HENSOLDT AG (HAG) notiert am 16. März 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 82,735 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 77,47–82,865 € im Kursfeed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Bewegung erfolgt vor dem Hintergrund einer breiteren Stärke europäischer Verteidigungsaktien, gestützt durch Deutschlands Verteidigungshaushalt 2026 von 108,2 Milliarden Euro, den höchsten in der Geschichte der Bundesrepublik (Bloomberg, 28. November 2025). HENSOLDT meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekordauftragseingang von 4.710 Millionen Euro, ein Plus von 62 % im Jahresvergleich, und stellte für 2026 einen Umsatz von rund 2,75 Milliarden Euro in Aussicht (Investing.com, 26. Februar 2026). Zusätzlich zur positiven Grundstimmung stufte Jefferies die Aktie am 8. März 2026 von Hold auf Buy mit einem Kursziel von 90 € hoch und verwies darauf, dass die Free-Cashflow-Prognose des Unternehmens von 204–209 Millionen Euro für 2026 angesichts der erwarteten Anzahlungen für mehr als 70 Angebote im Umfang von rund 48 Milliarden Euro konservativ erscheine (Investing.com, 9. März 2026).

HENSOLDT-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 16. März 2026 spiegeln HENSOLDT-Aktienprognosen von Drittanbietern ein weitgehend konstruktives, aber divergentes Bild wider, geprägt durch Deutschlands beschleunigtes Verteidigungsbudget, den Rekordauftragseingang 2025 und kurzfristige Unsicherheiten hinsichtlich Margenlieferung und Investitionsausgaben.

Barclays (Hold beibehalten)

Barclays-Analyst Afonso Osorio behält ein Hold-Rating für HENSOLDT mit einer 12-Monats-HAG-Aktienprognose von 97 € bei. Die Hold-Einschätzung spiegelt eine ausgewogene Sicht auf die Auftragsbuchstärke des Unternehmens gegenüber Ausführungsrisiken wider, angesichts der Unsicherheit über das Tempo der Margenerholung bei wichtigen Verteidigungselektronikprogrammen (The Globe and Mail, 27. Februar 2026).

Deutsche Bank (Buy beibehalten)

Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard bekräftigt ein Buy-Rating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 101 €. Menard verweist auf den starken Free Cashflow als Qualitätssignal und nennt das anhaltende Wachstum der Nachfrage nach europäischer Verteidigungselektronik als Kernannahme für das Kursziel (The Globe and Mail, 28. Februar 2026).

Warburg Research (Buy bekräftigt)

Warburg Research-Analyst Christian Cohrs bekräftigt ein Buy-Rating und behält das 12-Monats-Kursziel bei 91 € bei. Cohrs bezeichnet die Aktie auf dem aktuellen Niveau als attraktiv, wobei das Kursziel in den Erwartungen einer anhaltenden Auftragsdynamik und solider Gewinnlieferung in beiden Berichtssegmenten von HENSOLDT verankert ist (MarketScreener, 26. Februar 2026).

Jefferies (Hochstufung auf Buy)

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie stuft HENSOLDT von Hold auf Buy hoch und setzt eine 12-Monats-HAG-Aktienprognose von 90 €. Die Hochstufung wird durch den anhaltenden Zufluss deutscher Verteidigungsaufträge im Jahr 2026 getrieben, den Lemarie als ausreichend erachtet, um die eigene Free-Cashflow-Prognose des Unternehmens konservativ erscheinen zu lassen, wobei die niedrigere Aktienbewertung einen verbesserten Einstiegspunkt biete (The Globe and Mail, 9. März 2026).

Simply Wall St (Konsensüberblick)

Simply Wall St meldet ein Konsens-12-Monats-Kursziel von etwa 96,18 € für HENSOLDT, wobei die einzelnen Analystenschätzungen zwischen 70 € und 120 € liegen. Die Bandbreite der Schätzungen spiegelt unterschiedliche Annahmen über Gewinnwachstum, Gewinnmargen und Programmausführungsrisiken wider, während die europäischen Verteidigungsinvestitionen weiter skalieren (Simply Wall St, 6. März 2026).

Fazit: Einzelne HENSOLDT-Aktienprognosen reichen von 90 bis 101 €. Buy-bewertete Analysten bei Deutsche Bank und Warburg Research liegen am oberen Ende, während die Buy-Einschätzungen von Jefferies und Warburg bei etwa 90–91 € konvergieren. Der gemischte Konsens liegt bei etwa 96,18 €, während Hold-bewertetes Barclays bei 97 € Vorsicht bei der Ausführung widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

HAG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der HAG-Aktienkurs notiert am 16. März 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 82,735 € innerhalb der Tagesspanne von 77,47–82,865 € und liegt knapp unter dem Tageshoch. Der Kurs notiert über einem breiten Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 20/50/100-Tage-SMAs bei etwa 79/82/81 € liegen, der 200-Tage-SMA bei etwa 89 € jedoch darüber bleibt und ein Verkaufssignal registriert, was auf einen längerfristigen Widerstand hindeutet, den der Kurs noch nicht zurückerobert hat.

Die 20-über-50-SMA-Ausrichtung ist intakt und hält den kurzfristigen Trend konstruktiv. Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 56,38, ein oberer neutraler Wert, der eine sich erholende, aber noch nicht überdehnte Dynamik widerspiegelt. Mit einem ADX von 17,39 ist die Trendstärke moderat, und die Bewegung weist vorerst keine starke Richtungsüberzeugung auf.

Nach oben wurde der klassische R1-Pivot bei 81,97 € im Tagesverlauf effektiv getestet, wobei der letzte Kurs bei 82,735 € knapp darüber liegt. Ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau hält R2 bei etwa 89,53 € im Blick, was eng mit dem 200-Tage-SMA konvergiert. Ein überzeugender Durchbruch durch den Bereich 89–90 € wäre erforderlich, um eine dauerhaftere Erholung in Richtung R3 bei etwa 101,88 € zu signalisieren.

Bei Rücksetzern markiert der klassische Pivot bei 77,18 € die erste Unterstützung, weitgehend im Einklang mit dem Intraday-Tief bei 77,47 €. Darunter bilden der 20-Tage-SMA bei etwa 79 € und der 100-Tage-SMA bei etwa 81 € eine geschichtete Unterstützungszone gleitender Durchschnitte. Ein Schlusskursverlust des Pivot-Bereichs um 77 € würde das Risiko einer Bewegung in Richtung S1 bei 69,62 € erhöhen (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

HENSOLDT-Aktienkursverlauf (2024–2026)

HENSOLDT wurde im September 2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und hat sich zu einem der am genauesten beobachteten Verteidigungselektronik-Unternehmen Europas entwickelt.

Der HAG-Aktienkurs notierte im März 2024 bei rund 35 €, stieg dann im Frühjahr stark an und erreichte Anfang April 2024 die niedrigen bis mittleren 40er-Euro-Marke, bevor er zurückging. Die Aktie verbrachte einen Großteil Mitte 2024 in einer Konsolidierung im Bereich 33–37 €, bevor eine starke Rallye Ende 2024 sie deutlich über 90 € trieb, wobei der Kurs am 6. Oktober 2025 ein Intraday-Hoch von 117,82 € erreichte, den Höchststand im Datensatz. Diese Bewegung spiegelte ein stärkeres Anlegerinteresse an europäischer Verteidigung angesichts steigender NATO-Ausgabenverpflichtungen und Deutschlands expandierendem Verteidigungshaushalt wider.

Ab Ende Oktober 2025 folgte eine breite Korrektur, wobei HAG von über 95 € auf die mittleren 40er-Euro-Marke in den folgenden Monaten fiel, bevor sie sich erholte. Anfang 2026 hatte sich die Aktie wieder in Richtung der mittleren bis oberen 80er-Euro-Marke erholt, eröffnete das Jahr am 2. Januar 2026 bei 75,13 € und notierte am 16. März 2026 bei 82,735 €, etwa 10,8 % höher seit Jahresbeginn.