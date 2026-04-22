Ethereum (ETH/USD) notiert am 14. April 2026 um 14:49 Uhr UTC bei 2.387,29 $, nahe der Tagesspitze der Intraday-Spanne von 2.182,97–2.393,65 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Aufwärtsbewegung folgt einer breiteren Krypto-Marktrally, bei der Bitcoin am 14. April 2026 um mehr als 5 % auf ein Vierwochenhoch über 74.000 $ gestiegen ist, angetrieben durch Optimismus im Zusammenhang mit US-Iran-Friedensgesprächen (Yahoo Finance, 14. April 2026). Das ETH Open Interest war bereits nach einer früheren US-Iran-Waffenstillstandsankündigung am 8. April 2026 um etwa 2,2 Milliarden Dollar gestiegen, was laut CryptoQuant-Daten eine erhöhte derivategetriebene Nachfrage widerspiegelt (Mitrade, 11. April 2026). Separat verarbeiteten die Märkte weiterhin die Auswirkungen der US-Zollpolitik, wobei Trumps „Liberation Day"-Basiszölle um den 5. April 2026 herum Krypto-Liquidationen von über 400 Millionen Dollar ausgelöst hatten, bevor sich die Stimmung stabilisierte (Forbes, 5. April 2026). Ein weicheres makroökonomisches Umfeld und verbesserte Risikobereitschaft unterstützten ebenfalls die Erholung Mitte April (Yahoo Finance, 8. April 2026).

Ethereum Kursprognose 2026-2030: Analystenkursziele im Überblick

Zum Stand 14. April 2026 spiegeln ETH-Kursprognosen von Drittanbietern eine Bandbreite kurzfristiger Ausblicke wider, die durch technische Indikatoren, Derivateaktivität, On-Chain-Daten und das vorherrschende makroökonomische Umfeld geprägt sind. Die folgenden Ziele fassen führende Schätzungen für den Ethereum-Markt aus diesem Zeitraum zusammen.

CoinCodex (5-Tage-Kursziel technisch)

CoinCodex schätzt, dass ETH innerhalb von fünf Tagen nach dem Referenzpreis vom 30. März 2026 von 2.069,81 $ auf 2.278,54 $ steigen könnte, was einem Anstieg von 10,92 % entspricht. Das Modell verweist auf einen RSI von 42,75 (neutral), einen Fear-and-Greed-Index-Wert von 8 (extreme Angst) und wichtige Unterstützungsniveaus bei 1.947,05 $ und 1.877,38 $, während 82 % der erfassten technischen Indikatoren zum Zeitpunkt der Erfassung ein bärisches Signal sendeten (CoinCodex, 30. März 2026).

Phemex (Q2-2026-Szenarioanalyse)

Phemex setzt ein bullisches Kursziel von 2.500–2.586 $ für Q2 2026, abhängig davon, dass ETH die Unterstützung bei 2.106 $ hält und einen Tagesschluss über 2.350 $ verzeichnet, während ein bärischer Durchbruch unter 2.106 $ den Weg zu 2.000 $ und dann 1.800 $ öffnet. Die Analyse, veröffentlicht bei einem ETH-Kurs von 2.194,33 $ am 13. April 2026, hebt einen anhaltend negativen MACD (-84,58) und einen Connors RSI von 26,51 hervor, die auf technisch überverkaufte Bedingungen hindeuten und die wichtigsten Signale für die kurzfristige Spanne darstellen (Phemex, 13. April 2026).

Coinpedia (Widerstands- und Unterstützungszonenausblick)

Coinpedia identifiziert 2.300–2.400 $ als das wichtige Widerstandsband, das ETH überwinden muss, um eine Erholung zu bestätigen, wobei ein Durchbruch über diese Zone ein Ziel von 2.500 $+ anpeilt; ein Verlust der Unterstützung bei 2.180–2.200 $ verschiebt das Setup hingegen in Richtung 2.050–2.000 $. Das Portal merkt an, dass die täglich aktiven Nutzer zum 12. April 2026 bei etwa 495.900 lagen, eine Erholung von den Tiefstständen Mitte 2024, aber immer noch unter den jüngsten Höchstständen, was eine Divergenz zwischen Kurs und On-Chain-Fundamentaldaten schafft, die das Vertrauen in eine Fortsetzung einschränken könnte (Coinpedia, 13. April 2026).

Über diese Quellen hinweg konvergieren kurzfristige ETH-Kursprognosen auf eine umkämpfte Spanne von 2.000–2.400 $.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ETH-Kurs: Technischer Überblick

Der ETH/USD-Kurs notiert am 14. April 2026 um 14:49 Uhr UTC bei 2.387,29 $, nahe der Tagesspitze der Intraday-Spanne von 2.182,97–2.393,65 $. Der Kurs liegt über dem kurz- bis mittelfristigen Cluster einfacher gleitender Durchschnitte, wobei die 20-Tage- und 50-Tage-SMAs bei etwa 2.139 $ und 2.099 $ liegen, beide in Kaufausrichtung. Der 100-Tage-SMA bei 2.345 $ und der 200-Tage-SMA bei 2.902 $ zeichnen jedoch ein gemischteres Bild, wobei der 200-Tage-SMA noch erheblich über dem aktuellen Kurs liegt.

Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt über die SMA-Familie hinweg intakt, was die kurzfristige Struktur konstruktiv hält. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 64,9, im oberen neutralen Band, während die gleitende Durchschnittskonvergenz/-divergenz (12, 26) einen positiven Wert von 59,4 registriert. Beide Werte sind mit kurzfristigem positivem Momentum vereinbar, ohne ein überkauftes Extrem zu signalisieren. Der Average Directional Index bei 17,8 deutet darauf hin, dass der Trend derzeit keine starke Überzeugung aufweist.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 2.357,0 $ bereits intraday überschritten; ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 2.610,6 $ ins Visier nehmen. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivotpunkt bei 2.132,4 $ die erste Unterstützung dar, gefolgt vom 100-Tage-SMA-Niveau bei 2.345 $, wobei S1 nahe 1.878,7 $ die nächste bedeutsame Referenz ist, falls die mittlere Spanne nachgibt (TradingView, 14. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ethereum Kursverlauf (2024–2026)

Der ETH/USD-Kurs beendete 2024 bei 3.331,81 $, bevor er diese Dynamik in das frühe Jahr 2025 mitnahm, als ETH in der ersten Januarwoche über 3.600 $ notierte. Ein breiter Krypto-Ausverkauf drückte den Kurs dann durch das erste Quartal nach unten, wobei ETH am 9. April 2025 ein Zweijahres-Schlusskurstief von 1.669,97 $ erreichte, inmitten einer scharfen Risk-off-Episode über digitale Assets hinweg.

Es folgte eine nachhaltige Erholung. ETH stieg stetig durch den Sommer und erreichte am 8. Oktober 2025 einen Datensatz-Schlusskurshöchststand von 4.527,93 $, das stärkste Niveau im Zweijahresfenster. Die Rally schwächte sich zum Jahresende ab, und ETH schloss 2025 bei 2.967,68 $ und beendete damit ein Jahr, das von einer dramatischen Tief-zu-Hoch-Schwankung von fast 170 % geprägt war.

Zu Beginn von 2026 stieg ETH kurzzeitig höher und erreichte am 18. Januar intraday einen Höchststand nahe 3.368 $, bevor Verkäufer die Kontrolle zurückerlangten und der Kurs bis Ende März wieder unter 2.000 $ fiel. Eine Erholung Anfang April hat ETH seitdem wieder über 2.390 $ gebracht.

ETH schloss am 14. April 2026 bei 2.390,04 $, etwa 20,4 % niedriger seit Jahresbeginn, aber 47,2 % höher im Jahresvergleich.