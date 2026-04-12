HENSOLDT AG (HAG) notiert am 8. April 2026 um 15:26 Uhr UTC bei 82,745 Euro, laut Capital.com-Kursfeed, innerhalb einer Intraday-Spanne von 79,38–82,95 Euro. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung spiegelt mehrere zusammenlaufende Faktoren wider. HENSOLDT startete den April mit bemerkenswerter Volatilität, da die Aktien auf geopolitische Schlagzeilen reagierten, wobei eine Erholung des Verteidigungssektors zur Wochenmitte – verbunden mit diplomatischen Hoffnungen rund um den Iran-Konflikt – vor dem Osterwochenende Gewinnmitnahmen Platz machte (AD HOC NEWS, 5. April 2026). Die zugrunde liegenden Nachfragesignale bleiben fest: HENSOLDT meldete für das Gesamtjahr 2025 einen Auftragseingang von 4.710 Millionen Euro, ein Plus von 62 % im Jahresvergleich, und einen Auftragsbestand von 8.833 Millionen Euro, mit einer Umsatzprognose für 2026 von etwa 2.750 Millionen Euro und einem angestrebten bereinigten EBITDA-Margenziel von 18,5–19,0 % (HENSOLDT, 26. Februar 2026). Seit dem 1. April 2026 betreibt das Unternehmen außerdem ein neues Innovations- und Servicezentrum in der Ukraine zur Unterstützung aktiver TRML-4D-Radareinsätze, wobei Betriebsdaten in die Sensorentwicklung zurückfließen (The Defense Post, 1. April 2026).

HENSOLDT-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 8. April 2026 spiegeln HENSOLDT-Aktienprognosen von Drittanbietern eine Bandbreite von Einschätzungen wider, die von europäischer Aufrüstungsnachfrage, Auftragsbestandsabwicklung, Free-Cashflow-Sichtbarkeit und kurzfristiger Margenlieferung geprägt sind. Die folgenden Zusammenfassungen stützen sich auf Analystennoten und Konsensdaten, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden.

J.P. Morgan (Neutral-Bestätigung)

J.P. Morgan-Analyst David H Perry bestätigt ein Neutral-Rating für HENSOLDT mit einer 12-Monats-HAG-Aktienprognose von 85 Euro, reduziert von 90 Euro. Perry behält eine vorsichtige Haltung angesichts der Unsicherheit über die kurzfristige Margenumsetzung bei, wobei die bereinigte EBITDA-Prognose für 2026 von 18,5–19,0 % als wenig Spielraum für Enttäuschungen lassend betrachtet wird (MarketScreener, 7. April 2026).

Kepler Cheuvreux (Hochstufung auf Hold)

Kepler Cheuvreux stuft HENSOLDT von Reduce auf Hold hoch und hebt das 12-Monats-Kursziel auf 81 Euro an, was eine ausgewogenere Risiko-Ertrags-Einschätzung nach sektorweiter Volatilität widerspiegelt. Die Revision erfolgt nach einer Neukalibrierung europäischer Verteidigungsbewertungen im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen, wobei das neue Ziel verbesserte Einstiegsniveaus anerkennt, während weiterhin Ausführungsrisiken bestehen (TipRanks, 16. März 2026).

Jefferies (Hochstufung auf Buy)

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie stuft HAG von Hold auf Buy hoch und setzt ein 12-Monats-Kursziel von 90 Euro, unter Berufung auf einen anhaltenden Zufluss deutscher Verteidigungsaufträge und eine aus ihrer Sicht konservative Free-Cashflow-Prognose für 2026. Lemarie merkt an, dass die niedrigere Aktienbewertung zum Zeitpunkt der Hochstufung einen verbesserten Einstiegspunkt bot, wobei die Auftragspipeline von etwa 48 Milliarden Euro kurzfristige Auftragssichtbarkeit bietet (The Globe and Mail, 9. März 2026).

MarketScreener (Analystenkonsens)

MarketScreener aggregiert Schätzungen von 14 Analysten und kommt auf ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 91,14 Euro, mit einer Höchstschätzung von 114 Euro und einem Gesamtkonsensrating von Outperform, Stand 25. März 2026. Die Bandbreite der einzelnen Kursziele spiegelt unterschiedliche Annahmen bezüglich Margenlieferung, Auftragsumwandlung und dem Tempo deutscher und gesamteuropäischer Verteidigungsbeschaffung wider (MarketScreener, 25. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Analystenkursziele für HENSOLDT zwischen 81 Euro (Kepler Cheuvreux, Hold) und 90 Euro (Jefferies, Buy), wobei der 14-Analysten-Konsens bei 91,14 Euro liegt. Ein gemeinsamer Nenner dieser Kursziele ist die europäische Aufrüstungsnachfrage vor dem Hintergrund kurzfristiger Margenumsetzungsrisiken.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

HAG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der HAG-Aktienkurs notiert am 8. April 2026 um 15:26 Uhr UTC bei 82,745 Euro und liegt über jedem Standard-Gleitenden-Durchschnitt im 10- bis 200-Tage-Bereich, mit Ausnahme des 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) bei 87 Euro und des Hull-Moving-Average (9) bei 86 Euro, die beide Verkaufssignale in der TradingView-Zusammenfassung registrieren. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs liegen bei 77, 79, 79 bzw. 87 Euro, und der Kurs hält sich derzeit über dem 10- bis 100-Tage-Cluster, eine Positionierung, die mit einer 20-über-50-Kauf-Ausrichtung in der SMA-Familie übereinstimmt.

Das Momentum befindet sich im oberen neutralen Bereich: Der 14-Tage-Relative-Strength-Index (RSI) liegt bei 57,10, ein Niveau, das TradingView als neutral klassifiziert, während der Average Directional Index (ADX) bei 16,91 unter der 25er-Schwelle liegt, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Bewegung noch kein stark trendendes Umfeld widerspiegelt. Der MACD-Level (12, 26) von 0,34 und der Awesome-Oszillator bei 1,64 tragen beide Kaufsignale und verleihen dem kürzerfristigen Momentum einen festeren Ton, ohne eine entscheidende Richtungsverschiebung zu bestätigen.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 85,23 Euro die nächste Widerstandsreferenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss durch dieses Niveau könnte den R2-Bereich bei 94,87 Euro stärker in den Fokus rücken. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot-Punkt bei 75,72 Euro die anfängliche Unterstützungsreferenz im TradingView-Pivot-Rahmen dar, wobei die 100-Tage-SMA-Marke nahe 78,53 Euro zwischen dem aktuellen Kurs und diesem Pivot als Zwischenniveau liegt. Eine Bewegung unter diese MA-Marke würde den Fokus stärker auf S1 bei 66 Euro in der klassischen Pivot-Tabelle lenken (TradingView, 8. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

HENSOLDT-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der HAG-Aktienkurs bewegte sich von April bis September 2024 auf Basis der bereitgestellten Kursdaten um 28–39 Euro, bevor er in der zweiten Jahreshälfte 2024 und bis ins Jahr 2025 eine anhaltende Rallye begann.

Die Aktie stieg bis Mitte 2025 stark an und erreichte am 13. Oktober 2025 einen Datensatz-Schlusskurs von 105,71 Euro, mit einem Intraday-Hoch von 117,82 Euro am 6. Oktober 2025. Dies stellte einen Gewinn von etwa 273 % gegenüber dem Schlusskurs von Ende September 2024 von rund 28,32 Euro dar, während einer Periode, die von steigenden europäischen Verteidigungsausgabenverpflichtungen geprägt war. Von diesem Oktober-2025-Höchststand zog HAG dann deutlich zurück und fiel auf einen Schlusskurs von 56,54 Euro am 7. April 2026, mit einem Intraday-Tief von 45,24 Euro, was einen Rückgang von rund 46,5 % vom Hoch markierte.

HAG schloss 2025 bei 73,525 Euro am 30. Dezember und eröffnete 2026 bei 76,63 Euro am 2. Januar, erreichte ein Jahreshoch von 97,10 Euro am 19. Januar, bevor ein Rückzug einsetzte. Ein erneuter Ausverkauf Ende März 2026 brachte die Aktie auf einen Schlusskurs von 71,43 Euro am 30. März zurück, bevor sie sich auf die aktuellen Niveaus erholte.

HAG schloss am 8. April 2026 bei 83,145 Euro, etwa 8,5 % im Plus seit Jahresbeginn und 47,1 % im Plus im Jahresvergleich.