GameStop Corporation (GME) wird zum Stand von 16:01 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 23,31 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 23,20–23,70 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um GME wird weiterhin von mehreren gleichzeitigen Faktoren geprägt: der Erwartung der Q4-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025, die für den 24. März 2026 geplant sind (Yahoo Finance, 16. März 2026); anhaltenden Spekulationen über eine mögliche Großakquisition durch CEO Ryan Cohen; und Ryan Cohens berichtetem Kauf von 500.000 zusätzlichen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 21,12 $ (MarketBeat, 22. Januar 2026). Die allgemeine Marktstimmung am 18. März 2026 blieb vor der FOMC-Zinsentscheidung der Federal Reserve im März und einem Großhandelsinflationsbericht (PPI) vorsichtig, wobei Dow-Jones-Futures bei Handelseröffnung auf etwa 0,5 % höher deuteten (Investing.com, 17. März 2026).

GameStop-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Laut den unten genannten Drittquellen zeigen die GameStop-Aktienprognosen zum Stand vom 18. März 2026 eine begrenzte Bandbreite an Schätzungen und spiegeln unterschiedliche Ansichten zu unternehmensspezifischen und makroökonomischen Faktoren wider.

MarketBeat (Konsensübersicht)

MarketBeat aggregiert zwei aktive Ratings für GameStop und kommt zu einem Konsens-Rating „Reduzieren" sowie einer durchschnittlichen 12-Monats-GME-Aktienprognose von 13,50 $, wobei sowohl die hohe als auch die niedrige Schätzung ebenfalls bei 13,50 $ liegen. Die Plattform merkt an, dass dieses Ziel ein Abwärtspotenzial von etwa 42 % gegenüber dem Schlusskurs vom 18. März 2026 von 23,28 $ impliziert und dass der GME-Konsens hinter dem Durchschnitt des breiteren Sektors Nicht-Basiskonsumgüter von „Halten" zurückbleibt (MarketBeat, 18. März 2026).

Public.com (Analysten-Snapshot)

Public.com meldet einen Verkaufen-Konsens für GME, basierend auf einem aktiven Analysten-Rating, mit einem 12-Monats-Kursziel von 13,50 $. Die Plattform nennt als Kontext die Verbesserung der Bruttomarge von GameStop auf 34,5 % und eine Wandelanleihe-Emission in Höhe von 1,5 Milliarden $, während sie auf anhaltende Gegenwinds bei Hardware- und Softwareumsätzen hinweist (Public.com, 18. März 2026).

Yahoo Finance / Argus (quantitatives Modell)

Der quantitative Research-Service von Yahoo Finance erhöhte sein modellbasiertes Kursziel für GME auf 26 $. Der Bericht ist quantitativer Natur und keine traditionelle fundamentale Analystennotiz, und es wurde keine narrative Begründung neben der Zahl öffentlich bekannt gegeben (Yahoo Finance, 11. März 2026).

Fazit: Basierend auf den oben genannten Drittquellen liegen die GameStop-Aktienprognosen einheitlich bei 13,50 $ unter einem Reduzieren/Verkaufen-Konsens, während das quantitative Modell von Argus bei 26 $ abweicht, was die Kluft zwischen fundamentalen und modellgesteuerten Ansätzen für eine Aktie widerspiegelt, bei der die Abdeckung dünn bleibt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

GME-Aktienkurs: Technische Übersicht

Der GME-Aktienkurs wird zum Stand von 16:01 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 23,31 $ gehandelt und liegt unter allen vier kurzfristigeren einfachen gleitenden Durchschnitten – den 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 24 $ / 23 $ / 23 $ / 23 $ – wobei der 20-Tage-SMA über dem 50-Tage-SMA verläuft, der Kurs selbst jedoch unter dem gesamten Cluster liegt, was den kurzfristigen Trend unter Druck hält. Der Hull Moving Average (9) bei 23,18 $ wird auf TradingView als Kaufsignal angezeigt und liegt knapp unter dem aktuellen Kurs, was einen bescheidenen kurzfristigen Boden bietet, während der 100-Tage-SMA bei 22,61 $ die nächste bedeutende langfristige Unterstützung nach unten darstellt.

Die Dynamik ist gedämpft: Der 14-Tage-RSI liegt bei 45,13, in neutralem Territorium und neigt sich zur unteren Hälfte der Skala, was keine Richtungsüberzeugung bietet. Der Average Directional Index (14) liegt bei 19,78, unter der Schwelle von 25, die mit einem etablierten Trend assoziiert wird, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine starke Richtungskraft fehlt.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 25,71 $ die erste nahegelegene Referenzmarke; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 27,39 $ in Sicht bringen. Der klassische Pivot-Punkt (P) bei 24,25 $ fungiert als unmittelbare Widerstandsreferenz, und der Kurs müsste auf Schlussbasis über dieses Niveau zurückkehren, bevor eine nachhaltige Erholung in Richtung R1 glaubwürdig wird.

Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim Hull-Moving-Average-Niveau nahe 23,18 $, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 22,61 $. Sollte der Kurs diese MA-Unterstützung auf Schlussbasis verlieren, wird der S1-Pivot bei 22,57 $ zur nächsten Referenz, und ein Bruch dort würde Raum für eine tiefere Bewegung in Richtung der S2-Zone nahe 21,11 $ lassen (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

GameStop-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der GME-Aktienkurs eröffnete den März 2024 mit einem Handel um etwa 14 $, nachdem er den Großteil des späten 2023 und frühen 2024 in der Spanne von 10–14 $ verbracht hatte, da der Meme-Aktien-Hype von 2021 eine ferne Erinnerung blieb und das Unternehmen weiterhin seine Einzelhandelspräsenz verkleinerte.

Das änderte sich schlagartig im Mai 2024, als das Wiederauftauchen von „Roaring Kitty" – dem Online-Alias von Keith Gill – in den sozialen Medien einen dramatischen Short Squeeze auslöste. GME stieg von etwa 17 $ am 10. Mai auf ein Intraday-Hoch von 80,05 $ am 14. Mai, bevor es genauso schnell wieder einbrach; bis Ende Mai war die Aktie auf etwa 23 $ zurückgefallen. Ein zweiter, kleinerer Anstieg erfolgte Anfang Juni, wobei die Aktie am 6. Juni 67,55 $ berührte, bevor sie wieder in Richtung der 22–25 $-Spanne abfiel, wo sie den größten Teil des Sommers und Herbstes 2024 verbrachte.

GME schloss 2024 bei 31,39 $, gestützt durch erneutes Privatanlegerinteresse und Spekulationen über CEO Ryan Cohens Strategie, eröffnete dann 2025 bei 31,50 $, bevor es im Laufe des Jahres zurückfiel. Ein frischer Meme-getriebener Sprung trieb die Aktie Ende Mai 2025 auf etwa 35 $, aber zum Jahresende hatte sich GME bei etwa 20,50 $ eingependelt und schloss 2025 bei 20,50 $.

GME (GameStop) wird zum Stand vom 18. März 2026 bei 23,31 $ gehandelt, etwa 14 % über dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2025 von 20,50 $ und weitgehend unverändert im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs von 23,47 $ am 18. März 2025.