Es gibt keine verlässliche Möglichkeit, eine HAG-Aktienprognose über fünf Jahre mit Präzision zu modellieren. Längerfristige Prognosen hängen von mehreren beweglichen Teilen ab, darunter europäische Verteidigungsausgaben, Auftragsumwandlung, Margen, Ausführung großer Programme und das breitere Marktumfeld. Analystenziele im Artikel konzentrieren sich auf einen 12-Monats-Horizont, nicht auf fünf Jahre. Jede Langfristschätzung sollte daher als Szenario und nicht als feste Erwartung behandelt werden, insbesondere in einem politisch sensiblen Sektor.
Ist HENSOLDT eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob HENSOLDT eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und dem Zeithorizont ab. Der Artikel hebt unterstützende Faktoren wie starken Auftragseingang, einen beträchtlichen Auftragsbestand und strukturelle Verteidigungsausgabentrends hervor, weist aber auch auf Bewertungsrisiken, Margenlieferrisiken und Sensibilität gegenüber geopolitischen Entwicklungen hin. Diese Balance bedeutet, dass die Aktie einige Marktteilnehmer ansprechen kann, während sie für andere ungeeignet bleibt. Es ist kein eindeutiger, unidirektionaler Fall.
Könnte die HENSOLDT-Aktie steigen oder fallen?
Ja, der Aktienkurs von HENSOLDT könnte sich in beide Richtungen bewegen, und der Artikel skizziert Gründe für beide Ergebnisse. Einerseits könnten Auftragsbestandsstärke, Unterstützung durch Verteidigungsbudgets und stärker als erwartete Ausführung die Aktie stützen. Andererseits könnten schwächere Stimmung, Margendruck, verzögerte Programmlieferung oder geopolitische Deeskalation sie belasten. Die breite Streuung bei Analystenkurszielen zeigt auch, dass die Erwartungen unterschiedlich sind, was die Unsicherheit hinsichtlich zukünftiger Kursbewegungen unterstreicht.
Sollte ich in HENSOLDT-Aktien investieren?
Das ist eine persönliche Entscheidung und keine allgemeine Schlussfolgerung. Der Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. HENSOLDT operiert in einem Sektor, der von politischen Entscheidungen, Vertragstiming, Gewinnlieferung und geopolitischen Ereignissen geprägt ist, die alle die Volatilität beeinflussen können. Jeder, der ein Engagement in Betracht zieht, müsste normalerweise seine eigenen finanziellen Umstände, Ziele und Risikotoleranz bewerten, bevor er eine Entscheidung trifft, anstatt sich allein auf Analystenziele oder Marktstimmung zu verlassen.
Kann ich HENSOLDT-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können HENSOLDT-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.