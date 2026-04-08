Ethereum (ETH/USD) wird am 2. April 2026 um 12:57 Uhr UTC laut Capital.com-Kursfeed bei 2.030,94 $ gehandelt, nach einer Intraday-Sitzung mit einer Spanne zwischen 2.030,94 $ und 2.156,72 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um ETH wird durch mehrere zusammenlaufende Faktoren belastet. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten im März den fünften Monat in Folge mit Nettoabflüssen, wobei die Gesamtrücknahmen seit Beginn der Umkehrphase nach der Einführung der Fonds 2,4 Milliarden US-Dollar überschritten haben (Yahoo Finance, 1. April 2026). Die Unsicherheit in der US-Handelspolitik hat ebenfalls die breiteren Kryptomärkte unter Druck gesetzt. Der globale Aufschlag von 10 % der Trump-Regierung gemäß Abschnitt 122 des Handelsgesetzes, der seit Ende Februar in Kraft ist (White & Case, 2. März 2026), hat eine risikoaverse Haltung bei digitalen Assets aufrechterhalten. Darüber hinaus richtet sich die makroökonomische Aufmerksamkeit auf die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls), die am 2. April 2026 fällig sind, sowie auf bevorstehende Zinssignale der Federal Reserve, von denen Analysten annehmen, dass sie die kurzfristige Stimmung bei Risikoanlagen einschließlich Kryptowährungen beeinflussen könnten (DL News, 1. April 2026).

Ethereum Kursprognose 2026-2030: Analysten-Kursziele

Zum 2. April 2026 spiegeln ETH-Kursprognosen von Drittanbietern einen allgemein vorsichtigen kurzfristigen Ausblick wider, wobei Erholungsszenarien von makroökonomischen Bedingungen und einer Rückkehr der Nachfrage bei wichtigen Unterstützungsniveaus abhängen. Die folgenden Ziele fassen Schätzungen aus verschiedenen Quellen innerhalb dieses Zeitfensters zusammen.

CoinCodex (kurzfristiges technisches Modell)

CoinCodex prognostiziert, dass ETH bis zum 4. April 2026 2.278,54 $ erreichen wird, was einem Anstieg von 10,92 % gegenüber dem Referenzpreis von 2.069,81 $ vom 30. März 2026 entspricht. Das Modell weist darauf hin, dass 82 % der verfolgten Indikatoren zu diesem Datum ein bärisches Signal zeigen, wobei der Fear & Greed Index bei 8 (extreme Angst) liegt, während wichtige Unterstützungsniveaus bei 1.947,05 $, 1.910,66 $ und 1.877,38 $ identifiziert werden (CoinCodex, 30. März 2026).

Coinpedia (Q2 2026 Erholungsszenario)

Coinpedia setzt ein Q2-2026-Erholungsziel bei 2.878 $ an und verweist auf Akkumulation im Unterstützungsbereich von 1.700–1.900 $ sowie steigende Wal-Transaktionszahlen über 1 Million $ als Signale für institutionelle Positionierung nahe 2.000 $. Ein anschließender Retest von 4.076 $ wird als sekundäres Szenario für später im Jahr 2026 markiert, abhängig davon, dass die Nachfrage die aktuelle Schwelle für eine bestätigte Richtungsbewegung überschreitet (Coinpedia, 28. März 2026).

Changelly (April 2026 Modellspanne)

Das Modell von Changelly schätzt eine Handelsspanne für April 2026 von 2.050,07–2.464,99 $ mit einem monatlichen Durchschnitt von 2.257,53 $. Der Dienst weist darauf hin, dass die 200-Tage-Unterstützung des gleitenden Durchschnitts seit dem 28. März 2026 im Vier-Stunden-Chart steigt, während er gleichzeitig einen bärischen 50-Tage-Durchschnitt im Tages-Zeitrahmen als Gegengewicht markiert, inmitten einer allgemeinen extremen Angst-Stimmung mit einem Wert von 11 (Changelly, 31. März 2026).

Standard Chartered (institutionelles Jahresendziel)

Standard Chartered hält an einem Jahresendziel 2026 für ETH von 4.000 $ fest, das von der vorherigen Schätzung von 7.500 $ nach unten revidiert wurde, wobei die Bank schwache Spot-ETF-Zufluss-Daten und anhaltende makroökonomische Unsicherheit als Hauptgründe für die Reduzierung anführt. Die Bank markiert auch einen potenziellen kurzfristigen Tiefpunkt nahe 1.400 $, bevor eine Erholung in Richtung dieses Niveaus erfolgt, und verknüpft das Tempo einer Erholung mit dem Zeitpunkt von Zinssenkungen der Federal Reserve, die sie nicht vor Juni 2026 erwartete (Yahoo Finance, 3. März 2026).

Fazit: Kursprognosen von Drittanbietern für ETH konvergieren auf eine kurzfristige ETH-Spanne von etwa 2.050–2.400 $, wobei Erholungsszenarien von 2.878 $ (Coinpedia, Q2) bis 4.000 $ (Standard Chartered, Jahresende) reichen. In allen diesen Quellen sind die Hauptvariablen die Erholung der ETF-Zuflüsse, die Richtung der Federal-Reserve-Politik und die Bestätigung der Nachfrage im Unterstützungsbereich von 1.700–1.900 $.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ETH-Kurs: Technischer Überblick

Der ETH/USD Kurs wird am 2. April 2026 um 12:57 Uhr UTC laut Capital.com-Kursfeed bei 2.030,94 $ gehandelt, wobei die Sitzung zwischen 2.030,94 $ und 2.156,72 $ schwankte. Das Bild der gleitenden Tagesdurchschnitte ist einheitlich bärisch: Die Oszillator-Zusammenfassung von TradingView zeigt alle 12 verfolgten gleitenden Durchschnitte mit einem Verkaufssignal, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei 2.119 $ / 2.044 $ / 2.440 $ / 3.030 $ positioniert sind, wobei jeder über dem aktuellen Kurs liegt und als absteigende Widerstandsebene fungiert.

Der 50-Tage-SMA bei 2.044 $ ist die nächste Overhead-Referenz im kurzfristigen Cluster. Der Kurs wird derzeit geringfügig darunter gehandelt, und ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau würde den 20-Tage-SMA bei 2.119 $ wieder in Sicht bringen. Darüber hinaus stellt der klassische R1-Pivot bei 2.357 $ die erste bedeutende Widerstandsreferenz dar, wobei R2 bei 2.611 $ ein sekundäres Niveau ist, falls sich die Dynamik wesentlich verschieben sollte.

Bei der Momentum-Analyse setzt TradingView den 14-Tage-Relative-Strength-Index (RSI) bei 46,2 an, ein neutraler Wert, der keine klare Richtungsüberzeugung bietet. Der 14-Tage-Average-Directional-Index (ADX) liegt bei 13,8, unter der Schwelle von 15, was auf ein schwaches und trendloses Kursumfeld zum gegenwärtigen Zeitpunkt hinweist.

Nach unten liegt der klassische Pivot-Punkt bei 2.132 $ knapp über dem letzten Kurs und stellt nun kurzfristigen Overhead dar anstatt Unterstützung. Das S1-Niveau bei 1.879 $ ist die erste klassische Unterstützungsreferenz unter dem aktuellen Kurs, wobei S2 bei 1.654 $ als sekundäre Marke dient (TradingView, 2. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ethereum Kursverlauf (2024–2026)

Ethereum wurde Mitte 2014 über einen Crowdsale gestartet, und sein Mainnet ging im Juli 2015 live. ETH erreichte im November 2021 ein Allzeithoch von 4.878,26 $, bevor ein längerer Bärenmarkt durch 2022–2023 einsetzte.

Mit einer Eröffnung im April 2024 um etwa 3.282 $ stieg ETH/USD im Frühjahr stetig an und berührte am 8. April 2024 kurzzeitig 3.729,64 $, bevor es zurückging. Der Token handelte den größten Teil von Q2 und Q3 2024 in einer breiten Spanne von 2.870–3.900 $, fiel am 5. August 2024 inmitten eines breiteren Krypto-Ausverkaufs stark auf 2.116 $ und erholte sich dann, um das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 3.331,81 $ zu schließen.

Im Jahr 2025 startete ETH auf festerer Basis, schloss am 1. Januar 2025 bei 3.353,92 $ und stieg am 10. November auf bis zu 3.659,31 $, bevor makroökonomische Gegenwinde und Sektorrotation die Kurse bis zum Jahresende belasteten. Der Token beendete 2025 am 31. Dezember bei etwa 2.967,68 $, ein Rückgang von rund 11 % im Jahresvergleich.

Der Rückgang beschleunigte sich bis 2026. ETH eröffnete das Jahr am 1. Januar 2026 bei 3.001,03 $, erholte sich Mitte Januar kurzzeitig über 3.368 $ und verkaufte sich dann im Februar und März stark ab, wobei am 9. März 2026 ein Intraday-Tief von 1.389,79 $ erreicht wurde, bevor die jüngere Periode folgte. ETH schloss am 2. April 2026 bei 2.033,04 $, ein Rückgang von etwa 32,2 % seit Jahresbeginn und etwa 38,9 % im Jahresvergleich.