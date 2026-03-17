Ethereum (ETH/USD) handelt auf dem Kursfeed von Capital.com um 11:55 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 2.270,93 USD, nahe der Spitze seiner Intraday-Spanne von 2.084,52–2.280,55 USD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung bei digitalen Assets erhält teilweise Unterstützung durch anhaltende Zuflüsse in Spot-Ethereum-ETFs, wobei in den USA börsennotierte Produkte am 13. März 2026 Nettozuflüsse von etwa 27 Mio. USD verzeichneten. Gleichzeitig belastet das breitere makroökonomische Umfeld Risikoanlagen. Brent-Rohöl notiert aufgrund der anhaltenden Schließung der Straße von Hormus über 100 USD, der VIX schloss am Freitag bei 27,19, und das US-BIP für Q4 2025 wurde auf annualisiert 0,7% nach unten korrigiert. Die Märkte positionieren sich zudem vor den Zinsentscheidungen der Federal Reserve, der EZB und der Bank of England, die diese Woche anstehen, wobei Anleger auf Anzeichen achten, dass die Zentralbanken über Stagflationsrisiken durch den Energieschock besorgt sind (Saxo Bank, 16. März 2026).

Ethereum Preisprognose 2026-2030: Kursziele der Analysten

Zum Stand 16. März 2026 spiegeln ETH-Preisprognosen von Drittanbietern eine breite Palette möglicher Szenarien wider, die von Erwartungen zur Federal-Reserve-Politik, ETF-Flussdynamik, On-Chain-Netzwerkmetriken und der breiteren Krypto-Marktstimmung geprägt sind. Die folgenden Kursziele fassen führende Schätzungen etablierter Forschungsquellen zusammen, geordnet von niedrigeren zu höheren Prognosen.

Changelly (März 2026 Spanne)

Changelly prognostiziert, dass ETH im März 2026 nicht unter 2.097,36 USD fallen wird, mit einem potenziellen Höchstwert von 2.520,45 USD für den Monat und einem durchschnittlichen Handelswert von 2.308,91 USD. Die Schätzung basiert auf einer Kombination aus technischen Indikatoren und Machine-Learning-Modellen, wobei die Analyse eine bärische Marktstimmung von 22% und einen Fear-and-Greed-Index von 15 (extreme Angst) zum Zeitpunkt der Erfassung vermerkt (Changelly, 15. März 2026).

CoinCodex (Fünf-Tage-Modellziel)

CoinCodex modelliert, dass ETH bis zum 20. März 2026 2.359,17 USD erreichen wird, was einem Anstieg von 10,88% gegenüber dem Referenzpreis vom 16. März 2026 von 2.238,11 USD entspricht, inmitten eines breiteren bärischen technischen Ausblicks, in dem 19 von 30 verfolgten Indikatoren eine negative Prognose signalisieren. Die Analyse hebt wichtige Unterstützungsniveaus bei 2.073,25 USD, 2.049,63 USD und 2.033,55 USD hervor, wobei der RSI (14) bei 53,11 eine neutrale Dynamik anzeigt (CoinCodex, 16. März 2026).

Coinpedia (Erholungs- und Widerstandsziele)

Coinpedia prognostiziert eine Erholung von ETH in Richtung 2.878 USD im März 2026, wobei ein sekundärer Widerstandstest bei 4.076 USD später im Jahr möglich ist, da die aufsteigende Kanalunterstützung des seit 2020 aktiven mehrjährigen Trendlinie die Struktur untermauert. Die Begründung verweist auf steigende Wal-Transaktionszahlen über 1 Mio. USD, einen rückläufigen ETH-Bestand an zentralisierten Börsen und 38,2 Mrd. USD an Total Value Locked über 146 aktive Layer-2-Netzwerke als strukturelle Unterstützungsfaktoren (Coinpedia, 11. März 2026).

Standard Chartered (revidiertes institutionelles Jahresendziel)

Das Digital-Assets-Research-Team von Standard Chartered hält laut Yahoo Finance an einem ETH-Kursziel von 4.000 USD für Jahresende 2026 fest, nachdem es im Februar 2026 aufgrund schwacher ETF-Zuflussdaten von 7.500 USD nach unten korrigiert wurde. Die Bank verknüpft eine Erholung von ETH in Richtung dieses Niveaus mit der Wiederaufnahme von Zinssenkungen durch die Federal Reserve, die sie nicht vor Juni 2026 erwartet, während sie ein längerfristiges Ziel von 40.000 USD für Ende 2030 beibehält (Yahoo Finance, 3. März 2026).

Fazit: ETH-Preisprognosen von Drittanbietern platzieren Ethereum in einer kurzfristigen Spanne von etwa 2.097–2.878 USD für März, wobei längerfristige Jahresendziele 2026 aus institutioneller Forschung 4.000 USD erreichen. Gemeinsame Faktoren sind das Timing der Federal-Reserve-Zinssenkungen, die Erholung der ETF-Zuflüsse und die On-Chain-Layer-2-Aktivität als primäre Schwankungsfaktoren.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ETH-Kurs: Technischer Überblick

Der ETH/USD Kurs notiert um 11:55 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 2.270,93 USD und hält sich nahe der Spitze seiner Intraday-Spanne von 2.084,52–2.280,55 USD. Der Tageschart zeigt den Kurs komfortabel über dem Cluster der kurz- bis mittelfristigen gleitenden Durchschnitte, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 2.041 / 2.128 / 2.600 / 3.225 liegen, obwohl die 100- und 200-Tage-SMAs deutlich über den aktuellen Niveaus bleiben und Verkaufssignale tragen. Die kurzfristige Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte ist konstruktiv: Die 10-, 20-, 30- und 50-Tage-SMAs registrieren alle Kaufsignale, wobei der Kurs über dem 20-über-50-Niveau handelt und die kurzfristige Tendenz stabil hält.

Die Dynamik ist unterstützend, aber nicht überdehnt. Der 14-Tage-RSI liegt bei 63,1, im oberen neutralen Bereich, und ist konsistent mit einem Markt, der sich von überverkauftem Territorium erholt hat, ohne jedoch bereits überkaufte Bedingungen zu erreichen. Der ADX (14) bei 24,3 liegt knapp unter der 25-Schwelle, was darauf hindeutet, dass die Trendstärke zunimmt, aber noch nicht als etablierte Richtungsbewegung bestätigt ist.

Nach oben ist das klassische R1 bei 2.378,3 USD die erste zu beobachtende Referenz. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde das R2 bei 2.791,5 USD wieder in den Blick rücken. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (100 Tage) bei 2.515,9 USD stellt ebenfalls eine bedeutende Überkopfbarriere dar, da er etwa 10,8% über dem letzten Kurs liegt und sich mit der breiteren Zone deckt, in der Verkaufssignale zu clustern beginnen.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 2.060,0 USD erste Unterstützung, verstärkt durch den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt bei 2.028,1 USD und den 50-Tage-SMA nahe 2.128 USD. Sollte der Kurs den 2.060-USD-Pivot auf Tagesschlussbasis verlieren, könnte dies den Weg für einen Rückgang in Richtung S1 bei 1.646,8 USD öffnen, was weitgehend mit der nächsten bedeutenden Abwärtsreferenz in der klassischen Pivot-Tabelle übereinstimmt (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ethereum Kursverlauf (2024–2026)

Ethereum startete sein Mainnet im Juli 2015, wobei ETH den Großteil seines ersten Jahres deutlich unter 1 USD handelte. Als dieser Datensatz im März 2024 beginnt, befand sich ETH bereits mitten in einem Bullenmarkt, schloss am 17. März 2024 bei 3.644 USD und drängte bis zum Frühsommer weiter in die Spanne von 3.500–3.900 USD.

Der ETH/USD-Kurs erreichte seinen Höchststand innerhalb dieses Zweijahresfensters Anfang Oktober 2025 und berührte am 7. Oktober 2025 ein Hoch von 4.758,62 USD, bevor eine scharfe Umkehr ihn bis November unter 3.600 USD zurückzog. Ein zweiter Erholungsversuch stockte Mitte Januar 2026, wobei ETH am 18. Januar 2026 kurzzeitig über 3.300 USD handelte, bevor ein steiler Ausverkauf im Februar den Kurs am 6. Februar 2026 auf ein Zweijahrestief von 1.745,79 USD brachte – ein Rückgang von etwa 53% in unter drei Wochen.

Die Erholung verlief seitdem schrittweise, wobei ETH im März 2026 wieder durch die Spanne von 2.000–2.200 USD kletterte. ETH schloss am 31. Dezember 2025 bei 2.967,68 USD und beendete das Jahr mit einem Rückgang von etwa 10,9% gegenüber dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2024 von 3.331,81 USD. ETH schloss am 16. März 2026 bei 2.272,78 USD, was etwa 24,3% im Jahresverlauf entspricht, aber 20,4% im Jahresvergleich höher liegt.