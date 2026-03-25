GameStop Aktie Prognose: Ryan Cohen kauft vor Q4GameStop ist ein US-amerikanischer Videospielehändler, dessen Aktien vor der Veröffentlichung der Q4-Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 am 24. März 2026 im Fokus stehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
GameStop Corporation (GME) wird zum Stand von 16:01 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 23,31 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 23,20–23,70 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung rund um GME wird weiterhin von mehreren gleichzeitigen Faktoren geprägt: der Erwartung der Q4-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025, die für den 24. März 2026 geplant sind (Yahoo Finance, 16. März 2026); anhaltenden Spekulationen über eine mögliche Großakquisition durch CEO Ryan Cohen; und Ryan Cohens berichtetem Kauf von 500.000 zusätzlichen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 21,12 $ (MarketBeat, 22. Januar 2026). Die allgemeine Marktstimmung am 18. März 2026 blieb vor der FOMC-Zinsentscheidung der Federal Reserve im März und einem Großhandelsinflationsbericht (PPI) vorsichtig, wobei Dow-Jones-Futures bei Handelseröffnung auf etwa 0,5 % höher deuteten (Investing.com, 17. März 2026).
GameStop-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Laut den unten genannten Drittquellen zeigen die GameStop-Aktienprognosen zum Stand vom 18. März 2026 eine begrenzte Bandbreite an Schätzungen und spiegeln unterschiedliche Ansichten zu unternehmensspezifischen und makroökonomischen Faktoren wider.
MarketBeat (Konsensübersicht)
MarketBeat aggregiert zwei aktive Ratings für GameStop und kommt zu einem Konsens-Rating „Reduzieren" sowie einer durchschnittlichen 12-Monats-GME-Aktienprognose von 13,50 $, wobei sowohl die hohe als auch die niedrige Schätzung ebenfalls bei 13,50 $ liegen. Die Plattform merkt an, dass dieses Ziel ein Abwärtspotenzial von etwa 42 % gegenüber dem Schlusskurs vom 18. März 2026 von 23,28 $ impliziert und dass der GME-Konsens hinter dem Durchschnitt des breiteren Sektors Nicht-Basiskonsumgüter von „Halten" zurückbleibt (MarketBeat, 18. März 2026).
Public.com (Analysten-Snapshot)
Public.com meldet einen Verkaufen-Konsens für GME, basierend auf einem aktiven Analysten-Rating, mit einem 12-Monats-Kursziel von 13,50 $. Die Plattform nennt als Kontext die Verbesserung der Bruttomarge von GameStop auf 34,5 % und eine Wandelanleihe-Emission in Höhe von 1,5 Milliarden $, während sie auf anhaltende Gegenwinds bei Hardware- und Softwareumsätzen hinweist (Public.com, 18. März 2026).
Yahoo Finance / Argus (quantitatives Modell)
Der quantitative Research-Service von Yahoo Finance erhöhte sein modellbasiertes Kursziel für GME auf 26 $. Der Bericht ist quantitativer Natur und keine traditionelle fundamentale Analystennotiz, und es wurde keine narrative Begründung neben der Zahl öffentlich bekannt gegeben (Yahoo Finance, 11. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
GME-Aktienkurs: Technische Übersicht
Der GME-Aktienkurs wird zum Stand von 16:01 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 23,31 $ gehandelt und liegt unter allen vier kurzfristigeren einfachen gleitenden Durchschnitten – den 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 24 $ / 23 $ / 23 $ / 23 $ – wobei der 20-Tage-SMA über dem 50-Tage-SMA verläuft, der Kurs selbst jedoch unter dem gesamten Cluster liegt, was den kurzfristigen Trend unter Druck hält. Der Hull Moving Average (9) bei 23,18 $ wird auf TradingView als Kaufsignal angezeigt und liegt knapp unter dem aktuellen Kurs, was einen bescheidenen kurzfristigen Boden bietet, während der 100-Tage-SMA bei 22,61 $ die nächste bedeutende langfristige Unterstützung nach unten darstellt.
Die Dynamik ist gedämpft: Der 14-Tage-RSI liegt bei 45,13, in neutralem Territorium und neigt sich zur unteren Hälfte der Skala, was keine Richtungsüberzeugung bietet. Der Average Directional Index (14) liegt bei 19,78, unter der Schwelle von 25, die mit einem etablierten Trend assoziiert wird, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine starke Richtungskraft fehlt.
Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 25,71 $ die erste nahegelegene Referenzmarke; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 27,39 $ in Sicht bringen. Der klassische Pivot-Punkt (P) bei 24,25 $ fungiert als unmittelbare Widerstandsreferenz, und der Kurs müsste auf Schlussbasis über dieses Niveau zurückkehren, bevor eine nachhaltige Erholung in Richtung R1 glaubwürdig wird.
Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim Hull-Moving-Average-Niveau nahe 23,18 $, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 22,61 $. Sollte der Kurs diese MA-Unterstützung auf Schlussbasis verlieren, wird der S1-Pivot bei 22,57 $ zur nächsten Referenz, und ein Bruch dort würde Raum für eine tiefere Bewegung in Richtung der S2-Zone nahe 21,11 $ lassen (TradingView, 18. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
GameStop-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der GME-Aktienkurs eröffnete den März 2024 mit einem Handel um etwa 14 $, nachdem er den Großteil des späten 2023 und frühen 2024 in der Spanne von 10–14 $ verbracht hatte, da der Meme-Aktien-Hype von 2021 eine ferne Erinnerung blieb und das Unternehmen weiterhin seine Einzelhandelspräsenz verkleinerte.
Das änderte sich schlagartig im Mai 2024, als das Wiederauftauchen von „Roaring Kitty" – dem Online-Alias von Keith Gill – in den sozialen Medien einen dramatischen Short Squeeze auslöste. GME stieg von etwa 17 $ am 10. Mai auf ein Intraday-Hoch von 80,05 $ am 14. Mai, bevor es genauso schnell wieder einbrach; bis Ende Mai war die Aktie auf etwa 23 $ zurückgefallen. Ein zweiter, kleinerer Anstieg erfolgte Anfang Juni, wobei die Aktie am 6. Juni 67,55 $ berührte, bevor sie wieder in Richtung der 22–25 $-Spanne abfiel, wo sie den größten Teil des Sommers und Herbstes 2024 verbrachte.
GME schloss 2024 bei 31,39 $, gestützt durch erneutes Privatanlegerinteresse und Spekulationen über CEO Ryan Cohens Strategie, eröffnete dann 2025 bei 31,50 $, bevor es im Laufe des Jahres zurückfiel. Ein frischer Meme-getriebener Sprung trieb die Aktie Ende Mai 2025 auf etwa 35 $, aber zum Jahresende hatte sich GME bei etwa 20,50 $ eingependelt und schloss 2025 bei 20,50 $.
GME (GameStop) wird zum Stand vom 18. März 2026 bei 23,31 $ gehandelt, etwa 14 % über dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2025 von 20,50 $ und weitgehend unverändert im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs von 23,47 $ am 18. März 2025.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
GameStop (GME): Capital.com-Analystenansicht
Die Kursentwicklung von GameStop (GME) in den letzten zwei Jahren spiegelt die ungewöhnliche duale Identität der Aktie wider: ein traditioneller stationärer Einzelhändler mit rückläufigen Umsätzen und ein Meme-getriebenes Handelsinstrument, das zu scharfen, stimmungsgetriebenen Bewegungen fähig ist. Die laufende Verlagerung des Unternehmens in Richtung Sammlerstücke und digitale Produkte, kombiniert mit CEO Ryan Cohens strategischen Ambitionen, einschließlich berichtetem Akquisitionsinteresse, gibt einigen Marktteilnehmern einen Grund, über kurzfristige Fundamentaldaten hinauszuschauen. Eine relativ schlanke Bilanz, gestärkt durch die 1,5-Milliarden-$-Wandelanleihe-Emission Anfang 2026, könnte Spielraum für Unternehmensmaßnahmen bieten, bringt jedoch auch ein Verwässerungsrisiko mit sich, das den Aktienkurs belasten könnte.
Gleichzeitig sieht sich das Kerngeschäft von GME weiterhin strukturellen Gegenwinds ausgesetzt, wobei Hardware- und Softwareumsätze im Jahresvergleich stark rückläufig sind, und die formelle Analystenabdeckung bleibt dünn, wobei das einzige aktive Broker-Ziel deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt. Die Stimmung der Privatanleger kann GME schnell in beide Richtungen bewegen, was in beide Richtungen wirkt und das Potenzial für schnelle Gewinne sowie abrupte Umkehrungen schafft. Marktteilnehmer sollten die im aktuellen Kurs eingepreiste spekulative Prämie gegen die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung abwägen.
Sentiment der Capital.com-Kunden für GameStop-CFDs
Zum Stand vom 18. März 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei GameStop-CFDs bei 96,4 % Käufern gegenüber 3,6 % Verkäufern, was bedeutet, dass Käufer mit 93 Prozentpunkten vorne liegen und das Sentiment deutlich im stark-kaufenden, einseitig-Long-Bereich liegt. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen bei Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – GameStop 2026
- GME wird zum Stand von 16:01 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 23,31 $ gehandelt, seit Jahresbeginn um etwa 14 % gegenüber dem Schlusskurs 2025 von 20,50 $ gestiegen, jedoch weit unter dem Meme-Spike-Hoch vom Mai 2024 von 80,05 $.
- Technische Indikatoren sind gemischt bis bärisch: Der Kurs liegt unter den meisten kurzfristigen gleitenden Durchschnitten, der 14-Tage-RSI liegt bei 45,13 in neutralem Territorium, und der Average Directional Index bei 19,78 signalisiert keinen etablierten Trend.
- Wichtige Kurstreiber sind CEO Ryan Cohens berichtete Aktienkäufe und Akquisitionsambitionen, GameStops 1,5-Milliarden-$-Wandelanleihe-Emission und anhaltende strukturelle Rückgänge bei Hardware- und Softwareumsätzen.
- Die jüngste Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Q4-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 am 24. März 2026, Ryan Cohens Akquisitionsspekulationen und die Sensitivität der Aktie gegenüber der Privatanlegerstimmung, was alles scharfe Bewegungen in beide Richtungen auslösen könnte.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten GameStop-Aktien?
Die Aktionärsbasis von GameStop ändert sich im Laufe der Zeit, sodass der größte Anteilseigner je nach den neuesten Unternehmensunterlagen und Fondsoffenlegungen variieren kann. Grundsätzlich teilt sich das Eigentum auf Insider, institutionelle Investoren und Privataktionäre auf. Ryan Cohen bleibt einer der am genauesten beobachteten Einzelaktionäre des Unternehmens, insbesondere nach seinen zusätzlichen Aktienkäufen im Jahr 2026. Anleger sollten die neuesten Aufsichtsmeldungen für die aktuellste Übersicht über Großbeteiligungen prüfen.
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den GameStop-Aktienkurs?
Es gibt keine einzelne zuverlässige Fünf-Jahres-GME-Aktienprognose. Längerfristige Prognosen sind besonders unsicher, da die Aktie eine hohe Sensitivität gegenüber Verschiebungen in der Privatanlegerstimmung, unternehmensspezifischen Entwicklungen und breiteren Marktbedingungen gezeigt hat. Die aktuelle Analystenabdeckung durch Drittanbieter ist selbst auf 12-Monats-Basis begrenzt, was Fünf-Jahres-Schätzungen eher spekulativ als präzise macht. Jede langfristige Ansicht sollte als Szenario und nicht als feste Erwartung behandelt werden.
Ist GameStop eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob GameStop als gute Aktie zum Kaufen betrachtet wird, hängt von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und dem Anlagehorizont ab. Das Unternehmen sieht sich in Teilen seines Kerngeschäfts noch immer unter Druck, während der Aktienkurs auch scharf auf Stimmung und Nachrichtenfluss reagieren kann. Diese Kombination kann für einige Marktteilnehmer Chancen schaffen, erhöht aber auch das Risiko. Das bedeutet, dass die Aktie für einige Trader attraktiv sein kann, während sie für andere ungeeignet bleibt.
Könnte die GameStop-Aktie steigen oder fallen?
Die GameStop-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, je nachdem, wie sich Unternehmensnachrichten, Gewinne, Marktstimmung und breitere makroökonomische Bedingungen entwickeln. Die jüngste Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf Ryan Cohens berichtete Aktienkäufe, Akquisitionsspekulationen und die bevorstehende Gewinnveröffentlichung des Unternehmens, während technische Indikatoren auf ein gemischtes bis leicht bärisches kurzfristiges Setup hingedeutet haben. Wie bei anderen stark stimmungssensitiven Aktien können scharfe Bewegungen schnell eintreten, sodass Volatilität eine wichtige Überlegung bleibt.
Sollte ich in GameStop-Aktien investieren?
Nur Sie können entscheiden, ob GameStop zu Ihren persönlichen finanziellen Umständen passt, und diese Entscheidung sollte auf Ihrer eigenen Recherche und Risikobewertung beruhen. Die Aktie kombiniert begrenzte Analystenabdeckung, anhaltende Geschäftsherausforderungen und eine Historie plötzlicher stimmungsgetriebener Kursschwankungen. Das kann es schwierig machen, sie allein mit konventionellen Maßstäben zu bewerten. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von GameStop-Aktien.
Kann ich GameStop-CFDs bei Capital.com handeln?
Ja, Sie können GameStop-CFDs bei Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und sich bewusst sein, dass Verluste schnell eintreten können.