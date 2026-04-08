Ethereum Prognose: Fünfter Monat mit ETF-AbflüssenEthereum dessen aktuelle Kursentwicklung durch anhaltende Spot-ETF-Abflüsse, Unsicherheit in der US-Handelspolitik und bevorstehende US-Makrodaten geprägt wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ethereum (ETH/USD) wird am 2. April 2026 um 12:57 Uhr UTC laut Capital.com-Kursfeed bei 2.030,94 $ gehandelt, nach einer Intraday-Sitzung mit einer Spanne zwischen 2.030,94 $ und 2.156,72 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung rund um ETH wird durch mehrere zusammenlaufende Faktoren belastet. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten im März den fünften Monat in Folge mit Nettoabflüssen, wobei die Gesamtrücknahmen seit Beginn der Umkehrphase nach der Einführung der Fonds 2,4 Milliarden US-Dollar überschritten haben (Yahoo Finance, 1. April 2026). Die Unsicherheit in der US-Handelspolitik hat ebenfalls die breiteren Kryptomärkte unter Druck gesetzt. Der globale Aufschlag von 10 % der Trump-Regierung gemäß Abschnitt 122 des Handelsgesetzes, der seit Ende Februar in Kraft ist (White & Case, 2. März 2026), hat eine risikoaverse Haltung bei digitalen Assets aufrechterhalten. Darüber hinaus richtet sich die makroökonomische Aufmerksamkeit auf die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls), die am 2. April 2026 fällig sind, sowie auf bevorstehende Zinssignale der Federal Reserve, von denen Analysten annehmen, dass sie die kurzfristige Stimmung bei Risikoanlagen einschließlich Kryptowährungen beeinflussen könnten (DL News, 1. April 2026).
Ethereum Kursprognose 2026-2030: Analysten-Kursziele
Zum 2. April 2026 spiegeln ETH-Kursprognosen von Drittanbietern einen allgemein vorsichtigen kurzfristigen Ausblick wider, wobei Erholungsszenarien von makroökonomischen Bedingungen und einer Rückkehr der Nachfrage bei wichtigen Unterstützungsniveaus abhängen. Die folgenden Ziele fassen Schätzungen aus verschiedenen Quellen innerhalb dieses Zeitfensters zusammen.
CoinCodex (kurzfristiges technisches Modell)
CoinCodex prognostiziert, dass ETH bis zum 4. April 2026 2.278,54 $ erreichen wird, was einem Anstieg von 10,92 % gegenüber dem Referenzpreis von 2.069,81 $ vom 30. März 2026 entspricht. Das Modell weist darauf hin, dass 82 % der verfolgten Indikatoren zu diesem Datum ein bärisches Signal zeigen, wobei der Fear & Greed Index bei 8 (extreme Angst) liegt, während wichtige Unterstützungsniveaus bei 1.947,05 $, 1.910,66 $ und 1.877,38 $ identifiziert werden (CoinCodex, 30. März 2026).
Coinpedia (Q2 2026 Erholungsszenario)
Coinpedia setzt ein Q2-2026-Erholungsziel bei 2.878 $ an und verweist auf Akkumulation im Unterstützungsbereich von 1.700–1.900 $ sowie steigende Wal-Transaktionszahlen über 1 Million $ als Signale für institutionelle Positionierung nahe 2.000 $. Ein anschließender Retest von 4.076 $ wird als sekundäres Szenario für später im Jahr 2026 markiert, abhängig davon, dass die Nachfrage die aktuelle Schwelle für eine bestätigte Richtungsbewegung überschreitet (Coinpedia, 28. März 2026).
Changelly (April 2026 Modellspanne)
Das Modell von Changelly schätzt eine Handelsspanne für April 2026 von 2.050,07–2.464,99 $ mit einem monatlichen Durchschnitt von 2.257,53 $. Der Dienst weist darauf hin, dass die 200-Tage-Unterstützung des gleitenden Durchschnitts seit dem 28. März 2026 im Vier-Stunden-Chart steigt, während er gleichzeitig einen bärischen 50-Tage-Durchschnitt im Tages-Zeitrahmen als Gegengewicht markiert, inmitten einer allgemeinen extremen Angst-Stimmung mit einem Wert von 11 (Changelly, 31. März 2026).
Standard Chartered (institutionelles Jahresendziel)
Standard Chartered hält an einem Jahresendziel 2026 für ETH von 4.000 $ fest, das von der vorherigen Schätzung von 7.500 $ nach unten revidiert wurde, wobei die Bank schwache Spot-ETF-Zufluss-Daten und anhaltende makroökonomische Unsicherheit als Hauptgründe für die Reduzierung anführt. Die Bank markiert auch einen potenziellen kurzfristigen Tiefpunkt nahe 1.400 $, bevor eine Erholung in Richtung dieses Niveaus erfolgt, und verknüpft das Tempo einer Erholung mit dem Zeitpunkt von Zinssenkungen der Federal Reserve, die sie nicht vor Juni 2026 erwartete (Yahoo Finance, 3. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
ETH-Kurs: Technischer Überblick
Der ETH/USD Kurs wird am 2. April 2026 um 12:57 Uhr UTC laut Capital.com-Kursfeed bei 2.030,94 $ gehandelt, wobei die Sitzung zwischen 2.030,94 $ und 2.156,72 $ schwankte. Das Bild der gleitenden Tagesdurchschnitte ist einheitlich bärisch: Die Oszillator-Zusammenfassung von TradingView zeigt alle 12 verfolgten gleitenden Durchschnitte mit einem Verkaufssignal, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei 2.119 $ / 2.044 $ / 2.440 $ / 3.030 $ positioniert sind, wobei jeder über dem aktuellen Kurs liegt und als absteigende Widerstandsebene fungiert.
Der 50-Tage-SMA bei 2.044 $ ist die nächste Overhead-Referenz im kurzfristigen Cluster. Der Kurs wird derzeit geringfügig darunter gehandelt, und ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau würde den 20-Tage-SMA bei 2.119 $ wieder in Sicht bringen. Darüber hinaus stellt der klassische R1-Pivot bei 2.357 $ die erste bedeutende Widerstandsreferenz dar, wobei R2 bei 2.611 $ ein sekundäres Niveau ist, falls sich die Dynamik wesentlich verschieben sollte.
Bei der Momentum-Analyse setzt TradingView den 14-Tage-Relative-Strength-Index (RSI) bei 46,2 an, ein neutraler Wert, der keine klare Richtungsüberzeugung bietet. Der 14-Tage-Average-Directional-Index (ADX) liegt bei 13,8, unter der Schwelle von 15, was auf ein schwaches und trendloses Kursumfeld zum gegenwärtigen Zeitpunkt hinweist.
Nach unten liegt der klassische Pivot-Punkt bei 2.132 $ knapp über dem letzten Kurs und stellt nun kurzfristigen Overhead dar anstatt Unterstützung. Das S1-Niveau bei 1.879 $ ist die erste klassische Unterstützungsreferenz unter dem aktuellen Kurs, wobei S2 bei 1.654 $ als sekundäre Marke dient (TradingView, 2. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Ethereum Kursverlauf (2024–2026)
Ethereum wurde Mitte 2014 über einen Crowdsale gestartet, und sein Mainnet ging im Juli 2015 live. ETH erreichte im November 2021 ein Allzeithoch von 4.878,26 $, bevor ein längerer Bärenmarkt durch 2022–2023 einsetzte.
Mit einer Eröffnung im April 2024 um etwa 3.282 $ stieg ETH/USD im Frühjahr stetig an und berührte am 8. April 2024 kurzzeitig 3.729,64 $, bevor es zurückging. Der Token handelte den größten Teil von Q2 und Q3 2024 in einer breiten Spanne von 2.870–3.900 $, fiel am 5. August 2024 inmitten eines breiteren Krypto-Ausverkaufs stark auf 2.116 $ und erholte sich dann, um das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 3.331,81 $ zu schließen.
Im Jahr 2025 startete ETH auf festerer Basis, schloss am 1. Januar 2025 bei 3.353,92 $ und stieg am 10. November auf bis zu 3.659,31 $, bevor makroökonomische Gegenwinde und Sektorrotation die Kurse bis zum Jahresende belasteten. Der Token beendete 2025 am 31. Dezember bei etwa 2.967,68 $, ein Rückgang von rund 11 % im Jahresvergleich.
Der Rückgang beschleunigte sich bis 2026. ETH eröffnete das Jahr am 1. Januar 2026 bei 3.001,03 $, erholte sich Mitte Januar kurzzeitig über 3.368 $ und verkaufte sich dann im Februar und März stark ab, wobei am 9. März 2026 ein Intraday-Tief von 1.389,79 $ erreicht wurde, bevor die jüngere Periode folgte. ETH schloss am 2. April 2026 bei 2.033,04 $, ein Rückgang von etwa 32,2 % seit Jahresbeginn und etwa 38,9 % im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Capital.com Analystenmeinung: Ethereum
ETH startete 2026 bei 3.001,03 $, bevor es im Verlauf von Q1 stark absank und einen Rückgang von etwa 32 % im Quartalsvergleich verzeichnete, womit eine sechsmonatige Verlustserie verlängert wurde, die erst im März 2026 endete, als der Token etwa 7 % zulegte – seine stärkste monatliche Performance seit August 2025. Der Q1-Ausverkauf spiegelte ein Zusammentreffen von Faktoren wider: fünf aufeinanderfolgende Monate mit Nettoabflüssen aus Spot-Ethereum-ETFs in Höhe von über 2,4 Milliarden $ laut SoSoValue-Daten, eine hohe Korrelation mit der Volatilität an den Aktienmärkten sowie anhaltende makroökonomische Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik und der Zinsleitlinie der Federal Reserve. On-Chain-Fundamentaldaten präsentieren ein gemischteres Bild. Die täglich aktiven Adressen näherten sich Anfang April 2026 788.000, und der Anteil von ETH, der auf zentralisierten Börsen gehalten wird, fiel auf etwa 11 %, was auf eine Retention durch Langzeithalter hindeutet. Gleichzeitig blieb die gehebelte Positionierung fragil, wobei Long-Liquidationen in Höhe von 111 Millionen $ ausgelöst wurden, als die Kurse unter 2.000 $ brachen.
Die kurzfristige Stimmung bleibt vorsichtig, wobei eine bärische Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte und ein neutraler 14-Tage-Relative-Strength-Index zum 2. April 2026 keine klare Richtungsüberzeugung bieten. Eine Erholung der ETF-Zuflüsse oder eine Verschiebung in der Federal-Reserve-Politik könnte eine Erholung in Richtung der von mehreren Drittanbieter-Modellen genannten Spanne von 2.200–2.400 $ unterstützen, während ein nachhaltiger Durchbruch unter das Unterstützungsniveau von 1.755 $ den Weg zu einer tieferen Bewegung in Richtung 1.500 $ öffnen könnte. Gleichzeitig sind On-Chain-Akkumulation durch große Wallet-Adressen und potenzielle regulatorische Klarheit bei gestakten ETH-Produkten strukturelle Faktoren, die laut einigen Analysten die Kurse über einen längeren Horizont stützen könnten, obwohl makroökonomische Gegenwinde und sektorweite Risikobereitschaft die dominierenden kurzfristigen Variablen bleiben.
Capital.com-Kundenstimmung für Ethereum-CFDs
Zum 2. April 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Ethereum-CFDs bei 87,7 % Long und 12,3 % Short, was sie fest in den Heavy-Buy-Bereich einordnet, wobei Käufer mit 75,4 Prozentpunkten vorne liegen. Diese einseitige Neigung zu Longs spiegelt eine ausgeprägte bullische Haltung unter den aktiven Teilnehmern zum Zeitpunkt der Erfassung wider. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Ethereum (2026)
- ETH wird am 2. April 2026 um 12:57 Uhr UTC bei 2.030,94 $ gehandelt, ein Rückgang von etwa 32 % seit Jahresbeginn und etwa 39 % im Jahresvergleich.
- Zu den Haupttreibern gehören fünf aufeinanderfolgende Monate mit Spot-ETH-ETF-Abflüssen, erhöhte Unsicherheit in der US-Handelspolitik, Zinsleitlinien der Federal Reserve und ETHs hohe Korrelation mit der breiteren Aktienstimmung.
- ETH wurde nach den EIP-4844-Gebührensenkungen netto-inflationär, wodurch die Burn-Rate reduziert und ein moderater Angebotsdruck zu einem bereits vorsichtigen Nachfrageumfeld hinzugefügt wurde.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wie lautet die neueste Kursprognose für Ethereum-Kryptowährung?
Prognosen von Drittanbietern, auf die in diesem Artikel verwiesen wird, deuten eher auf einen vorsichtigen kurzfristigen Ausblick für Ethereum hin als auf ein einzelnes vereinbartes Ziel. Schätzungen, die zwischen dem 24. März und dem 2. April 2026 veröffentlicht wurden, platzieren ETH in einer breiten kurzfristigen Spanne, wobei einige Modelle auf etwa 2.050–2.400 $ hinweisen und andere höhere Erholungsszenarien später in 2026 skizzieren. Diese Prognosen hängen von Faktoren wie ETF-Zuflüssen, der Politik der Federal Reserve, der Marktstimmung und der Nachfrage bei wichtigen Unterstützungsniveaus ab.
Wer besitzt die meisten Ethereum?
Keine einzelne öffentliche Quelle kann genau bestätigen, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt die meisten Ethereum besitzt, da die Bestände auf Wallets verteilt sind, die Börsen, Institutionen, Protokollen und Einzelinvestoren gehören. Große Börsen-Wallets erscheinen oft unter den größten Inhabern, können aber Vermögenswerte repräsentieren, die im Namen vieler Nutzer gehalten werden, anstatt eines einzelnen Eigentümers. In der Praxis ist das Ethereum-Eigentum über eine Mischung von Entitäten verteilt, und Wallet-Daten offenbaren nicht immer den wirtschaftlich Berechtigten hinter einer Adresse.
Wie viel Ether gibt es?
Ether hat kein festes maximales Angebot in der gleichen Weise wie einige andere Kryptowährungen. Die Gesamtmenge im Umlauf ändert sich im Laufe der Zeit, da neues ETH über das Netzwerk ausgegeben wird, während einige ETH auch durch den durch Ethereum-Updates eingeführten Gebührenverbrennungsmechanismus aus dem Angebot entfernt werden. Infolgedessen kann sich das Angebot je nach Netzwerkaktivität, Ausgabeniveaus und Transaktionsgebührendynamik zu einem bestimmten Zeitpunkt ausdehnen oder schrumpfen.
Könnte der Ethereum-Kurs steigen oder fallen?
Der Ethereum-Kurs kann sich in beide Richtungen bewegen, manchmal über sehr kurze Zeiträume. Im Artikel sind Aufwärtsszenarien mit verbesserten ETF-Zuflüssen, stärkerer Nachfrage und einem unterstützenderen makroökonomischen Umfeld verknüpft, während Abwärtsrisiken schwache Stimmung, weitere Abflüsse, handelspolitische Unsicherheit und Druck durch allgemeine Schwäche bei Risikoanlagen umfassen. Technische Niveaus können Händlern helfen, mögliche Szenarien zu formulieren, sagen aber keine Ergebnisse voraus, und Volatilität bleibt ein wichtiges Merkmal des Kryptowährungsmarktes.
Sollte ich in Ethereum investieren?
Ob Ethereum für Sie geeignet ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Zeithorizont und Ihrem Verständnis des Marktes ab. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlung. Ethereum ist ein volatiles Asset, und sowohl Spot-Investitionen als auch CFD-Handel bergen Risiken. Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, ist es wichtig zu verstehen, wie das Produkt funktioniert, die Möglichkeit von Verlusten zu berücksichtigen und zu beurteilen, ob es zu Ihren persönlichen Umständen passt.
Kann ich Ethereum-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Ethereum-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Krypto-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.