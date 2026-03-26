Ethereum (ETH/USD) wird am 24. März 2026 um 10:23 Uhr UTC bei 2.159,29 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 2.032,71–2.181,17 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Mehrere Faktoren prägen die kurzfristige Richtung von ETH. BlackRock hat Mitte März 2026 ein Staking-fähiges Ethereum-ETF-Produkt lanciert, das einen neuen institutionellen Nachfragekanal für Spot-ETH eröffnet (Yahoo Finance, 12. März 2026). Diese Entwicklung folgte auf das Ethereum Pectra (Prague-Electra) Upgrade, das im Mai 2025 im Mainnet live ging und die Validator-Stake-Limits erhöhte, den Blob-Durchsatz für Layer-2-Netzwerke erweiterte und Verbesserungen bei der Account-Abstraktion einführte (Crypto APIs, 10. April 2025).

Der breitere makroökonomische Hintergrund bleibt ein Schwankungsfaktor, wobei die Federal Reserve die Zinsen bei ihrer Sitzung im März 2026 bei 3,5–3,75 % hielt und gleichzeitig die Inflationsprognosen nach oben korrigierte (CNBC, 18. März 2026), was die Risikobereitschaft an den Kryptomärkten empfindlich für jede Verschiebung der Zinssenkungserwartungen hält (Crypto.com, 18. März 2026).

Ethereum Kursprognose 2026-2030: Analystenansicht zu Kurszielen

Stand 24. März 2026 spiegeln Kursprognosen von Drittanbietern für ETH eine breite Spanne kurzfristiger und Jahresschätzungen wider, wobei die Politik der Federal Reserve, institutionelle ETF-Zuflüsse und das Wachstum von Layer-2-Netzwerken als häufigste Schwankungsfaktoren über alle Quellen hinweg genannt werden.

CoinCodex (algorithmische Jahresspanne)

CoinCodex platziert ETH innerhalb einer Handelsspanne für das Gesamtjahr 2026 von 2.130,45–4.018,82 $, mit einer Punktschätzung für Jahresende von 2.642,20 $ und einem annualisierten Durchschnitt von 2.879,74 $. Das Modell stützt sich auf historische Volatilitätszyklen und Bitcoin-Halving-Muster und merkt an, dass 22 von 30 verfolgten technischen Indikatoren bärische Signale registrierten, während der 14-Tage-RSI bei 54,12 lag, was auf neutrale Dynamik hindeutet (CoinCodex, 24. März 2026).

Coinpedia (Erholungs- und Widerstandsziele)

Coinpedia prognostiziert ein anfängliches Erholungsziel für 2026 von 2.878 $, wobei ein anschließender Widerstandstest bei 4.076 $ möglich ist, wenn sich die Käufernachfrage im Unterstützungsband von 1.700–1.900 $ konsolidiert. Die Begründung verweist auf steigende Wal-Transaktionszahlen über 1 Million $ in den vorangegangenen 30 Tagen, einen sinkenden ETH-Bestand an zentralisierten Börsen und 38,2 Milliarden $ Total Value Locked (TVL) über 146 aktive Layer-2-Netzwerke als strukturelle Nachfragefaktoren (Coinpedia, 17. März 2026).

Finance Magnates (institutionelle Bankziele)

Finance Magnates berichtet, dass Standard Chartered ein ETH-Kursziel von 5.440 $ für Oktober 2026 festlegte, unter Berufung auf ETF-Zuflüsse und Investorennachfrage, während eine breitere Konsensspanne traditioneller Finanzinstitute von 6.500–7.500 $ für 2026 mit Corporate-Treasury-Akkumulationsdynamiken verknüpft wurde. Die Publikation weist darauf hin, dass beide Ziele vor dem Hintergrund veröffentlicht wurden, dass ETH nahe 2.000 $ gehandelt wurde und dass die technische Dynamik bärisch blieb, bis ETH 3.000 $ zurückeroberte (Finance Magnates, 9. Februar 2026).

Changelly (monatliche Spanne März 2026)

Changelly prognostiziert einen monatlichen Tiefststand für März 2026 von 2.053,04 $, einen Höchststand von 2.286,17 $ und einen Durchschnitt von 2.169,61 $, abgeleitet aus einer Kombination technischer Indikatoren und Machine-Learning-Modellen. Die Methodik verweist auf ein bärisches Sentiment und eine extreme Angst-Lesung auf dem Fear & Greed Index zum Zeitpunkt der Erfassung (Changelly, 22. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die ETH-Kursprognosen von einem monatlichen Tiefststand im März nahe 2.053 $ bis zu einem institutionellen Jahresendziel von 7.500 $, wobei sich der algorithmische Modellkonsens zwischen 2.642 $ und 4.076 $ für das Gesamtjahr bewegt und Bankziele am oberen Ende der Spanne liegen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ETH-Kurs: Technischer Überblick

Der ETH/USD-Kurs wird am 24. März 2026 um 10:23 Uhr UTC bei 2.159,29 $ gehandelt und hält sich über einem gemischten Cluster gleitender Durchschnitte, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 2.105 $ / 2.044 $ / 2.520 $ / 3.138 $ liegen. Die kürzerfristigen SMAs (20 und 50) richten sich konstruktiv unter dem aktuellen Kurs aus, während die 100- und 200-Tage-SMAs darüber als längerfristige Widerstandsebene fungieren, die der Kurs noch nicht zurückerobert hat.

Die Dynamik ist neutral bis mild: Der 14-Tage-RSI liegt bei 52,9, befindet sich im mittleren Bereich und deutet auf Konsolidierung statt auf einen direktionalen Impuls in eine der beiden Richtungen hin. Der ADX(14) bei 19,8 liegt unter der Schwelle von 25, was darauf hinweist, dass derzeit kein etablierter Trend vorliegt.

Nach oben ist die erste Referenz der klassische R1-Pivot bei 2.378 $, wobei ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau den R2-Bereich nahe 2.792 $ wieder in Sicht bringen würde. Eine nachhaltige Bewegung durch R2 würde dann den Weg zur 100-Tage-SMA-Ebene bei 2.520 $ als Zwischenstation wieder öffnen.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 2.060 $ die anfängliche Unterstützungsreferenz, die weitgehend mit dem 20-Tage-SMA nahe 2.105 $ übereinstimmt und einen kurzfristigen Boden bildet. Wenn ETH unter diese Zone fällt, würde dies S1 bei 1.647 $ als nächstes bedeutendes Level in den Fokus rücken, wobei der 50-Tage-SMA bei 2.044 $ dazwischen einen sekundären Puffer bietet (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ethereum Kursverlauf (2024–2026)

Ethereum startete sein Mainnet im Juli 2015, wobei ETH zunächst zu Bruchteilen eines Dollars gehandelt wurde. Der Token wuchs durch aufeinanderfolgende Bullenzyklen erheblich und erreichte schließlich im November 2021 ein Allzeithoch von 4.878,26 $.

Die Kursentwicklung von ETH/USD über die zwei Jahre bis zum 24. März 2026 umfasste Höchststände, eine scharfe Korrektur und eine allmähliche Erholung. Der Token eröffnete im März 2024 bei etwa 3.594 $, kletterte Mitte Oktober 2024 auf ein lokales Hoch über 4.000 $ und schloss 2024 dann bei rund 3.332 $. Anfang 2025 hielt sich ETH im Januar über 3.300 $, bevor ein erheblicher Ausverkauf begann. Die Kurse rutschten von etwa 3.118 $ Ende Januar 2025 auf ein Zyklustief nahe 1.389 $ am 9. April 2025, inmitten breiter Schwäche am Kryptomarkt und makroökonomischer Gegenwinde.

Die Erholung folgte durch den Sommer 2025, wobei ETH Ende August wieder über 3.500 $ kletterte und Anfang November 2025 3.914 $ berührte – der höchste Stand seit Anfang 2025. Diese Dynamik ließ zum Jahresende nach, wobei der Token 2025 bei etwa 2.968 $ schloss. Der Januar 2026 begann mit einer kurzen Rallye über 3.300 $, aber ETH kehrte durch Ende Januar und Februar scharf um und fiel am 6. Februar 2026 auf ein lokales Tief nahe 1.746 $.

ETH schloss am 24. März 2026 bei 2.160,35 $, etwa 35,2 % niedriger im Jahresvergleich und rund 3,5 % niedriger seit Jahresbeginn gegenüber der Eröffnung am 1. Januar 2026 von 3.001,03 $.